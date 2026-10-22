耶魯大學擬設舊金山辦公室 但暫不建立衛星校區

耶魯大學希望在舊金山獲得辦公空間，以幫助學生獲得實習機會和就業崗位。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 耶魯大學表示，雖考慮在舊金山設辦事處以協助學生實習與職涯連結，但目前沒有在當地設立校區或開設課程的計畫。

舊金山 標準（San Francisco Standard）報導，耶魯 大學" rel="155054">耶魯大學 （Yale University）校長表示，該校希望在舊金山設立辦事處，以幫助學生開拓職業發展機會，但並不打算在該市建立衛星校區。

儘管本月有兩位耶魯官員在麥克風未關閉的情況下討論了在灣區設立辦事處並開設課程的事宜，但校長提出了一個更為低調的計畫。

「耶魯大學沒有在舊金山設立校區的計畫，」校長麥金尼斯（Maurie McInnis）20日對耶魯每日新聞（Yale Daily News）說，「耶魯大學尚未考慮在舊金山開設課程。我們確實考慮過尋找辦公場所，以便更好地為學生對接實習和/或職業機會。」

據耶魯每日新聞報導，這一聲明是在一段錄音曝光後發布的。錄音中，耶魯學院（Yale College）院長劉易斯（Pericles Lewis）告訴麥金尼斯，他曾向家長表示，該校「可能會在舊金山開設幾門課程」。

耶魯大學官員於9月22日與舊金山羅偉（Daniel Lurie）市長等官員會面。市長日程表上將此次會面描述為「與耶魯大學領導層的即興會晤」，計畫在市政廳的國際會議室進行，時長10分鐘。

羅偉一直致力於吸引知名高校入駐舊金山市中心。

羅偉已成功吸引范德堡特大學（Vanderbilt University）入駐加州藝術學院（California College of the Arts）的設計區校區，並支持在南灘（South Beach）設立「Third Coast Foundry」，這是一個面向中西部八所大學學生和研究人員的共享辦公空間，該項目屬於為期兩年的試點計畫。賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）在舊金山設有衛星校區。