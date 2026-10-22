FBI查前屋崙市長盛桃 緣於道德委員會提供線索

FBI對屋崙前市長盛桃調查的起因曝光。（本報檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 聯邦探員證稱，FBI對前屋崙市長盛桃的腐敗調查，最初因道德委員會提供關於競選宣傳單的線索而展開，並逐步發現疑似更大規模的行賄安排。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，一名聯邦探員周一在法庭作證時透露，聯邦調查局（FBI ）針對前屋崙 市長盛桃（Sheng Thao）展開的大規模腐敗調查，始於其任期開始不到兩個月的2023年2月，屋崙公共道德委員會就針對其政治對手的爭議性宣傳郵件提供了線索。

這一披露成為盛桃、其長達十年的伴侶瓊斯（Andre Jones），以及楊子忠（David Duong）和楊英雄（Andy Duong）這對父子商業搭檔受審案中第二日庭審的焦點。信使報披露發生在關於競選宣傳單的數小時證詞期間，檢方稱，這些宣傳單是涉嫌行賄協議的關鍵組成部分，旨在幫助盛桃在2022年11月的選舉中當選市長。

特工巴克利（Katherine Barclay）表示，屋崙市道德委員會於2023年2月就一名企業主一事聯繫了FBI，該企業主曾受長期從事政治活動的華雷斯（Mario Juarez）雇用，協助製作競選宣傳單。

據法庭證詞顯示，企業主詹森（Samari Johnson）隨後向FBI探員透露，他被華雷斯拖欠了款項，且這些宣傳單的欠款已對其印刷企業「Butterfly Direct Marketing」造成影響。

巴克利作證稱，FBI探員隨後獲得了搜查華雷斯iCloud帳戶的搜查令，調查人員在搜查過程中發現了「可能存在更大規模行賄計華」的證據。

在該帳戶中發現的物品包括：一條通過WhatsApp消息與楊英雄共享的電子便條，標題為「盛桃的交易要點」。便條詳細列出了盛桃、瓊斯和楊氏家族之間承諾的一系列好處，其中包括由楊氏家族的回收企業「California Waste Solutions」為宣傳單支付7萬5000美元。

檢方稱，行賄計畫還要求瓊斯通過楊子忠和華雷斯共同創立的公司「Evolutionary Homes」獲得一份「掛名」職位。據起訴書稱，作為回報，盛桃據稱承諾市政府將從該公司購買300套住房，並同意推動將「California Waste Solutions」與市政府的回收合同延長十年。