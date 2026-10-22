開價高6倍 PG&E估出售電網要225億挨批荒謬

州參議員威善高表示，PG&E荒謬的估價，明顯意在嚇退舊金山，但只會加強舊金山推動降低電費、改善供電可靠性的決心。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： PG&E稱舊金山接管市內配電網需付225億元，引發威善高痛批估價荒謬；雙方對資產價值、分拆成本與是否應收購仍有激烈爭議。

太平洋瓦電公司（PG&E）21日表示，舊金山 市府若接管其市內配電網，需支付225億元，其報價是市府今年4月提交的34億元估價的六倍。州參議員威善高（Scott Wiener）發表聲明，批評估價荒謬，指公司企圖以高昂成本阻撓收購。

舊金山計畫收購PG&E在市內的配電網，以降低長期成本、改善供電可靠性及減輕用戶負擔。加州 公用事業委員會正評估資產價值及分拆費用。PG&E將相關資產估值定為139億元，另計86億元分拆及業務損失費用。

PG&E行政總裁波普（Patti Poppe）表示，政府接管電網並非適合舊金山用戶的方案，公司提交的文件顯示，收購在財務上並不合理。公司稱，為維持市外用戶供電，分拆工程須興建替代變電站、新服務中心，並重新配置或鋪設電線；新變電站可能設於聖馬刁縣。

公司另指，市府低估地下電網價值，並漏計逾2000項房地產權益，包括地役權及使用許可。

威善高在聲明中批評，PG&E再次試圖以「荒謬且捏造」的估價向舊金山居民索取巨款，進一步損害公信力。他質疑，公司將單一城市的電網資產估值定為整個電力系統價值的約23%，又似乎要求支付75億元「分拆損害賠償」，金額前所未見。

威善高表示，這項估價明顯意在嚇退舊金山，但只會加強推動降低電費、改善供電可靠性的決心。他主張舊金山必須與PG&E分道揚鑣，並要求公平的收購程序。

威善高辦公室聲明，去年12月的一場大規模停電波及13萬名舊金山居民，此後市內平均每周發生一次停電。聲明並指出，PG&E自2022年以來已將電價調高40%，加州電價高居全美第二。

舊金山公用事業委員會發言人克勞利（Nancy Crowley）指出，舊金山約佔PG&E總用電需求的5%，而該公司整個電力系統價值約600億元。加州監管機構此前已裁定，市府須按假設買家可能支付的「最高價值」收購資產。