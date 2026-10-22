比嗎啡毒50倍 被包裝成補充劑販售 舊金山首例死亡

法醫在死者體內及其疑似服用的補充劑包裝內，均檢出MGM-15。該產品品牌為Script Botanicals x Maui Labs。（取自舊金山公共衛生局）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山通報首宗MGM-15致死案，並同步查緝涉違法販售卡痛與7-OH的煙具店，凸顯新型合成鴉片類以補充劑包裝流入市面的風險。

舊金山 公共衛生局（SFDPH）21日通報，一名居民於9月下旬因藥物過量死亡，體內驗出卡痛衍生的半合成鴉片類物質MGM-15，為該市首宗涉及這種物質的致命病例。舊金山警方同日公布，近期搜查市內兩家煙具店，查扣大批卡痛、7-OH、調味電子煙 及其他涉嫌違法販售的物品，並表示已有一人被捕，相關調查仍在進行。

據衛生局表示，法醫在死者體內及其疑似服用的補充劑包裝內，均檢出MGM-15。該產品品牌為Script Botanicals x Maui Labs，但包裝並未標示卡痛（kratom）或其強效衍生物7-羥基帽柱木鹼（7-OH）。當局尚未公布死者的其他資料。

MGM-15又稱二氫-7-羥基帽柱木鹼，是一種卡痛衍生的半合成鴉片類物質，常被包裝成補充劑販售。動物實驗顯示，其效力可能達嗎啡的15至50倍。據報導，美國緝毒局已於8月下旬將其列為第一級管制物質。

美國法醫科學研究與教育中心主任克羅圖爾斯基（Alex Krotulski）表示，這類產品的主要隱患在於效力強勁、標示不清，消費者可能不知道自己攝入了什麼，也無法掌握劑量。他指出，已知全美有20多宗死亡病例與MGM-15有關，涉及加州 、內華達州、密西根州及佛羅里達州。

該中心今年5月發布的報告指出，部分以「MGM-15」等名稱販售的產品，使用含糊的「專有混合配方」標示掩蓋合成添加成分，也增加毒理實驗室辨識相關物質的難度。

警方在周三發布，9月10日，搜查海特街（Haight Street）1400號路段一家煙具店，查扣疑似含有裸蓋菇素的蘑菇產品、卡痛及7-OH包裝產品等。警方表示，搜查時，店內部分卡痛、一氧化二氮及吸毒用具公開陳列，並附有價格標籤。 警方查獲疑似含有裸蓋菇素的蘑菇產品、卡痛及7-OH包裝產品。（舊金山警局提供）

10月9日，警方再搜查Geary Boulevard 4600號路段一家未取得菸草販售許可的煙具店，查扣逾200支調味電子煙、超過400件卡痛產品，以及吸毒用具、裸蓋菇素產品與其他證物。

警方指出，卡痛及7-OH目前並非列管藥物，但這不代表相關產品可合法作為供人食用的商品販售。這些物質常以草本補充劑或其他具誤導性的名稱包裝，可能產生類似鴉片類藥物及興奮劑的作用。

警方未公布被捕者身分或涉嫌罪名，也未說明兩次搜查是否與MGM-15死亡病例直接相關。案件仍在調查中。

這是舊金山今年第二度因新型合成鴉片類物質涉及的死亡事件發出警告。今年4月，一名16歲少年服用其以為是抗焦慮藥Xanax的藥丸後死亡，藥丸實際含有另一種強效合成鴉片類物質cychlorphine。警方經過數月調查，於9月逮捕四名嫌疑人，並查獲超過兩萬粒假藥。