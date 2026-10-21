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取消資優班？灣區學區委員會選舉熱議

編譯林思牧／綜合報導
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取消資優班(honors classes)成為灣區多個學區委員會選舉的焦點議題。...
取消資優班(honors classes)成為灣區多個學區委員會選舉的焦點議題。圖為巴洛阿圖聯合學區所在地。（谷歌地圖）

AI摘要

文章摘要整理：

灣區多個學區在選舉前圍繞取消資優班展開激辯，支持者強調公平與減壓，反對者則憂心優秀學生受限及公校流失。

取消資優班（honors classes）成為灣區多個學區委員會選舉的焦點議題，贊成與反對雙方各有什麼理由？對注重教育的華裔家長又有何衝擊？

聖荷西信使報報導，一項旨在縮小學業成績差距、減輕學生壓力的「消除加速班」（detracking）提案正在舊金山灣區多個學區推進，勢必會在11月的選舉中引發多場地方學區委員會選舉的課程改革之爭。

同時，加州學生在疫情期間的學習進度落後於其他州的同儕，尤其是在低收入家庭和少數族裔學生群體中。剛公布的州級測驗數據顯示，加州580萬K-12學生中，超過一半的學生閱讀程度低於年級標準，而英語成績達到或超過年級標準的學生僅占49.2%。在達到或超過年級標準的社會經濟弱勢學生群體中，這一比率只有38.8%。

一些灣區學區已提議取消加速班，以期縮小長期存在的學業差距。巴洛阿圖聯合學區的學區委員會於2025年1月投票決定，從2026-27學年開始，將一年級生物課和生物榮譽課程合併。這種做法被稱為「取消分班」（de-laning）或「取消分流」（detracking），即將多個學術方向（如補教班、普通班和榮譽班）合併到一個教室中。

支持者認為，合併課程可以減少低階課程的歧視，因為這些課程往往不成比例地集中了低收入家庭和少數族裔學生。合併課程能夠確保所有學生都能接受相同的基礎課程和更高的期望，從而促進教育公平。

但批評者認為，這種「一刀切」的做法會阻礙優秀學生的發展，此舉並不能促進教育公平，因為富裕家庭會為子女聘請家教或轉入私立學校，以尋求更多的學術機會。「我們已經在巴洛阿圖看到了這種影響；如果取消榮譽課程，他們就會去私立學校，這反而會減少公立學校系統得到的經費」，克雷格（John Craig）說。

克雷格與Avery Wang是灣區眾多學區委員候選人中的一部分，他們承諾要抵制該地區學區（還包括屋崙聯合學區、佛利蒙聯合學區、莫甘山聯合學區、舊金山學區和洛斯蓋圖-薩拉度加聯合學區）的這種消除加速班趨勢。

精華 FAQ

  • 因多個學區正推動detracking改革，想縮小學業差距並減輕學生壓力，這使11月學區委員會選舉成為課程改革攻防戰，成為候選人必答的敏感議題。

  • 支持者認為低階課程常集中低收入與少數族裔學生，合併後可避免標籤化，讓所有學生接受同樣基礎課程與更高期待，進一步提升教育公平與學習機會。

  • 反對者擔心一刀切會壓縮資優生與高成就學生的學習路徑，富裕家庭可能改請家教或轉私校，削弱公校經費；重視升學的華裔家長也可能因此更焦慮。

灣區 學區 低收入

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