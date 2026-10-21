普西迪歐高地富人鑽漏洞 每月花幾百元「鎖死」自家門前停車位

圖為舊金山傑克遜街一帶的街景。（谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山普西迪歐高地傳出居民疑似利用施工拖車標誌漏洞，以每月幾百元鎖定自家門前路邊停車位，但市府稱未見普遍濫用跡象。

舊金山 有一個高級住宅區到處都是禁止停車的標誌，居民稱每月花幾百元就可以「包下」、 鎖定路邊停車位，這算不算富人鑽法規漏洞不讓別人在自家前停車？

舊金山紀事報報導，普西迪歐高地（Presidio Heights）居民朗格(Greg Long)的街區裡，大約有十幾塊紅白相間的施工拖車標誌牌，警告司機們在規定的時間內不可停車。他懷疑傑克遜街沿線這個高檔社區裡，真的有這麼多鄰居在翻修他們價值數百萬元的豪宅嗎？於是他給公共工程部門發了郵件，想弄清楚居民們是如何取得這些市政府發放的標誌。

這位56歲的產品設計師，同時也是一個經營著普西迪歐高地社區歷史Instagram帳號的人，他後來發布了一段視頻，聲稱通過鑽標誌牌申請流程的漏洞，房主們可以每月花幾百元就鎖定自家門前的路邊停車位：「你在網上申請，什麼都不用提交，市政府也沒有資源去跟進，這套系統很容易被濫用。」

這段影片引起了許多苦於停車位不足的居民的共鳴。數百名評論者對朗格的說法感到驚訝，並對全市各社區出現的拖車標誌表示不滿。有些人對一些看似未翻修的房屋門前出現的拖車標誌表示懷疑。「原來這就是為什麼總有這些明明沒有施工卻掛著施工標誌牌的原因啊！」一名評論者寫道。

然而，舊金山公共工程部門官員表示，沒有證據表明有大量房主試圖鑽空子，而且該部門會積極處理所有投訴。「我們沒有理由認為這是一個普遍存在的問題」，公共工程部門發言人亞倫（Annie Yalon）說。

影片中，朗格走過他綠樹成蔭的社區，一邊描述他的發現，一邊看著畫面背景中出現的拖車標誌。他說，申請這個標誌不需要施工許可證，並指出公共工程網站上列出的景觀美化（通常不需要許可證）也是申請標誌的有效理由之一。

但公共工程部門稱，除非居民明確表示需要禁停標誌進行園林綠化工作，否則官員在發放標誌時通常會先檢查是否有施工許可證。

舊金山市政府核發的臨時禁止停車標誌一例。(舊金山交通局官網)