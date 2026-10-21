十大加州最佳公立小學出爐 灣區占六所
US News公布加州最佳公立小學榜，前10名多集中灣區，聖荷西周邊學校表現亮眼，但同時也反映出加州校際成績差距極大。
AI摘要
文章摘要整理：
US News公布加州最佳公立小學榜，前10名多集中灣區，聖荷西周邊學校表現亮眼，但同時也反映出加州校際成績差距極大。
「美國新聞與世界報導」（US News & World Report）公布加州最佳公立小學排行榜，前十名學校大部分都位於灣區。
加州郵報報導，在這份名單上，灣區有六所公立小學躋身前十名，其中許多都位於聖荷西都會區，這裡也是蘋果、谷歌和Meta等矽谷科技大企業的所在地。
去年在這項排行榜中高居榜首的聖荷西默多克-波特小學（Murdock-Portal Elementary）今年名次降為第三，但仍是灣區排名最高的學校。
接下來的五所學校都在灣區：第四名是庫比蒂諾的威廉法瑞亞小學（William Faria Elementary），第五名是紅木城的北星小學（North Star Academy），第六名是巴洛阿圖的赫伯胡佛小學（Herbert Hoover Elementary），第七名是洛斯阿圖的科文頓小學（Covington Elementary），第八名布利斯特許學校（Bullis Charter School）也位於洛斯阿圖。值得一提的是科文頓小學，該校去年在這項排名中僅獲得第29名，今年大躍進擠進前十。
今年榮獲榜首殊榮的是位於沙加緬度地區艾爾度拉多山（El Dorado Hills）的巴克艾聯合中文沉浸式特許學校（Buckeye Union Mandarin Immersion Charter），獲得第二名的是位於聖塔芭芭拉的冷泉小學（Cold Spring Elementary）。
對矽谷地區而言，如此高的排名並不令人感到驚訝。矽谷因為財富高度集中，家長教育程度高，在文化上非常重視教育，這些都符合矽谷的特點。
然而，這項排名與加州本月公布的學生學測成績結果形成鮮明對比，後者顯示，加州許多學校學生的閱讀和基礎數學能力都差強人意。
例如，離矽谷僅幾哩遠的聖馬刁公園小學（Park Elementary），是加州所有公立小學中成績最差的，去年參加英語測驗的140名學生當中，僅有5名達到加州標準，及格率只有3.6%，數學測驗及格率也只有5%。鄰近的聖馬刁-佛斯特市學區（San Mateo-Foster City School District）也只有約一半學生的學測成績達標。
榜單前10名中有6所位於灣區，顯示優質公立小學高度集中在聖荷西、庫比蒂諾、紅木城與洛斯阿圖一帶，灣區在這次排名中明顯占優。 今年榜首是沙加緬度地區艾爾度拉多山的巴克艾聯合中文沉浸式特許學校；第二名為聖塔芭芭拉的冷泉小學，而去年的第一名默多克-波特小學則降到第3名。 文章指出，灣區名校雖在排行榜上表現突出，但加州整體學測成績卻不理想；例如聖馬刁公園小學英語及數學及格率都很低，凸顯校際差距極大。
精華 FAQ
榜單前10名中有6所位於灣區，顯示優質公立小學高度集中在聖荷西、庫比蒂諾、紅木城與洛斯阿圖一帶，灣區在這次排名中明顯占優。
今年榜首是沙加緬度地區艾爾度拉多山的巴克艾聯合中文沉浸式特許學校；第二名為聖塔芭芭拉的冷泉小學，而去年的第一名默多克-波特小學則降到第3名。
文章指出，灣區名校雖在排行榜上表現突出，但加州整體學測成績卻不理想；例如聖馬刁公園小學英語及數學及格率都很低，凸顯校際差距極大。
上一則
聖馬刁縣華裔夫婦涉虐保母 妻獲撤控夫服刑
下一則