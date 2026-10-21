十大加州最佳公立小學出爐 灣區占六所

「美國新聞與世界報導」公布最新加州最佳公立小學排名，前十名有六所是灣區學校。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： US News公布加州最佳公立小學榜，前10名多集中灣區，聖荷西周邊學校表現亮眼，但同時也反映出加州校際成績差距極大。

「美國新聞與世界報導」（US News & World Report）公布加州 最佳公立小學排行榜，前十名學校大部分都位於灣區 。

加州郵報報導，在這份名單上，灣區有六所公立小學躋身前十名，其中許多都位於聖荷西都會區，這裡也是蘋果、谷歌和Meta等矽谷 科技大企業的所在地。

去年在這項排行榜中高居榜首的聖荷西默多克-波特小學（Murdock-Portal Elementary）今年名次降為第三，但仍是灣區排名最高的學校。

接下來的五所學校都在灣區：第四名是庫比蒂諾的威廉法瑞亞小學（William Faria Elementary），第五名是紅木城的北星小學（North Star Academy），第六名是巴洛阿圖的赫伯胡佛小學（Herbert Hoover Elementary），第七名是洛斯阿圖的科文頓小學（Covington Elementary），第八名布利斯特許學校（Bullis Charter School）也位於洛斯阿圖。值得一提的是科文頓小學，該校去年在這項排名中僅獲得第29名，今年大躍進擠進前十。

今年榮獲榜首殊榮的是位於沙加緬度地區艾爾度拉多山（El Dorado Hills）的巴克艾聯合中文沉浸式特許學校（Buckeye Union Mandarin Immersion Charter），獲得第二名的是位於聖塔芭芭拉的冷泉小學（Cold Spring Elementary）。

對矽谷地區而言，如此高的排名並不令人感到驚訝。矽谷因為財富高度集中，家長教育程度高，在文化上非常重視教育，這些都符合矽谷的特點。

然而，這項排名與加州本月公布的學生學測成績結果形成鮮明對比，後者顯示，加州許多學校學生的閱讀和基礎數學能力都差強人意。

例如，離矽谷僅幾哩遠的聖馬刁公園小學（Park Elementary），是加州所有公立小學中成績最差的，去年參加英語測驗的140名學生當中，僅有5名達到加州標準，及格率只有3.6%，數學測驗及格率也只有5%。鄰近的聖馬刁-佛斯特市學區（San Mateo-Foster City School District）也只有約一半學生的學測成績達標。