我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遵循5保養技巧：愛車輕鬆開逾20萬哩

NBA／尼克遭76人砸場 詹皇自認可以打更好

斜門餐廳24日清倉特賣 有機會把名廚潘全收藏精品帶回家

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
已故舊金山名廚Charles Phan的許多餐廳現已關閉。但本周末，您可以買下一...
已故舊金山名廚Charles Phan的許多餐廳現已關閉。但本周末，您可以買下一份屬於它們的紀念品。（Google Maps）

AI摘要

文章摘要整理：

斜門餐廳集團將在舊金山倉庫舉辦一天清倉特賣，出售已故主廚潘全多年蒐藏的餐具與器物，也為其餐飲傳奇留下紀念。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，位於米慎區（Mission District）的一處倉庫內，陳列著一位著名舊金山餐飲業者31年來在眾多餐飲事業中收集的印花餐盤和糖果色玻璃器皿，該倉庫將於本周向公眾開放並舉行特賣活動。

以已故主廚潘全（Charles Phan）同名越南餐廳而聞名的「斜門餐廳集團」（Slanted Door Group），將於10月24日上午10時至下午3時在Capp街275號舉辦這場僅限一天的特賣活動。該集團在Instagram上發布的一則帖子稱，活動現場還將提供「美酒、音樂和輕鬆氛圍」。

潘全於1995年在米慎區開設了第一家「斜門餐廳」，隨後業務擴展至納巴、聖拉蒙和法國，並在灣區經營了眾多酒吧和餐廳。其中許多已相繼關閉，包括位於舊金山渡輪大樓（Ferry Building）、曾榮獲James Beard獎的「斜門餐廳」旗艦店。

去年，潘全因心臟驟停猝然離世後，在Valencia街「斜門餐廳」原址重振該餐廳的計畫被迫擱置。作為一名越南難民，潘全被譽為在美國定義現代越南美食的先驅，他曾在柏克萊加大攻讀建築學，並以對餐廳美學有著敏銳的洞察力而著稱。

已故主廚潘全（Charles Phan），被譽為在美國定義現代越南美食的先驅。（...
已故主廚潘全（Charles Phan），被譽為在美國定義現代越南美食的先驅。（取材自維基百科）

餐廳清倉或倉庫甩賣為食客提供了一個難得的機會，讓他們能將心愛餐廳的一隅帶回家中。今年5月，舊金山傳奇舒芙蕾（soufflé）餐廳Café Jacqueline關閉後，數十人蜂擁而至參加為期兩天的甩賣會，爭相購買鹽罐、烹飪書和廚房用具。

「斜門集團」位於Capp街的倉庫，如今已成為潘全已關閉餐廳的非正式博物館。「斜門餐廳」位於納巴和聖拉蒙的分店仍在營業，潘於2022年在米慎區開設的三明治店「Chuck′s Takeaway」也照常營業。

「斜門餐廳集團」發布的促銷帖子中的照片顯示，貨架上擺滿了色彩斑斕的篝火杯、銀色法壓咖啡壺、木製筷子架和彩繪高球玻璃杯。此外，部分裝飾品、未開封的Zwiesel葡萄酒杯以及收納用品也將對外出售。

集團在社交媒體評論中指出，他們正在對堆積如山的閒置物品進行一場「Marie Kondo式」的斷捨離。「這是對31年餐飲事業的慶祝」，評論中寫道，「我們正在為未來騰出空間。」

精華 FAQ

  • 活動訂於10月24日上午10時至下午3時，在舊金山米慎區Capp街275號的倉庫舉行，並僅限1天開放，現場還安排美酒、音樂與輕鬆氛圍。

  • 現場將出售潘全31年來在餐飲事業中蒐集的印花餐盤、糖果色玻璃器皿、篝火杯、法壓咖啡壺、筷子架、高球杯，還有部分裝飾品與收納用品。

  • 潘全是越南難民出身，曾被視為在美國定義現代越南料理的先驅，並以餐廳美學聞名；他去世後，部分店面歇業，倉庫特賣也成了向其事業致意的方式。

越南 舊金山

上一則

被控非法 聖荷西男稱從未在美投票

下一則

艙內有狗大便 西南航空班機取消 乘客被迫搭晚間班機

延伸閱讀

加州這家吃到飽連鎖餐廳破產6年後將重新開業

加州這家吃到飽連鎖餐廳破產6年後將重新開業
全美百大義大利麵餐廳評選 冠軍落在新澤西州

全美百大義大利麵餐廳評選 冠軍落在新澤西州
華資Chubby Group斥資1億 擬購GEN BBQ集團47餐廳

華資Chubby Group斥資1億 擬購GEN BBQ集團47餐廳
吃貨情報／加州海茲堡 米其林餐廳密度超高 走幾步就有

吃貨情報／加州海茲堡 米其林餐廳密度超高 走幾步就有
豪華郵輪明年推5美食主題航程 享名廚料理晚宴

豪華郵輪明年推5美食主題航程 享名廚料理晚宴

熱門新聞

史丹福大學胡佛研究所研究員祁凱立出席FAPA北加州分會年會，分析台灣2026年地方選舉及藍綠政治版圖變化。（記者王湘涵/攝影）

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

2026-10-17 21:47
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷華女瘋找AI金龜婿 1500元婚介費只換3次約會

2026-10-14 13:54
全美房價最貴的灣區阿賽頓成為美國首個房價中位數突破1000萬元大關的城鎮。（取自房地產網站）

全美最貴小鎮阿賽頓 房價中位數首破1千萬元

2026-10-15 14:19
灣區知名生蠔業者野豬島生蠔公司。（記者王子涵╱攝影）

豪華酒店糞水外洩至生蠔養殖區 20萬生蠔被拋棄 灣區知名蠔商暫停採收

2026-10-15 21:57
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷掀婚戀「淘金熱」 AI工程師成華人女性擇偶首選

2026-10-13 17:27
華裔科學家投毒案被撤銷，法官抹除了被監控錄像拍到毒害同事的罪犯的犯罪記錄。（袁容提供的監視影片截圖）

法官批准投毒同事柏克萊華裔科學家撤銷犯罪紀錄

2026-10-14 21:46

超人氣

更多 >
冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台
外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元
布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺
紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？

紐約大搜日照中心 奧茲突訪法拉盛：納稅人付錢打麻將？
蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到

蔣萬安民調被沈伯洋反超17% 王金平：我想像不到