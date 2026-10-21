我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州男殺妻焚屍嫁禍「ICE帶走了」被控謀殺

不只日照中心有回扣 華人長者揭「假拿藥 真賺錢」

驚見ICE舊金山街頭持槍抓人 居民市府前集會抗議

記者李怡、頌慈╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
ICE舊金山街頭拔槍抓人，移民權益團體20日在市府前集會抗議。(記者李怡╱攝影)
ICE舊金山街頭拔槍抓人，移民權益團體20日在市府前集會抗議。(記者李怡╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

ICE在舊金山街頭持槍拘捕一名男子後引發社區震盪，市議員與移民團體隨即集會抗議，市府則重申將維持庇護城市政策並提供法律支持。

聯邦移民暨海關執法局（ICE）探員19日在舊金山南市場區（SoMa）街頭持槍追捕並拘留一名男子，相關畫面曝光後引發居民不安。20日中午，市議員與移民權益團體在舊金山市府前發起緊急集會，抗議聯邦移民執法行動，並要求市府增加移民法律援助經費，協助面臨拘留及遣返風險的居民。

被拘捕的男子，20日身分被公開。聯邦官員表示，ICE舊金山探員逮捕了51歲的羅德里格斯（Milton Ramos-Rodriguez），是薩爾瓦多公民，曾遭美國遣返。男子在現場影片中多次聲稱自己是美國公民，與聯邦當局公布的說法不同。

ICE表示，羅德里格斯曾在加州因激情殺人罪（Voluntary Manslaughter）被定罪。聯邦官員另指他與Sureños幫派有關，但未提供具體關聯或先前遣返的細節。

舊金山標準（The San Francisco Standard）先前報導，事件發生於19日上午約8時45分，地點位於第六街與哈里遜街附近。住宅監視器拍到，穿深藍色西裝的羅德里格斯跑過街道，被身後一名穿紅色格紋襯衫的便衣探員持手槍追趕，其他ICE探員隨後趕上。

男子在影片中表示，不認識追趕他的探員，當時正準備上班，並稱對方侵犯自己身為美國公民的權利。他其後遭壓制、上銬帶走，整段接觸約持續六分鐘。

這起事件讓舊金山移民社區再度繃緊神經。舊金山長期實施庇護城市政策，地方警察原則上不會協助聯邦政府執行一般民事移民執法，但這並不代表聯邦探員不能在市內採取行動。

20日中午，市議員菲爾德 （Jackie Fielder）、陳詩敏（Connie Chan）及華善頌（Shamann Walton）等人，與舊金山移民法律及教育網絡（SFILEN）等團體，安排在市府台階舉行緊急集會，要求市府提供更多移民法律服務資源。

市長羅偉（Daniel Lurie）重申，舊金山將維持庇護城市政策，並支持移民社區。

羅偉辦公室提醒，民眾若遇到聯邦移民執法行動，需要即時法律支持，可致電社區主導的快速反應網絡專線415-200-1548。

ICE探員將男子猛推向住所窗戶，再壓到地上扣上手銬，其中一名便衣探員拔槍。(監控...
ICE探員將男子猛推向住所窗戶，再壓到地上扣上手銬，其中一名便衣探員拔槍。(監控視頻截圖)

ICE探員將男子猛推向住所窗戶，再壓到地上扣上手銬，其中一名便衣探員拔槍。(監控...
ICE探員將男子猛推向住所窗戶，再壓到地上扣上手銬，其中一名便衣探員拔槍。(監控視頻截圖)

精華 FAQ

  • 事件發生於19日上午約8時45分，地點在舊金山第6街與哈里遜街附近的SoMa區。監視器畫面顯示探員持槍追趕並拘留男子，過程約持續6分鐘。

  • 聯邦官員表示，他是51歲的Milton Ramos-Rodriguez，薩爾瓦多公民，曾遭美國遣返，並在加州因激情殺人罪被定罪；官員還稱他與Sureños幫派有關。

  • 市議員與移民權益團體在市府前緊急集會，要求增加移民法律援助經費，協助面臨拘留與遣返風險的居民；市長則重申支持庇護城市政策。

ICE 舊金山 加州

上一則

華人回台探親伴手禮 螺螄粉獲好評

下一則

被控非法 聖荷西男稱從未在美投票

延伸閱讀

ICE舊金山街頭拔槍抓人 居民市府前集會抗議

ICE舊金山街頭拔槍抓人 居民市府前集會抗議
大理石山開槍案後 民代聯署抗ICE 籲停車場拒供移民執法

大理石山開槍案後 民代聯署抗ICE 籲停車場拒供移民執法
ICE紐約開槍 法院暫阻遣返傷者 曼達尼交涉兩小時未果

ICE紐約開槍 法院暫阻遣返傷者 曼達尼交涉兩小時未果
美公民騎自行車 遭ICE壓倒在地 他喊：手斷了

美公民騎自行車 遭ICE壓倒在地 他喊：手斷了
ICE疑借曼哈頓商場停車場集結 居民反彈

ICE疑借曼哈頓商場停車場集結 居民反彈

熱門新聞

史丹福大學胡佛研究所研究員祁凱立出席FAPA北加州分會年會，分析台灣2026年地方選舉及藍綠政治版圖變化。（記者王湘涵/攝影）

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

2026-10-17 21:47
全美房價最貴的灣區阿賽頓成為美國首個房價中位數突破1000萬元大關的城鎮。（取自房地產網站）

全美最貴小鎮阿賽頓 房價中位數首破1千萬元

2026-10-15 14:19
灣區知名生蠔業者野豬島生蠔公司。（記者王子涵╱攝影）

豪華酒店糞水外洩至生蠔養殖區 20萬生蠔被拋棄 灣區知名蠔商暫停採收

2026-10-15 21:57
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷華女瘋找AI金龜婿 1500元婚介費只換3次約會

2026-10-14 13:54
圖為舊金山傑克遜街一帶的街景。（谷歌地圖）

普西迪歐高地富人鑽漏洞 每月花幾百元「鎖死」自家門前停車位

2026-10-21 02:20
華裔科學家投毒案被撤銷，法官抹除了被監控錄像拍到毒害同事的罪犯的犯罪記錄。（袁容提供的監視影片截圖）

法官批准投毒同事柏克萊華裔科學家撤銷犯罪紀錄

2026-10-14 21:46

超人氣

更多 >
冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台
布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺

布碌崙華社2家老人中心遭突查 疑涉白卡詐欺
華人赴台灣探親 送這伴手禮意外受歡迎「越吃越上癮」

華人赴台灣探親 送這伴手禮意外受歡迎「越吃越上癮」
外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元
「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元