驚見ICE舊金山街頭持槍抓人 居民市府前集會抗議

ICE舊金山街頭拔槍抓人，移民權益團體20日在市府前集會抗議。(記者李怡╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： ICE在舊金山街頭持槍拘捕一名男子後引發社區震盪，市議員與移民團體隨即集會抗議，市府則重申將維持庇護城市政策並提供法律支持。

聯邦移民暨海關執法局（ICE ）探員19日在舊金山 南市場區（SoMa）街頭持槍追捕並拘留一名男子，相關畫面曝光後引發居民不安。20日中午，市議員與移民權益團體在舊金山市府前發起緊急集會，抗議聯邦移民執法行動，並要求市府增加移民法律援助經費，協助面臨拘留及遣返風險的居民。

被拘捕的男子，20日身分被公開。聯邦官員表示，ICE舊金山探員逮捕了51歲的羅德里格斯（Milton Ramos-Rodriguez），是薩爾瓦多公民，曾遭美國遣返。男子在現場影片中多次聲稱自己是美國公民，與聯邦當局公布的說法不同。

ICE表示，羅德里格斯曾在加州 因激情殺人罪（Voluntary Manslaughter）被定罪。聯邦官員另指他與Sureños幫派有關，但未提供具體關聯或先前遣返的細節。

舊金山標準（The San Francisco Standard）先前報導，事件發生於19日上午約8時45分，地點位於第六街與哈里遜街附近。住宅監視器拍到，穿深藍色西裝的羅德里格斯跑過街道，被身後一名穿紅色格紋襯衫的便衣探員持手槍追趕，其他ICE探員隨後趕上。

男子在影片中表示，不認識追趕他的探員，當時正準備上班，並稱對方侵犯自己身為美國公民的權利。他其後遭壓制、上銬帶走，整段接觸約持續六分鐘。

這起事件讓舊金山移民社區再度繃緊神經。舊金山長期實施庇護城市政策，地方警察原則上不會協助聯邦政府執行一般民事移民執法，但這並不代表聯邦探員不能在市內採取行動。

20日中午，市議員菲爾德 （Jackie Fielder）、陳詩敏（Connie Chan）及華善頌（Shamann Walton）等人，與舊金山移民法律及教育網絡（SFILEN）等團體，安排在市府台階舉行緊急集會，要求市府提供更多移民法律服務資源。

市長羅偉（Daniel Lurie）重申，舊金山將維持庇護城市政策，並支持移民社區。

羅偉辦公室提醒，民眾若遇到聯邦移民執法行動，需要即時法律支持，可致電社區主導的快速反應網絡專線415-200-1548。

ICE探員將男子猛推向住所窗戶，再壓到地上扣上手銬，其中一名便衣探員拔槍。(監控視頻截圖)

ICE探員將男子猛推向住所窗戶，再壓到地上扣上手銬，其中一名便衣探員拔槍。(監控視頻截圖)