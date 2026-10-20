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科技公司尋地建數據中心 金山關停商場成目標

記者王子涵／綜合報導
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這座商場在接連失去店家後，已於今年1月關閉。(記者王子涵／攝影）
這座商場在接連失去店家後，已於今年1月關閉。(記者王子涵／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

關閉中的舊金山Centre傳出可能改建為AI數據中心，但計畫正遇上市府暫停新案審批，未來仍須面對收購、供電與公共接受度考驗。

關閉多時的舊金山市中心購物中心（San Francisco Centre）傳出一個出人意料的新用途：AI數據中心。舊金山紀事報取得的文件顯示，一家公司正代表未知潛在買家，向市府詢問改建所需許可。

這項構想浮上檯面之際，市長羅偉（Daniel Lurie）上周才簽署為期45天的暫停措施，禁止市府核准新的數據中心，讓官員研究耗電、用水及對周邊社區的影響，並評估是否訂定新規。

舊金山紀事報報導，總部位於馬里蘭州的KG Growth Partners於6月向舊金山建築檢查局詢問資料中心許可，表示正協助一名有意購買市場街845號物業的買家。該地址是商場內原Bloomingdale′s所在、約35萬平方呎的部分。

KG執行長克里格（Jared Krieger）拒絕評論仍在進行中的交易，但強調構想並非傳統郊區大型伺服器園區。他表示，改建模式會保留地面層及面向公眾的樓層開放，把技術用途安排在高樓層及後場空間。「舊金山市中心恰好面臨這類建築空置的問題。結合公共與技術用途的再利用，比一棟漆黑、封閉的建築更能幫助街區。」

他表示，客戶是科技公司，有意與一家知名AI實驗室合作，把包括Bloomingdale′s百貨在內的商場物業，改造成由AI控制的生活空間。他並提出屋頂菜園與非營利組織合作、協助糧食不足者的構想，但未公開合作企業名稱、具體設計或資金安排。

計畫仍面臨多重關卡，包括買家能否完成收購、物業能否取得足夠電力，以及市府與公眾是否接受。資料中心即使結合其他用途，能否符合羅偉希望市中心兼具工作、居住、休閒與學習功能的願景，仍有待討論。

這座商場在接連失去店家後，已於今年1月關閉。建築位於聯合廣場與芳草地花園之間，緊鄰交通樞紐，卻因內部空間深、窗戶少，難以直接改成住宅；分散的產權及長期土地租約，也讓再開發更複雜。

紀事報上月報導，德州商業地產業者旗下的B3 Investors接近達成收購Bloomingdale′s物業的交易，並曾出價購買商場其餘部分。熟悉協商的消息人士估計，前者交易金額約4000萬元，但尚未完成。B3未回應是否與KG合作，梅西百貨及布魯明戴爾代表也未確認買家身分。

這座商場在接連失去店家後，已於今年1月關閉。(記者王子涵／攝影）
這座商場在接連失去店家後，已於今年1月關閉。(記者王子涵／攝影）

舊金山購物中心這座商場在接連失去店家後，已於今年1月關閉。(記者王子涵／攝影）
舊金山購物中心這座商場在接連失去店家後，已於今年1月關閉。(記者王子涵／攝影）

精華 FAQ

  • 因為商場長期空置、地點位於市中心且交通便利，且高樓層與後場空間可容納技術用途，保留地面層開放也有助維持街區活力。

  • 市長羅偉已簽署為期45天的暫停措施，禁止市府核准新的數據中心，目的是檢討耗電、用水及對周邊社區的影響，並研議新規。

  • 除了買家能否完成收購外，還要看物業是否取得足夠電力、是否能通過市府審查，以及市民與周邊社區是否接受此類混合用途改造。

舊金山 馬里蘭州 羅偉

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