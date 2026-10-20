曾經的新甘迺迪家族 紐森與季伏爾20年前被認定成就事業

紐森與季伏爾當年結為夫婦時被譽為是舊金山版的「新甘迺迪家族」。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 紐森與季伏爾曾被外界視為舊金山政壇佳偶並封為「新甘迺迪家族」，但兩人最終離婚，各自走向截然不同的政治與職涯道路。

20多年前，時任舊金山 市長紐森 （Gavin Newsom）及其當時的妻子季伏爾 （Kimberly Guilfoyle）在流行雜誌「哈潑時尚」（Harper′s Bazaar）一篇為人津津樂道的專訪報導中，被冠以「新甘迺迪家族」的稱號。

SFGate表示，這項稱號聽起來似乎有些誇張，但在當時，有些人認為這對夫婦有能力將他們在舊金山的根基推向更高處。著名慈善家、石油公司繼承人蓋蒂（Gordon Getty）是紐森家族多年好友，他在「哈潑時尚」刊出這篇專訪的前一年，就已告訴W雜誌，這對夫婦「註定會成就一番事業」，無論是在舊金山，還是在華府。

但事實顯示，紐森和季伏爾無法攜手前進。

2006年，紐森和季伏爾悄悄離婚，各自朝相反的方向攀登新高峰。季伏爾成為「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的超級明星，曾與小川普（Donald Trump Jr.）訂婚三年，後來擔任駐希臘大使，直到上周因被指控有不當行為辭職；紐森於2011年成為加州副州長，2019年當選州長，一直被認為有意於2028年參選總統。

SFGate表示，季伏爾在舊金山米慎區（Mission）出生成長，後來搬到鄰近的德利市（Daly City），就讀過默西高中（Mercy High School）和戴維斯加大（UC Davis）。在大學期間，季伏爾曾在服飾店當店員，時薪只有6元。一次偶然的機會，她獲得了時薪300元的模特兒工作，得以幫助她支付就讀舊金山大學法學院（University of San Francisco Law School）的學費。

2001年，已成為檢察官的季伏爾負責舊金山長曲棍球運動員惠普（Diane Whipple）遭狗咬死的案件，吸引了全國目光，讓她成為公眾關注的焦點，並頻頻出現在電視節目中。

同一時期，紐森被認為是接替勃朗（Willie Brown）擔任舊金山市長的熱門人選。與此同時，關於他和季伏爾訂婚的傳聞也甚囂塵上。

2001年12月，兩人在舊金山舉行了一場冠蓋雲集的盛大婚禮。專欄作家摩斯（Columnist Morse）稱，舊金山「兩位最炙手可熱的公務員」喜結連理是一場「皇室婚禮」。

兩年後，紐森當選舊金山市長。隨後，季伏爾宣布了一項重磅消息：她將於2004年初搬到紐約，從事法律評論的電視工作。

2004年5月，紐森和季伏爾宣布婚姻破裂，但導致兩人婚姻破裂的導火線究竟是什麼，至今仍是個謎。兩人最終於2006年正式離婚，舊金山短暫的「新甘迺迪家族」時代就此結束。