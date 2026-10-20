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從俄勒岡州至墨西哥 灣區女泳將完成900哩「游泳加州」

編譯組／綜合報導
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舊金山灣區的布里德完成泳渡加州全海岸線900哩游泳壯舉。（取自catherine...
舊金山灣區的布里德完成泳渡加州全海岸線900哩游泳壯舉。（取自catherinebreed.com）

AI摘要

文章摘要整理：

33歲的公海泳將布里德完成「游泳加州」計畫，歷時近4個月分段橫越加州海岸線約900哩，並藉此推廣海洋保育與社區連結。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，公海游泳運動員布里德（Catherine Breed）已完成「游泳加州」(Swim California)項目，是一次從俄勒岡州邊境遊至墨西哥的游泳遠征。

此次完賽標誌著她歷時近四個月、在太平洋的寒冷水域、強勁洋流、洶湧海浪和多變天氣中游過約900哩的旅程圓滿結束，同時她還致力於通過此次行動，讓人們與海洋建立聯繫，並呼籲大家共同參與海洋保護工作。

現年33歲的布里德出生於布利桑頓，現居密爾谷（Mill Valley），於7月1日開啟了此次遠征。在船隻和船員的支援下，她分階段完成了全程，通過GPS航點連接各段游泳路線，並有觀察員記錄她的進展。據信，這是首次成功分階段游完全程加州海岸線的壯舉，正式認證尚待對相關紀錄進行審核。

周一（19日）上午，她完成了最後2.5哩的游泳。當天下午，Coronado Beach將舉行盛大的完賽儀式。

布里德為了這次探險，暫時離開了醫療技術銷售領域的工作。她的旅程帶她經過偏遠的北海岸，穿越金門大橋，橫跨蒙特瑞灣（Monterey Bay），沿著大索爾（Big Sur）海岸線前行，繞過Point Conception，隨後繼續穿越南加州，最終抵達墨西哥邊境。

前進的進程遠不止取決於體能。天氣決定了團隊何時能夠出發。綿延的裸露海岸線上幾乎沒有避風港。乘船轉場、睡眠中斷、營養攝入和身體恢復，都增加了日復一日重返水中的難度，平均每天游泳超過10哩。

布里德在水中發回的報導中描述了座頭鯨母子從她身下游過的情景，描述了與海豚同游的經歷，以及目睹海洋生物聚集在海岸線旁的景象，並且記錄了漂浮的垃圾。

通過她的非營利組織「Sea Dreamers」，布里德將此次探險與社區聚會及保育討論聯繫了起來。沿途，居民們在港口熱情迎接團隊。

精華 FAQ

  • 她從俄勒岡州邊境附近下水，沿加州海岸一路南游，最終抵達墨西哥邊境，完成約900哩的分段橫泳，象徵整段太平洋海岸旅程告一段落。

  • 團隊必須配合天氣與海況出發，途中還要面對寒冷水域、強勁洋流、洶湧海浪、睡眠中斷與補給恢復等問題，因此整體進程非常艱難。

  • 她希望讓更多人與海洋建立情感連結，並透過沿途社區活動、保育討論與非營利組織Sea Dreamers，呼籲大眾共同參與海洋保護。

俄勒岡州 加州 墨西哥

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