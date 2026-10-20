最高院維持裁定 148年名校確定更名金山加大法學院

聯邦最高法院維持加州法院裁決，一所擁有148年歷史的法學院更名為舊金山加大法學院。此圖攝於2021年，當時尚未更名，校名仍有Hastings字樣。(Google Maps)

AI摘要 文章摘要整理： 美國最高法院駁回黑斯廷斯後裔上訴，確定舊金山加大法學院更名；法院認定當年命名法並非永久契約，校方則因黑斯廷斯涉原民屠殺爭議而歡迎結果。

聯邦最高法院19日駁回了黑斯廷斯（Serranus C. Hastings）後裔提出的上訴。這些後裔反對將黑斯廷斯的名字從舊金山 一所擁有148年歷史的加州 大學(UC)法學院中移除。先前有消息披露，黑斯廷斯曾在19世紀60年代下令軍隊屠殺數千名美洲原住民。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，這所法學院成立於1878年，當時加州的一項法律規定其「永遠被稱為」黑斯廷斯法學院（Hastings College of the Law），並要求黑斯廷斯向加州政府支付10萬元用於建校。該學院的校友包括前副總統賀錦麗 （Kamala Harris）和前舊金山市長勃朗（Willie Brown）。

但近十年來，有證據表明，曾任加州首席大法官和檢察長，同時也是一位牧場主的黑斯廷斯曾指責部落襲擊他的牛群，而曾派遣民兵在門多西諾縣屠殺原住民。隨後，加州立法機構通過了由州議員拉莫斯(James Ramos)提出的AB1936法案，將學校更名為舊金山加州大學法學院（UC College of the Law, San Francisco）。法案於2023年生效。

黑斯廷斯的六位後裔和一群校友提起訴訟，指控加州政府違反了一項具有約束力的合同，並要求返還10萬元及利息，總計170萬元。

但加州法院裁定，1878年的這項法律並非合同，而只是一項普通法律，可以被後續的法令廢除。

舊金山高等法院法官烏爾默 (Richard Ulmer) 在2024年裁決，法律「授權」S.C. Hastings 以其名字創辦法學院，但並未約束加州政府永久保留該名稱。加州上訴法院同意了這項裁決，加州最高法院維持了原判。周一聯邦最高法院命令駁回對此案的複審申請，且未提及任何異議。

代表黑斯廷斯的後裔和校友的律師麥可(Gregory Michael) 表示，這項裁決令人失望。校方對此案的最終結果則表示歡迎。

法學院的律師安德森(Joshua Anderson)反駁，當「有證據表明（黑斯廷斯）資助並煽動了對加州原住民的種族滅絕」時，法學院有權採取行動。