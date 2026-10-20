聖荷西小飛機墜落路口 機上3人受傷、交通大亂

消防員檢查墜落的飛機。（聖荷西消防局官方X平台）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西一架1968年出廠的小飛機墜落繁忙路口，機上3人受傷，所幸未波及地面車輛，事故造成短暫交通癱瘓後已清理完畢。

聖荷西 一架載有兩名成人及一名兒童的小型飛機，17日下午墜落在Capitol Expressway與Excalibur Drive交叉路口，機頭朝下、機尾朝上停在道路中央。機上三人均受傷勢，地面則無人或車輛遭撞擊。

根據NbcBayArea的報導，事故發生於下午3時10分前。涉事飛機為1968年出廠。飛機墜落後造成交通受阻，現場出現少量燃油洩漏，救援人員迅速完成清理。

事故發生在住宅附近，目擊居民對飛機墜落在距離家門僅數碼之遙的地方感到震驚。居民巴蘭（Ricardo Barlaan）形容這是一次「有驚無險」的事故。

另一名目擊者瓦斯奎茲（Andrew Vasquez）表示，他聽到飛機撞擊地面的聲響，起初甚至以為有人正在拍電影或進行特技表演。他說，飛機竟然墜落在如此繁忙的道路上，讓他難以置信。 墜機造成了短暫的交通堵塞。（聖荷西消防局官方X平台）

機頭撞地，機尾翹起。（聖荷西消防局官方X平台）

在附近居住60年的洛佩茲（Joe Lopez）表示，過去附近的機場曾發生過飛機事故，但他從未見過飛機墜落在離住宅如此近的地方。他認為，飛行員選擇的降落位置，避免了更嚴重的後果。

根據聯邦航空管理局（FAA）紀錄，涉事飛機所屬的組織是一個服務聖荷西州立大學學生、校友及教職員的非營利飛行俱樂部。事故發生後，現場道路封閉約三小時，飛機殘骸最後由平板卡車在警方護送下移離路口。