我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普借法國暴動抨擊民主黨 稱美國恐陷類似危機

金正恩傳死訊、中國派兵赴平壤？北韓官媒曬他攜女出席活動照

聖荷西小飛機墜落路口 機上3人受傷、交通大亂

記者龔玥／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
消防員檢查墜落的飛機。（聖荷西消防局官方X平台）
消防員檢查墜落的飛機。（聖荷西消防局官方X平台）

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西一架1968年出廠的小飛機墜落繁忙路口，機上3人受傷，所幸未波及地面車輛，事故造成短暫交通癱瘓後已清理完畢。

聖荷西一架載有兩名成人及一名兒童的小型飛機，17日下午墜落在Capitol Expressway與Excalibur Drive交叉路口，機頭朝下、機尾朝上停在道路中央。機上三人均受傷勢，地面則無人或車輛遭撞擊。

根據NbcBayArea的報導，事故發生於下午3時10分前。涉事飛機為1968年出廠。飛機墜落後造成交通受阻，現場出現少量燃油洩漏，救援人員迅速完成清理。

事故發生在住宅附近，目擊居民對飛機墜落在距離家門僅數碼之遙的地方感到震驚。居民巴蘭（Ricardo Barlaan）形容這是一次「有驚無險」的事故。

另一名目擊者瓦斯奎茲（Andrew Vasquez）表示，他聽到飛機撞擊地面的聲響，起初甚至以為有人正在拍電影或進行特技表演。他說，飛機竟然墜落在如此繁忙的道路上，讓他難以置信。

墜機造成了短暫的交通堵塞。（聖荷西消防局官方X平台）
墜機造成了短暫的交通堵塞。（聖荷西消防局官方X平台）

機頭撞地，機尾翹起。（聖荷西消防局官方X平台）
機頭撞地，機尾翹起。（聖荷西消防局官方X平台）

在附近居住60年的洛佩茲（Joe Lopez）表示，過去附近的機場曾發生過飛機事故，但他從未見過飛機墜落在離住宅如此近的地方。他認為，飛行員選擇的降落位置，避免了更嚴重的後果。

根據聯邦航空管理局（FAA）紀錄，涉事飛機所屬的組織是一個服務聖荷西州立大學學生、校友及教職員的非營利飛行俱樂部。事故發生後，現場道路封閉約三小時，飛機殘骸最後由平板卡車在警方護送下移離路口。

精華 FAQ

  • 事故發生在17日下午3時10分前，地點是Capitol Expressway與Excalibur Drive交叉路口。飛機墜落後停在道路中央，位置鄰近住宅區，引發附近居民震驚。

  • 機上共有2名成人與1名兒童，3人都受傷，但文中未提及傷勢細節。所幸飛機沒有撞上地面的人員或車輛，因此沒有造成更大範圍的直接傷亡。

  • 現場曾有少量燃油洩漏，但救援人員迅速清理，路口封閉約3小時後恢復。FAA紀錄顯示，涉事飛機屬於一個服務聖荷西州立大學學生、校友及教職員的非營利飛行俱樂部。

聖荷西

上一則

「矽谷惡血」案紀錄片票房衝上 近十年第二

下一則

回應愛州槍擊案 Tesla新功能：充電遇險能直接開走

延伸閱讀

飛紐約客機遇恐怖亂流 急墜2.5萬呎…迫降邁阿密 9傷送醫

飛紐約客機遇恐怖亂流 急墜2.5萬呎…迫降邁阿密 9傷送醫
喬州亞特蘭大雲霄飛車意外 1男甩飛身亡 多名遊客被撞傷

喬州亞特蘭大雲霄飛車意外 1男甩飛身亡 多名遊客被撞傷
亞特蘭大遊樂園設施出意外 男子飛出雲霄飛車、一死多傷

亞特蘭大遊樂園設施出意外 男子飛出雲霄飛車、一死多傷
德州大學美足賽繩降表演失速墜落 空軍士官長不治

德州大學美足賽繩降表演失速墜落 空軍士官長不治
洛杉磯國際機場傳擦撞 飛東京客機翼尖小翼撞斷 畫面曝光

洛杉磯國際機場傳擦撞 飛東京客機翼尖小翼撞斷 畫面曝光

熱門新聞

史丹福大學胡佛研究所研究員祁凱立出席FAPA北加州分會年會，分析台灣2026年地方選舉及藍綠政治版圖變化。（記者王湘涵/攝影）

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

2026-10-17 21:47
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷華女瘋找AI金龜婿 1500元婚介費只換3次約會

2026-10-14 13:54
全美房價最貴的灣區阿賽頓成為美國首個房價中位數突破1000萬元大關的城鎮。（取自房地產網站）

全美最貴小鎮阿賽頓 房價中位數首破1千萬元

2026-10-15 14:19
灣區知名生蠔業者野豬島生蠔公司。（記者王子涵╱攝影）

豪華酒店糞水外洩至生蠔養殖區 20萬生蠔被拋棄 灣區知名蠔商暫停採收

2026-10-15 21:57
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷掀婚戀「淘金熱」 AI工程師成華人女性擇偶首選

2026-10-13 17:27
聖誕樹造型玻璃杯引發討論。（星巴克官網）

星巴克11月推出聖誕限定商品　聖誕樹冷飲杯引發討論

2026-10-12 16:55

超人氣

更多 >
外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔
粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網
川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘

川普大砍合法移民簽證 台灣銳減逾6成 2地區最慘
女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民

女護士在美21年 來洛度假被ICE帶走 丈夫、兒子是公民
馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份