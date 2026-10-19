我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成人女星月收百萬美元 霸氣喊包養男友 會倒垃圾更加分

法國羅浮宮竊案屆滿1年 8件皇室珠寶仍下落不明

華女打錯1個數字 Zelle誤轉2500元

記者邵敏╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
手機轉帳錯誤並非個案，也有成功追回的例子。(Unsplash/Rubaitul ...
手機轉帳錯誤並非個案，也有成功追回的例子。(Unsplash/Rubaitul Azad)

AI摘要

文章摘要整理：

加州華人Tracy Zhang透過Zelle轉帳時輸錯1個數字，將2500元誤匯陌生人，雖然對方未動用並願交由銀行處理，銀行最終仍以操作失誤為由拒絕追回。

透過Zelle轉帳，只需輸入電話號碼或電子郵件地址，款項便可迅速轉入對方帳戶，但若不慎輸錯，想把錢追回卻不容易。加州華人因輸錯電話號碼的一個數字，誤將2500元轉給陌生人，事後她與對方聯繫，並多次催促銀行追款，還是無法退回。有案例顯示，Zelle誤轉並非完全沒有追回機會，結果因個案情況及銀行處理方式而異。

Tracy Zhang正在辦理移民事務。她敘述，今年8月底透過Zelle給律師事務所轉帳，不小心輸錯一個數字，2500元迅速匯到一個陌生人帳戶。交易紀錄顯示，款項已於當日入帳。

發現轉錯後，Tracy立即發短信聯繫收款人，希望對方可以退錢。對方回覆，已看到這筆意外轉帳，並未動用這些錢，也不計畫使用。不過對方指出，因為不確定是否涉詐騙，希望銀行介入。收款人在短信中指出，「也許你說的是實話，但我不會相信任何人。」

Tracy收到短信有些欣慰，起碼這筆錢沒有石沉大海，她趕緊聯繫銀行，希望追回誤轉款項。銀行工作人員答覆，因為當事人錯誤，銀行沒有責任承擔。Tracy不願放棄，並提供收款人短信給銀行，工作人員後來表示協助聯繫收款人銀行，看是否可以追回2500元。

一個月後，Tracy收到銀行信件，據她轉述，銀行最後回覆這筆錢無法退回，原因仍是匯款人操作失誤導致，並未解釋其他更多。「不知道是銀行不願再追，還是對方不願退回這筆錢。按錯一個數字失去2500元，我很心疼，但只能自認倒霉。」

Zelle官方提醒，使用者應只向認識且信任的人付款，轉帳前務必核對收款人的姓名、電話號碼或電子郵件地址。若收款人已註冊Zelle，付款完成後通常無法直接取消；若款項尚未被領取，則可能仍有取消機會。

精華 FAQ

  • 她在用Zelle替律師事務所轉帳時，輸入收款人電話號碼少了一個數字，結果2500元立即匯入陌生人帳戶，且當天就已完成入帳。

  • 對方回覆表示已看到這筆意外轉帳，雖然沒有動用這筆錢，也暫時不打算使用，但因無法確認是否涉及詐騙，所以希望由銀行介入處理。

  • Tracy多次聯繫銀行並提供短信證明，但銀行最後仍回覆無法退回，理由是匯款人自身操作失誤導致；Zelle也提醒轉帳前需反覆核對收款資料。

移民 加州 華人

上一則

族群、世代差異 亞太裔選票難用「轉向」概括

下一則

金山居大不易 年入10萬也難租房

延伸閱讀

在家收發包裹月賺4200元？ 女子險被騙

在家收發包裹月賺4200元？ 女子險被騙
點外賣15元被收40元小費 銀行示警才知

點外賣15元被收40元小費 銀行示警才知
怕ICE抓捕 華人存款轉中國 有人狂刷信用卡套現

怕ICE抓捕 華人存款轉中國 有人狂刷信用卡套現
華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件
華女助上百家公司註冊賺外快 結果FBI找上門

華女助上百家公司註冊賺外快 結果FBI找上門

熱門新聞

史丹福大學胡佛研究所研究員祁凱立出席FAPA北加州分會年會，分析台灣2026年地方選舉及藍綠政治版圖變化。（記者王湘涵/攝影）

史丹福學者祁凱立 預測台北市長勝出的人是？

2026-10-17 21:47
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷華女瘋找AI金龜婿 1500元婚介費只換3次約會

2026-10-14 13:54
全美房價最貴的灣區阿賽頓成為美國首個房價中位數突破1000萬元大關的城鎮。（取自房地產網站）

全美最貴小鎮阿賽頓 房價中位數首破1千萬元

2026-10-15 14:19
灣區知名生蠔業者野豬島生蠔公司。（記者王子涵╱攝影）

豪華酒店糞水外洩至生蠔養殖區 20萬生蠔被拋棄 灣區知名蠔商暫停採收

2026-10-15 21:57
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷掀婚戀「淘金熱」 AI工程師成華人女性擇偶首選

2026-10-13 17:27
聖誕樹造型玻璃杯引發討論。（星巴克官網）

星巴克11月推出聖誕限定商品　聖誕樹冷飲杯引發討論

2026-10-12 16:55

超人氣

更多 >
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字
華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金
川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感
前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境