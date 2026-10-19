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索尼婭角逐歐羅尼學院董事 聚焦財政監督

記者龔玥╱佛利蒙報導
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索尼婭·薩爾萬競選歐羅尼學院校董，聚焦財政監督與教育資源。（受訪人提供）
索尼婭·薩爾萬競選歐羅尼學院校董，聚焦財政監督與教育資源。（受訪人提供）

AI摘要

文章摘要整理：

歐羅尼學院校董候選人索尼婭主打財政透明與常識治理，批評學校資金挪用、資本計畫失誤及學生服務不足，承諾把預算優先用於教學與學生需求。

灣區社區大學面臨招生變局與財政挑戰的背景下，歐羅尼學院(Ohlone College)第六區校董候選人索尼婭•薩爾萬（Sonia Salwan）作為一名獸醫、小企業主、非營利組織創始人以及前全州獸醫組織（IAVMA）首位女性主席，展現出扎實的管理經驗與深厚的社區情懷。作為兩位畢業于歐羅尼學院 的學生的母親，她深刻體會到社區大學對普通家庭、第一代移民及青年學子改變命運的決定性意義。

在採訪中，她直言不諱地指出了學校當前面臨的管理失誤，並提出了重塑常識性領導力、保障資金透明度與學生權益的治校方針。

索尼婭重點指出了歐羅尼學院當前在財務與資源配置上存在的嚴重危機。她透露，學校在運營中存在不當調配資金的情況，甚至抽調了原本用於教職工退休金儲備的資金，導致該專項儲備金急劇縮減，給學校長期的財務健康埋下了巨大隱患。

索尼婭還批評了學校在大型資本項目上的決策失誤。她指出，學校此前在尚未建成且最終被取消的住房及建設規畫專案上，僅在前期諮詢、評估與規畫費用上就揮霍了高達863萬元的納稅人資金，最終卻沒有落下一磚一瓦。

「這是對公共資源和納稅人血汗錢的極大浪費。」索尼婭指出，現任管理層與部分校董在面對如此巨額的無效支出時，未能發揮應有的監督作用，缺乏對關鍵財務決算提出嚴厲質詢的勇氣與責任感。

除了財務管理不善外，索尼婭還關注到了招生下滑與課程資源匱乏對學生造成的直接傷害。她指出，由於歐羅尼學院部分高需求、必修課程的開課量不足，導致不少本地學生被迫遠赴灣區其他社區大學選課，造成了嚴重的學生流失。

同時，學校在非核心項目上的高額投入，與校園內圖書館開放時間縮短、學生心理健康及學術諮詢服務嚴重缺口形成了鮮明對比。高昂的停車費用和部分缺乏性價比的課程，進一步增加了學生的負擔。

截至發稿本報未獲歐羅尼學院校方回應。

索尼婭強調，社區大學的核心使命是提供優質、實用且負擔得起的教育。她承諾，若能成功當選學區委員，她將嚴格審查每一項預算支出，確保資金優先投向教學一線、教職工薪酬保障、學術輔導以及心理健康支援等核心領域，阻止資金向非教育性的膨脹項目中繼續傾斜。

佛利蒙華益社創會會長趙熾強表示：「歐羅尼學院服務灣區約9000名學生，是許多華人家庭及留學生實現美國夢的重要起點。我支持索尼婭參選，因為她重視財政透明、學生權益及社區服務，致力於確保教育資源真正用於支持學生、改善學習環境，讓更多學生受惠。」

精華 FAQ

  • 她認為學校在資金調度、退休金儲備與大型計畫上出現明顯失誤，管理層與校董也未盡監督責任，因此主張以透明預算與嚴格審查恢復治理秩序。

  • 索尼婭批評校方挪用原本用於教職工退休金的資金，並在已取消的住房及建設規畫上耗費863萬元，卻沒有任何實質成果，反映決策與監督失靈。

  • 她表示會把預算優先投入教學一線、教職工薪酬、學術輔導與心理健康支援，同時檢視高需求課程開課不足、停車費過高等問題，減少學生流失。

灣區 索尼

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