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聖荷西數據中心環保爭議 居民籲停

記者龔玥╱綜合報導
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聖荷西數據中心規畫被批不夠環保。圖為聖荷西市府。（記者龔玥╱攝影）
聖荷西數據中心規畫被批不夠環保。圖為聖荷西市府。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西正制定數據中心開發標準，環保人士與居民批評草案保護不足，要求先暫停項目；市府則強調將持續聽取意見，並在12月定案前保留兩案審批。

聖荷西市府正制定未來數據中心開發標準，但環保人士與居民質疑草案對健康及環境的保障不足，要求在標準完善前暫停相關項目。市議會預計12月敲定最終版本，但市府表示，新標準正式確立前，仍有兩個數據中心項目計畫獲批。

根據聖荷西焦點(San Jose Spotlight)的報導，市府官員最近首次在市政廳公開介紹標準草案，數十名居民在近兩小時的公眾評論環節中發言。部分民眾呼籲暫停數據中心開發，獲得現場觀眾歡呼；工會代表則支持制定標準，認為數據中心可創造就業機會，並應保障工人薪資、福利及工作安全。

環保人士主要質疑草案的環境保護措施及執法力度。環保組織塞拉俱樂部洛馬普列塔分會（Sierra Club Loma Prieta Chapter）代表利茲（Dashiel Leeds）指出，草案未充分處理熱島效應、低頻次聲及柴油備用發電機的氮氧化物排放問題。他也質疑，部分數據中心只需由市府規畫主任批准，而不必經市議會審議，可能削弱公共問責。

根據草案，數據中心開發商將獲鼓勵加入聖荷西清潔能源計畫（San Jose Clean Energy），使用可再生能源；若選擇退出，則須每年提交報告，證明設施使用100%碳中和電力，或透過捕集甲烷抵消碳排放。柴油備用發電機須符合最嚴格的聯邦排放標準，且只能在停電時運行。

用水方面，草案擬禁止使用消耗大量飲用水的開放式冷卻系統，要求數據中心改用再生水或封閉式循環冷卻系統。營運商也須追蹤用水、用電情況，監測冷卻設備排放的溶解金屬及化學物質，並每年向市府提交報告。市府另將要求每五年進行一次獨立審計，並保留隨時檢測水質及用水情況的權力。

環保團體「矽谷母親陣線」（Mothers Out Front Silicon Valley）共同創辦人哈欽斯－諾爾斯（Linda Hutchins-Knowles）認為，草案雖要求碳中和電力，但仍大量使用「鼓勵」和「監測」等措辭，缺乏足夠約束力。她主張，市府應要求企業在排放前於現場處理廢水，並加強監督與執法。

副市經理皮內達（Manuel Pineda）表示，標準仍在制定中，市府願意聽取公眾意見，並調整監測方式。不過，對於是否修改分區法規，市府目前尚未考慮。

市府草案仍待進一步討論，環保人士與工會代表的不同訴求，將成為市議會預計於12月敲定標準前的重要爭議。

精華 FAQ

  • 他們認為市府草案對健康與環境的保障仍不足，擔心熱島效應、噪音、柴油發電機排放與用水衝擊在標準完善前持續擴大，因此主張先暫停相關項目。

  • 環保人士指出，草案雖有監測要求，但對熱島效應、低頻噪音、柴油備援機組的氮氧化物排放，以及執法力道都處理不足，且部分項目可能只需行政核准，問責不夠透明。

  • 草案鼓勵加入清潔能源計畫，退出者須證明使用100%碳中和電力；也禁止高耗水開放式冷卻，要求改用再生水或封閉循環系統，並提交年度報告與接受定期審計。

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