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金山居大不易 年入10萬也難租房

記者王子涵／綜合報導
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隨著人工智能投資湧入，帶動新租客需求，舊金山市內租金過去一年出現兩位數漲幅。（記...
隨著人工智能投資湧入，帶動新租客需求，舊金山市內租金過去一年出現兩位數漲幅。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

Zillow分析指出，舊金山與聖荷西租金居高不下，年收入10萬元家庭可負擔房源比例偏低，反映灣區供給不足與需求升溫下的租屋壓力。

舊金山灣區的租房成本持續創新高，導致年收入剛剛跨入六位數的年輕人，仍可能無法租住到心儀的房源。根據房地產網站Zillow最新分析顯示，對於年入10萬，每月平均支付2500元租金的人群來說，舊金山都會區約31%的出租住宅落在可負擔範圍，低於全美的77%；聖荷西都會區的比例更僅有13%。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導稱，這項分析中的舊金山都會區，涵蓋舊金山、聖馬刁、阿拉米達、康曲柯士達及馬連五縣，並非僅指舊金山市。聖荷西都會區則包括聖克拉拉與聖比尼度兩縣。全美年收入10萬元家庭可負擔房源占比較低的地區，主要集中於生活成本較高的沿海都會區，另包括芝加哥。

分析採用2026年1月至8月的租金資料。聖荷西都會區期間的月租中位數為3539元，可負擔房源占比在全美都會區中最低。不過，Zillow說明，計算僅納入月租2333元至2500元、接近這類家庭預算上限的房源，因此若將租金更低的住宅一併計入，實際可負擔比例可能略高。

舊金山則是租金漲勢最明顯的市場。隨著人工智能投資湧入，帶動新租客需求，市內租金過去一年出現兩位數漲幅。Zillow最新資料顯示，8月舊金山市典型住宅月租達4680元，高於整個都會區的3410元。相較於同屬都會區的東灣等地，舊金山市租客面對的競爭可能更為激烈。

高租金也意味著，同樣的六位數年收入，在灣區能租到的空間、設備與地段，未必能與其他城市相比。分析顯示，舊金山都會區符合上述預算的出租住宅，中位面積約730平方呎，通常只有一間臥室；在疫情期間因遠距工作人口移入、住宅興建增加的休士頓，同樣收入則可租到約1800平方呎、三間臥室的住宅。

不過，10萬元家庭年收入在灣區並不算特別高。美國人口普查局資料顯示，舊金山都會區2024年家庭年收入中位數為13萬6000元，換算為2026年幣值約14萬3000元。約三分之一家庭的年收入不超過10萬元，與這個收入水準可負擔的出租房源占比相近。

對獨居的年輕上班族或僅有一人工作的家庭而言，租屋壓力仍不容忽視。他們往往必須與收入更高的家庭，競爭有限的出租住宅。報導指出，與家庭收入不同，該都會區2024年人均年收入約為7萬5000元，換算為2026年幣值約7萬9000元。

Zillow經濟學家曼赫茲（Treh Manhertz）表示，10萬元年收入在不同市場能租到什麼樣的住宅，差異最終仍與供給有關。在住宅興建足以滿足需求的市場，六位數收入能帶來較舒適的居住條件與更多選擇；供給不足的市場，即使收入較高的租客，也會感受到壓力。

隨著人工智能投資湧入，帶動新租客需求，舊金山市內租金過去一年出現兩位數漲幅。示意...
隨著人工智能投資湧入，帶動新租客需求，舊金山市內租金過去一年出現兩位數漲幅。示意圖。（記者王子涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 因為灣區租金普遍偏高，符合每月約2500元預算的房源很少。舊金山都會區僅31%可負擔，聖荷西更只有13%，競爭相當激烈。

  • 分析涵蓋舊金山與聖荷西都會區，並以2026年1月至8月租金資料為基礎，只計入月租2333元至2500元、接近年收10萬元家庭上限的房源。

  • 即使年收10萬元，在舊金山都會區可租到的住宅中位面積約730平方呎，多半只有1房；相較之下，休士頓同收入可租到約1800平方呎、3房住宅。

舊金山 租金 聖荷西

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