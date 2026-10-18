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市長話金山／應對聖嬰現象自然災害 市府提供免費沙包

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供市民領取的免費沙包。（市長辦公室提供）
供市民領取的免費沙包。（市長辦公室提供）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山市府因應聖嬰現象加強防災，提供免費沙包與排水渠認領工具，同時強調治安改善已帶動市中心商家回流。

各位「世界日報」讀者們，大家周末好。這期來到「市長信箱」欄目，在這裡，我們會回答舊金山居民提出的問題，也會和大家共同探討我的辦公室的政策。歡迎各位讀者繼續將自己的問題或建議發送至電子郵箱：MOCA＠sfgov.org；或添加微信號：MayorLurie。

助清理排水渠 發免費工具

陳女士：我覺得很多人都不了解聖嬰現象的嚴重性。舊金山有什麼應急措施？市民可以在哪裡拿到免費的沙包或者應急包？

答：踏入萬聖節周末至來年三月，舊金山將受聖嬰現象影響，迎來更多的降雨、局部性水浸或超漲導致的沿海道路水浸。

上周我參加了由舊金山水務局舉辦的工具派發活動，免費將手套、鏟及反光背心派發給認領了排水渠的市民。舊金山有2萬5000個排水渠，大約有三分之一已經被志願者認領進行定期打掃以防雨天積水。若您也有興趣認領，可登錄adoptadrain.sfwater.org。

工務局已經準備了充足的沙包，若有需要的舊金山居民，可憑身分證到工務局倉庫領取最多十包免費的沙包。時間：周一至周六，早上八時至下午二時，地址：Kansas街/Marin街大門。

另外，舊金山居民剛剛經歷的高溫天氣，這也是由於聖嬰現象帶來的更頻繁極端天氣。同時，作為舊金山居民，我們也應該隨時做好地震等自然災害的準備。

舊金山官方的應急網站是：sf.gov/readysf。在這個官方頁面，你可以了解面對不同的自然災害應該做好什麼準備，可以查閱最近發布的預警或警報，包括交通、公共安全等。

治安改善 市中心迎新商家

居民：看到市長宣布Nordstrom Rack百貨開幕，太好了，舊金山市中心終於有機會再熱鬧起來了！唐人街晚上5點開始沒人，以前不是這樣的。

答：這兩周市中心的確迎來了不少好消息。首先是上周開幕的優衣庫旗艦店，周末人頭湧湧，這是優衣庫在美國的第二間旗艦店，裡面有舊金山聯名系列。而Nordstrom Rack折扣百貨則是離優衣庫不遠，預計2027年開幕。

治安的改善是這些商家決定再次進駐市中心的基石。可能大家都有印象，在去年上任之初，我成立了「舊金山警察局招待區特別小組」，確保市中心人流密集的地方、會展中心及酒店區等有更多的警力巡邏，改善治安，這也令大家開始有信心在舊金山舉辦大型活動及重新投資。

但是正如我之前提過的，街道的情況隨時會改變。可能同一個街區，一個小時之差情況就截然不同，也可能一兩個街區之外情況就天差地別。我清楚知道我們仍有很多地方需要改善，我們也會繼續努力。

市長於10月15日參加地震演習。（市長辦公室提供）
市長於10月15日參加地震演習。（市長辦公室提供）

市長參加水務局認領排水渠工具派發活動。（市長辦公室提供）
市長參加水務局認領排水渠工具派發活動。（市長辦公室提供）

去年市長清理水渠，幫助排水。（市長辦公室提供）
去年市長清理水渠，幫助排水。（市長辦公室提供）

精華 FAQ

  • 市府提醒聖嬰季將帶來更多降雨、局部水浸與沿海道路超漲，並提供官方應急網站供查詢警報、交通與公共安全資訊，也備有免費沙包可領取。

  • 舊金山居民可憑身分證到工務局倉庫領取，最多10包免費沙包。領取時間為周一至周六早上8時至下午2時，地點在Kansas街/Marin街大門。

  • 市長表示，成立警察局招待區特別小組後，市中心與會展、酒店區巡邏增加，治安改善讓商家重拾信心，才促成UNIQLO與Nordstrom Rack等店進駐。

世界日報 舊金山

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