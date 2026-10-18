金山「航班輪盤」遊戲 幸運兒贏得斐濟之旅

「航班輪盤」遊戲在舊金山國際機場舉辦活動，被抽到的幸運兒當日即可免費出國旅遊。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山國際機場舉辦第3屆「航班輪盤」，15名旅客抽籤後由亞琳贏得前往斐濟的4天神秘旅程，主辦者盼以此增添城市互動與驚喜。

九月一個下午，15位素不相識的旅客抵達舊金山 國際機場。和其他旅客一樣，他們每個人都帶了護照，也打包好行李。不同的是，在這群興奮的旅客中，只有一人能在當晚啟程，但其目的地有待揭曉。

舊金山紀事報表示，這是一場稱為「航班輪盤」（Flight Roulette）的遊戲，透過抽籤，其中一位旅客將展開由主辦單位精心策畫的四天旅程。

「航班輪盤」是由布萊恩特（Tucker Bryant）和巴斯金（Danielle Baskin）於2025年共同創立。布萊恩特說：「我希望讓這座城市人與人之間的關係更緊密、更充滿好奇心，並帶點調皮的氛圍。」

萊恩特和巴斯金都是互動藝術家和活動策展人。過去，他們曾在社區裡舉辦過一些惡作劇，包括進行一個當地7-Eleven便利商店出售日本商品的病毒式騙局，以及開發一個虛假的AI聊天機器人，並購買戶外廣告看板對其進行宣傳。

據兩人稱，美國其他機場還沒有類似「航班輪盤」的活動。他們認為，這項活動有助於展現他們認為舊金山眾多還未被充分開發的領域。

9月25日的活動是「航班輪盤」在舊金山國際機場舉辦的第三屆活動。去年9月舉辦的首屆「航班輪盤」將一名幸運兒送往菲律賓馬尼拉，今年5月舉辦的第二屆活動則將獲獎者送往西班牙巴塞隆納。

主辦單位表示，約有100多人在網路上參加了最新一屆的活動。活動贊助者包括一家旅行獎勵新創公司和一些願意承擔得獎者大部分旅費（約2000元）的個人捐款人。巴斯金表示，舊金山國際機場並未贊助這項活動，但他們告知了機場員工這項活動。

參與活動的康特雷拉斯（Alexa Contreras）表示，她6月時失業，報名參加「航班輪盤」是為了汲取一些正能量。38歲的她說：「這個世界如此膚淺，但人們渴望深入交流。」

最後，被抽中的幸運兒是28歲的亞琳（Aryn）。她表示，她參加「航班輪盤」是為了有機會暫時逃離生活中的壓力。從事國際教育工作的亞琳表示，她對獨自去一個新國家旅行並不感到緊張，因為她之前做過同樣的事。

其他參加者隨即就地開始為亞琳規畫行程，最後決定目的地為斐濟。他們為亞琳預訂機票和飯店，並在大約1小時內制定了一個為期四天的行程計畫。亞琳當天就登上航班出發了。

四天後，在斐濟海裡暢游了無數次的亞琳表示，她回來後感覺思路變得清晰，這正是她所期盼的。