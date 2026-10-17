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馬連縣退休警槍殺妻女 疑離婚引爆血案

編譯林思牧／綜合報導
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舊金山市警局官方臉書網頁上刊出的受害者安曼尼克斯(Ann Mannix)照片。(...
舊金山市警局官方臉書網頁上刊出的受害者安曼尼克斯(Ann Mannix)照片。(取材自臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

馬連縣一起退休警槍殺妻女的血案震驚社區，友人懷疑迫近離婚與凱文長期壓抑的情緒，可能是引爆這起雙重謀殺自殺悲劇的關鍵。

被控在馬連縣犯下駭人的雙重謀殺-自殺案的舊金山退休警察凱文曼尼克斯（Kevin Mannix），被家庭友人稱為「內心深處藏著惡魔」，這宗三人命案的導火線可能是迫在眉睫的離婚。

舊金山紀事報報導，據曼尼克斯的妻子安曼尼克斯（Ann Mannix）的閨密康德（Mary Conde）說，68歲的凱文正處於遲來的「中年危機」。安曼尼克斯曾是舊金山市警局的副局長，退休後又回到警局兼職。

康德和其他認識曼尼克斯一家的人說，這對夫婦即將離婚之際，凱文開始健身，體重減輕，試圖改變自己的外表。「他一直想重返青春，」康德說，「他似乎正在努力改變自己的形象。」

馬連縣的調查人員稱，上周日晚，凱文曼尼克斯在米爾谷以東的草莓鎮（Strawberry）家中槍殺65歲的妻子和他們24歲的女兒凱蒂（Katie）。但至少有一人從家中逃出並撥打911報警。調查人員尚未討論可能的作案動機；報警人稱凱文當時喝了紅酒。

康德是當地娛樂業主管，幾十年前就認識了安曼尼克斯。康德說：「凱文內心深處藏著一個惡魔，他一生都在壓抑著它，直到周日那天，這個惡魔以最可怕的方式爆發了出來。沒有人想到會有這樣的可能。」

紀事報獲得的文件顯示，雖然凱文和安多年前就從舊金山市警局退休，但他們仍繼續為該部門工作。根據市法律，退休人員每年最多可以工作960小時而不會失去退休金。

安是舊金山市警局歷史上第一位加入並領導特警隊的女性，她在2021年退休後立即被重新聘用。她先被分配到局長辦公室，後來調到內部事務部門。 2026年，她今年已領的薪水約為5700元。

凱文在市警局任職期間以背景調查員的身分而聞名，他於2018年退休，一年後重返警局。他被分配到人事服務部門，州政府記錄顯示，在他去世時，他的工作身分仍然是市警局的背景調查員。今年1月，他完成了為期四小時的警察背景調查員訓練課程。截至9月下旬，他仍在領取薪水，今年已累計獲得超過3萬3000元的收入。

精華 FAQ

  • 主要嫌疑人是舊金山退休警察凱文曼尼克斯。報導指出，他被控在草莓鎮家中槍殺65歲的妻子安曼尼克斯與24歲的女兒凱蒂，案件被視為雙重謀殺自殺悲劇。

  • 友人與家屬線索顯示，夫妻正面臨迫在眉睫的離婚，可能是最直接的導火線。凱文近期開始健身、減重並試圖改變外表，顯示他可能正經歷遲來的中年危機。

  • 兩人雖已退休，仍以兼職方式回到舊金山警局服務。安曼尼克斯曾是首位加入並領導特警隊的女性，凱文則做背景調查員，案發前仍領取薪水。

退休 舊金山

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