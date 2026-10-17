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加州學生成績進步 但仍低於疫情前 專家：進步太慢 追上恐需10年

編譯組／綜合報導
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加州K-12考試成績顯示小幅增長，教育專家稱這還不夠。(取自Pexels)
加州K-12考試成績顯示小幅增長，教育專家稱這還不夠。(取自Pexels)

AI摘要

文章摘要整理：

加州學生考試成績雖連續3年略有改善，但英語與數學仍低於疫情前，整體復原速度偏慢，專家警告若不加速，恐需10年才能回到熟練水平。

據「信使報」（Mercury News）報導，15日公布的數據顯示，儘管加州學生的考試成績過去三年有所小幅改善，但仍持續低於疫情前的水平。

最新數據顯示，加州580萬名K-12學生中，雖超過半數學生的閱讀水平連續五年低於年級標準，但其中49.2%的學生英語成績達到或超過年級標準，較去年上升了0.46個百分點。該州僅有38.3%的學生在數學方面達到年級水平要求，增幅為0.85個百分點；而在科學方面，這一比例為35.9%，較去年結果上升了3.39個百分點。

在2018-2019學年，該州51.1%的學生在英語科目上達到或超過了年級水平標準，39.7%的學生在數學科目上達到或超過了年級水平標準。近30%的學生在科學科目上達到或超過了年級水平標準，科學是自疫情以來學生成績有所提升的唯一科目。

教育研究非營利組織Policy Analysis for California Education的教育政策與成果主任加拉格爾（Alix Gallagher）指出，今年的成績顯示英語和數學表現均存在明顯滯後，且進步速度緩慢。她說：「如果我們保持這種速度，將需要十年時間才能讓半數學生達到熟練水平。」

灣區各校成績提升幅度較小，但得分高於加州平均水平。其中聖荷西聯合小學學區（Union Elementary School District）在所有學科中達到或超過年級水平預期學生比例增幅更大：英語達到76.2%；數學達到77%；科學達到68.5%。

佛利蒙聯合學區（Fremont Unified School District）學生的數學和英語成績略有下降，但總體表現仍遠高於全州平均水平。在英語科目中，達到或超過年級標準的學生比例降至71.6%；數學降至67.9%。

科學是聖荷西聯合學區（San Jose Unified School District）和佛利蒙聯合學區學生成績唯一超過疫情前水平的學科，聖荷西聯合學區40.7%的學生達到或超過了科學學科的年級水平預期；佛利蒙聯合學區這一比例為62%。

根據「2026年加州學校儀表盤」（2026 California School Dashboard），全州畢業率基本保持不變，88.1%的學生完成了高中學業，而去年這一比例為87.8%。長期缺勤學生的比例下降了1個百分點，降至16.1%；被認為具備大學或職業準備能力的加州學生比例也從去年的51.7%上升至今年的55.2%。

加州四年級和八年級學生的數學和閱讀成績仍落後於其他州的同齡人，這表明與全國學生相比，加州學生在疫情後的學習恢復進程尤為緩慢。

精華 FAQ

  • 最新數據顯示，加州學生在英語、數學與科學的達標率都有小幅提升，但多數科目仍未回到疫情前水準，顯示復原雖持續，速度仍偏慢。

  • 英語達到年級標準的學生為49.2%，數學為38.3%，都低於2018-2019學年的51.1%與39.7%；只有科學恢復較明顯，但整體仍未全面追平。

  • 專家認為英語和數學進步太慢，若維持目前速度，可能要10年才能讓半數學生達熟練水平；灣區學區表現普遍高於州平均，科學更是唯一超越疫情前的科目。

疫情 加州

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