盛桃涉貪案傳喚證人 前幕僚長出庭

圖為盛桃在市長任內接受媒體提問。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 盛桃涉貪案在屋崙聯邦法院續審，檢方傳喚前幕僚長作證，指她曾協助相關公司與人事安排；辯方則強調盛桃與共犯關係疏離，且未獲實質利益。

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，針對屋崙 前市長盛桃（Sheng Thao）、其伴侶瓊斯（Andre Jones）以及父子高管楊子忠（David Duong）和楊英雄（Andy Duong）的涉嫌腐敗案審判，周四（15日）在屋崙聯邦法院繼續進行，檢方開始傳喚首批證人。

檢方指出，作為行賄計畫的一部分，盛桃利用其市長影響力幫助Evolutionary Homes公司獲得市政合同，並推動楊氏父子認可的任命人選加耶戈斯（Larry Gallegos）晉升至市政府的高層職位。

檢方詢問了盛桃的前幕僚長漢森（Leigh Hanson），內容涉及她應市長要求於2023年5月安排的一次與Evolutionary Homes公司的會面。

檢方還詢問了她關於盛桃曾一度力薦加耶戈斯出任市政府住房與社區發展局（Housing and Community Development Department）局長的經過，該職位可能對潛在的住房合同產生影響。

在交叉詢問中，辯護團隊試圖證明盛桃最終並未表現出對Evolutionary Homes公司或加列耶斯候選資格的偏好。

當檢方詢問漢森是否曾與其他提供模塊化住房作為解決遊民問題方案的公司舉行過會議時，她回答說，盛桃至少會見了五家不同的公司。不過，漢森表示，市政府當時正面臨嚴重的預算赤字，無力購買任何新的臨時住房單元。

關於加耶戈斯，漢森表示，盛桃最終認為另一名市政府雇員溫斯坦（Emily Weinstein）應接任住房局局長一職。加耶戈斯雖被任命為副局長，但該職務僅為臨時性質，任期至2023年11月。

律師稱盛桃與瓊斯關係「緊張」，在競選期間及盛桃擔任市長初期，她與瓊斯的關係已名存實亡，暗示兩人已不再在一起。儘管瓊斯長期以來一直是盛桃的政治顧問和知己，但兩人的關係已「持續惡化」一段時間，且經常發生爭執。二人的財務是分開管理的，因為瓊斯在理財方面「同樣糟糕」，而盛桃「不信任瓊斯先生處理金錢事務」。

兩人有時甚至在同處一屋時，也會分別從不同的房間給對方發簡訊。其律師表示，證據將揭示「關於他們關係中令人不適的個人事實」，以及簡訊中「尖銳的言辭」，這些言辭大多出自盛桃之口。

「即使在兩人之間最直白、最未經修飾的時刻，」律師說，「你們也看不到任何一個字能反映賄賂的存在，更不用說行賄共謀了。」

辯方開庭陳辭中，盛桃力圖與楊氏父子拉開距離，其律師稱，至少在物質層面，盛桃並未從這起涉嫌的騙局中獲益。「既沒有華麗的新衣，也沒有珠寶，更沒有秘密的度假別墅，」其律師說，「既沒有意外之財，生活方式也沒有發生改變。」