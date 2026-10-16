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迎萬聖節 桑尼維爾「哈利波特魔法屋」點燈 掀打卡熱潮

記者江碩涵／聖荷西報導
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屋主今年再度施展黑魔法，將院子完美化身為「霍格華茲」世界，現場掛滿了霍格華茲四大...
屋主今年再度施展黑魔法，將院子完美化身為「霍格華茲」世界，現場掛滿了霍格華茲四大特徵鮮明的學院旗幟。（記者江碩涵／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

萬聖節前夕，南灣兩處網紅民宅裝置點燈登場，桑尼維爾哈利波特魔法屋與聖荷西噩夢之屋分別以奇幻與驚悚風格吸引民眾打卡。

萬聖節即將到來，灣區節慶氣氛也更加濃厚。今年南灣有不少私人住宅發揮極致創意，將自家前庭改造成令人驚嘆的主題展區，已有兩大超吸睛的網紅萬聖節民宅裝置正式完工並點燈開放，吸引民眾駐足拍照，成為今年秋季不可錯過的限定街景。

桑尼維爾的「哈利波特魔法屋」是一個鄰近Las Palmas Park的民宅，每年都是魔法迷的朝聖聖地。屋主今年再度施展黑魔法，將院子完美化身為「霍格華茲」世界。現場不僅掛滿了霍格華茲四大特徵鮮明的學院旗幟，更設置了精細度滿分的石內卜魔藥架與經典的分類帽場景。再搭配現場會動的魔法機關與精緻的特殊燈光效果，彷彿一秒置身電影之中。

魔法屋已經建造完成，每天下午3時至9時開放參觀，周末更會延長點燈至晚上10時，建議民眾在天黑後前往，才能體驗到最魔幻的視覺震撼。

如果喜歡美式經典的恐怖驚悚風格，聖荷西的「噩夢之屋」（The House of Nightmare）絕對能滿足視覺神經。這座民宅今年帶著令人毛骨悚然的裝置驚悚回歸。屋主精心佈置了極為逼真的恐怖骷髏與妖魔鬼怪，並運用大量紅、綠雙色調的詭譎燈光渲染整座建築。

夜幕降臨時，開車經過此處或是駐足路邊欣賞，陰森恐怖的氛圍感直接拉滿，讓人背脊發涼卻又忍不住直呼過癮。

台裔工程師馬兆先說，有一次晚上不小心經過這民宅，當時還沒有意識到萬聖節將近，猛一抬頭就看到好多骷髏頭轉向自己，真的被嚇到了。

由於這些景點皆位於安靜的住宅區內，屬於私人屋主無償分享，建議讀者參觀時請務必留在公共人行道上，切勿踐踏私人草皮，並放低音量、嚴禁堵塞鄰近住戶的車庫通道，共同維護良好的社區秩序。

桑尼維爾的「哈利波特魔法屋」是一個鄰近Las Palmas Park的民宅，每年...
桑尼維爾的「哈利波特魔法屋」是一個鄰近Las Palmas Park的民宅，每年都是魔法迷的朝聖聖地。（記者江碩涵／攝影）

桑尼維爾的「哈利波特魔法屋」是一個鄰近Las Palmas Park的民宅，每年...
桑尼維爾的「哈利波特魔法屋」是一個鄰近Las Palmas Park的民宅，每年都是魔法迷的朝聖聖地。（記者江碩涵／攝影）

桑尼維爾的「哈利波特魔法屋」是一個鄰近Las Palmas Park的民宅，每年...
桑尼維爾的「哈利波特魔法屋」是一個鄰近Las Palmas Park的民宅，每年都是魔法迷的朝聖聖地。（記者江碩涵／攝影）

如果喜歡美式經典的恐怖驚悚風格，聖荷西的「噩夢之屋」（The House of ...
如果喜歡美式經典的恐怖驚悚風格，聖荷西的「噩夢之屋」（The House of Nightmare）絕對能滿足視覺神經。（馬兆先提供）

精華 FAQ

  • 屋主將前庭打造成霍格華茲世界，掛上4大學院旗幟，並設置石內卜魔藥架、分類帽場景，還搭配會動的機關與精緻燈光，營造出如電影般的魔法氛圍。

  • 這座民宅以逼真的恐怖骷髏、妖魔鬼怪作為主題，再配上大量紅、綠雙色詭譎燈光，夜晚經過時陰森感強烈，讓人既害怕又忍不住想駐足觀看。

  • 由於這些景點位於安靜住宅區，參觀者應待在人行道上，不可踩踏私人草皮，也不要大聲喧嘩或堵住車庫通道，才能尊重屋主並維持社區秩序。

萬聖節 哈利波特 灣區

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