PG&E預防野火擴大停電 影響灣區9萬用戶
PG&E因強風與乾燥天候風險，在加州29個縣啟動預防性停電，灣區多地已斷電，並透過社區資源中心協助受影響居民。
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PG&E因強風與乾燥天候風險，在加州29個縣啟動預防性停電，灣區多地已斷電，並透過社區資源中心協助受影響居民。
為降低強風及乾燥天氣引發野火的風險， PG&E自14日晚間起實施公共安全預防性停電，加州29個縣約9萬名用戶可能受到影響。灣區多地居民已經停電，部分地區周四及周五仍可能進一步斷電。
根據Nbc Bay Area的報導，截至15日上午6時，灣區及周邊地區已有多個縣受到停電影響，其中納巴縣有3158名用戶、蘇諾瑪縣2169名、康曲柯士達縣1358名、阿拉米達縣88名及蘇拉諾縣51名。該公司於14日下午5時30分左右開始停電，並計畫在周四及周五上午繼續實施相關措施。
PG&E指出，強風吹動電線可能造成電線斷裂或相互碰撞，產生火花並引發野火。儘管部分地區當時風勢平靜，氣溫也較涼爽，但由於預計未來48小時風力可能增強，加上環境乾燥，仍有必要採取預防措施。
不過，停電也給居民帶來不便。納巴縣安圭恩（Angwin）一名居民質疑，當地尚未出現預期中的強風，電力卻已被切斷，停電時間更可能接近三天。東灣迪亞布羅山周邊、核桃溪及聖拉蒙部分地區也受到影響，柏克萊及屋崙山區部分地區則被列為可能進一步停電的區域。
一名東灣居民表示，停電帶來的不確定性令人焦慮，尤其家中需要照顧長者，且爐具、微波爐及洗碗機均依賴電力，日常生活受到影響，只能前往父親家中處理部分事務。另有居民表示，停電時機格外令人擔憂，因為妻子懷孕九個月，預產期正是當天。
為協助受影響居民，PG&E計畫在25個縣設立40多個社區資源中心，提供電子設備充電、Wi-Fi、瓶裝水、零食及其他物資。居民可透過PG&E線上停電地圖查詢資源中心位置及最新停電資訊。
PG&E表示，強風吹動電線可能造成斷裂或互相碰撞，進而產生火花引發野火，因此在預估未來48小時風力增強、環境仍然乾燥的情況下，先採取停電措施降低風險。 截至15日上午6時，納巴縣有3158名用戶停電，蘇諾瑪縣2169名、康曲柯士達縣1358名、阿拉米達縣88名、蘇拉諾縣51名；東灣及柏克萊、屋崙山區部分地帶也列入後續影響範圍。 PG&E計畫在25個縣設立40多個社區資源中心，提供電子設備充電、Wi-Fi、瓶裝水、零食等物資，居民也可透過公司的線上停電地圖查詢最近資源中心與最新停電資訊。
精華 FAQ
PG&E表示，強風吹動電線可能造成斷裂或互相碰撞，進而產生火花引發野火，因此在預估未來48小時風力增強、環境仍然乾燥的情況下，先採取停電措施降低風險。
截至15日上午6時，納巴縣有3158名用戶停電，蘇諾瑪縣2169名、康曲柯士達縣1358名、阿拉米達縣88名、蘇拉諾縣51名；東灣及柏克萊、屋崙山區部分地帶也列入後續影響範圍。
PG&E計畫在25個縣設立40多個社區資源中心，提供電子設備充電、Wi-Fi、瓶裝水、零食等物資，居民也可透過公司的線上停電地圖查詢最近資源中心與最新停電資訊。
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