PG&E預防野火擴大停電 影響灣區9萬用戶

PG&E顯示的預防野火停電區域。（PG&E官網）

AI摘要 文章摘要整理： PG&E因強風與乾燥天候風險，在加州29個縣啟動預防性停電，灣區多地已斷電，並透過社區資源中心協助受影響居民。

為降低強風及乾燥天氣引發野火 的風險， PG&E自14日晚間起實施公共安全預防性停電，加州 29個縣約9萬名用戶可能受到影響。灣區 多地居民已經停電，部分地區周四及周五仍可能進一步斷電。

根據Nbc Bay Area的報導，截至15日上午6時，灣區及周邊地區已有多個縣受到停電影響，其中納巴縣有3158名用戶、蘇諾瑪縣2169名、康曲柯士達縣1358名、阿拉米達縣88名及蘇拉諾縣51名。該公司於14日下午5時30分左右開始停電，並計畫在周四及周五上午繼續實施相關措施。

PG&E指出，強風吹動電線可能造成電線斷裂或相互碰撞，產生火花並引發野火。儘管部分地區當時風勢平靜，氣溫也較涼爽，但由於預計未來48小時風力可能增強，加上環境乾燥，仍有必要採取預防措施。

不過，停電也給居民帶來不便。納巴縣安圭恩（Angwin）一名居民質疑，當地尚未出現預期中的強風，電力卻已被切斷，停電時間更可能接近三天。東灣迪亞布羅山周邊、核桃溪及聖拉蒙部分地區也受到影響，柏克萊及屋崙山區部分地區則被列為可能進一步停電的區域。

一名東灣居民表示，停電帶來的不確定性令人焦慮，尤其家中需要照顧長者，且爐具、微波爐及洗碗機均依賴電力，日常生活受到影響，只能前往父親家中處理部分事務。另有居民表示，停電時機格外令人擔憂，因為妻子懷孕九個月，預產期正是當天。

為協助受影響居民，PG&E計畫在25個縣設立40多個社區資源中心，提供電子設備充電、Wi-Fi、瓶裝水、零食及其他物資。居民可透過PG&E線上停電地圖查詢資源中心位置及最新停電資訊。