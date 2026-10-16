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紐時主管槍殺案 法官下令封存所有法庭文件 挨批違憲

編譯廖宜怡／綜合報導
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被指控在都布林公園殺害女婿的張壽勇和陳世麗。（都布林警局提供）
被指控在都布林公園殺害女婿的張壽勇和陳世麗。（都布林警局提供）

AI摘要

文章摘要整理：

阿拉米達縣法官下令全面封存前紐時主管遭槍殺案文件，連法官姓名與封存令都不公開，引發言論自由團體痛批違憲。

灣區阿拉米達縣一名法官下令封存所有與前紐約時報主管遭中國籍岳父母槍殺案有關的法庭文件，就連法官姓名和封存令本身也被封存。此舉被言論自由專家譴責為公然違反加州和聯邦法律。

聖荷西信使報報導，這名法官禁止公開這起案件的所有刑事起訴書和警方提出的可能原因陳述，以及在起訴嫌犯張壽勇（Shouyong Zhang）和陳世麗（Shili Chen）的過程中所做的每一份詳細法庭筆錄。

專門處理公開訊息案件的灣區律師凱特（Matthew Cate）說：「事情不應該是這樣。包括憲法第一修正案（First Amendment）、加州憲法、加州法律以及加州法院規則在內的多項法律，都賦予公眾獲取訊息的權力。我實在想不出有什麼理由需要封存整個案件的檔案。」

77歲的張壽勇和陳世麗被控於9月26日在光天化日下，於東灣都布林運動公園槍殺40歲的跨性別女婿麥肯錫（Jonathan McKinsey），目前面臨終身監禁不得假釋的命運。

在一般情況下，像張壽勇和陳世麗此類案件的文件都會對外公開。由於法官現已下達封存令，現在除了案件相關人員之外，其他人都無法查閱文件。

第一修正案聯盟（First Amendment Coalition）法律總監洛伊（David Loy）表示，這項封存令十分罕見而且「極其惡劣」，違背了刑事司法系統固有的公眾查閱原則。

洛伊說：「這種完全封存的方式顯然違憲，更別提它違反了加州法院規定。法院紀錄理應向公眾公開，任何封存令都應該是例外情況。如果連封存令本身都被封存，那麼，公眾甚至連判斷封存令是否合法的機會都沒有。」

阿拉米達縣法院發言人目前除了證實了法官的確已下達封存令外，拒絕針對此事發表任何說法。不過，這項封存令暫時並未禁止民眾旁聽此案未來的庭審。

信使報指出，麥肯錫夫婦的離婚案文件，包含對其關係的詳細陳述、虐待指控和子女的病史，仍然對外開放。這起案件的細節持續受到全國媒體關注，甚至中國媒體也報導了這起案件。

遭中國籍的岳父母聯手槍殺的前紐約時報主管麥肯錫。（取自領英）
遭中國籍的岳父母聯手槍殺的前紐約時報主管麥肯錫。（取自領英）

精華 FAQ

  • 阿拉米達縣一名法官下令，將與前紐約時報主管遭槍殺案有關的所有法庭文件全面封存，包含刑事起訴書、警方可能原因陳述與詳細筆錄。

  • 言論自由專家指出，第一修正案、加州憲法、加州法律與法院規則都保障公眾查閱司法資訊，全面封存且連封存令本身都藏起來，讓外界無法判斷其合法性。

  • 目前除相關案件人員外，其他人都無法查閱被封存文件，但法官並未禁止民眾旁聽未來庭審；此外，死者夫妻的離婚案文件仍然對外開放。

灣區 紐約時報 加州

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