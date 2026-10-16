涉竊聽OpenAI高管 沙國工程師被捕前已訂返國單程機票

阿爾福贊在他的Instagram頁面上放的照片。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 沙烏地工程師阿爾福贊因涉嫌在OpenAI高管會議室安裝竊聽器被捕，且在遭逮前已訂返國單程機票，檢方指其具逃離美國動機，案件也引發對沙國牽連與AI國安競爭的關注。

在OpenAI 高管會議室裝竊聽器的沙烏地阿拉伯 工程師，在被捕前已預訂了前往沙國的單程機票，檢方稱他有財力和動機離開美國，本案疑似與沙國政府有牽連。

許多媒體報導，根據法庭文件，本周因涉嫌在人工智慧巨頭OpenAI的高管會議室安裝竊聽器而被解雇的工程師阿爾福贊（Abdulrahman Alfozan），在他預定飛往沙烏地阿拉伯的單程航班起飛前三天被聯調局FBI 逮捕。阿爾福贊從去年7月起在OpenAI上班，他在10月9日被逮捕。

現年35歲的阿爾福贊曾表示，他曾為沙烏地阿拉伯政府機構提供科技方面的諮詢。在最近的一次播客訪談中，他興奮地講述了2016年沙國王儲本薩勒曼（Crown Prince Mohammed bin Salman，時任副王儲）訪問矽谷期間與他會面的經歷。

上個月他在阿拉伯語播客訪談中透露，王儲當時建議在矽谷的沙烏地阿拉伯年輕人先在頂尖科技公司磨練技能，然後再將這些專業知識帶回沙國。阿爾福贊也曾在Meta和一家由Andreessen Horowitz支持的高科技新創公司工作過，他與沙烏地王室成員本巴德爾王子（Prince Khalid bin Bader Al Saud）一起，被列為沙國首都利雅德RAED Ventures的風險投資公司合夥人。

這起疑似間諜活動的事件，凸顯了各國政府在開發先進人工智慧領域所展開的激烈全球競爭。OpenAI一直在與包括Anthropic和馬斯克的xAI在內的其他領先人工智慧實驗室以及眾多中國公司展開競爭。美國政府曾表示，開發最先進的人工智慧工具是國家安全的當務之急。

如果罪名成立，阿爾福贊將面臨最高5年監禁和25萬元罰款，外加三年監管（supervised release）。聯調局正在繼續調查此案，加州北區聯邦檢察官帕克（Nicolas Parker）正在負責此案的起訴工作。這項起訴旨在支持第11號國家安全總統備忘錄（NSPM-11），該備忘錄旨在維護美國在超級智慧SI（Super Intelligence）技術領域的優勢。