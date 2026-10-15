舊金山聯合學區廢除抽籤入學 小學入學新制明年10月實施

舊金山聯合學區以歷史性決議，廢除入學抽籤制，學生今後將就近就讀。(舊金山縣市府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山教育委員會通過以社區為基礎的小學分配制度，將結束實施15年的抽籤入學制，並於2027年10月起生效。

舊金山 教育委員13日晚間通過歷史性決議案，將為小學訂定基於社區的學生分配制度(a neighborhood-based student assignment system)，從而促使舊金山聯合學區 結束實行15年的現行抽籤入學制度。

教委會主席金菲爾(Phil Kim)聲明表示，在實施多年複雜且難以預測的抽籤制度之後，很自豪能朝著建立社區學校的目標，邁出重要一步。

ABC7News媒體報導，這項以五票對二票通過的決議，授權工作人員更新學區畫分並評估招生入學容量。此項決定適用於學區內的72所小學，其中包括8所涵蓋幼稚園至八年級(K-8)的學校。

學區總監史瑞慶(Maria Su)聲明指出，最終，當局致力於改善學區，讓每位學生都能充分發揮潛能，必須首先確保這座城市的每位學生，無論居住地的郵遞區號為何，都能就讀家附近的優質學校。

根據這項擬議政策，家庭將根據居住地址被分配到一所社區學校，同時仍有機會申請全市範圍內的特色項目。計畫一旦通過，將於2027年10月生效，並適用於2028-29學年及以後入學的學生。金菲爾指出，在保障每個人都能進入社區學校的同時，也保留有意義的選擇權，這是做出最具深遠意義的決定之一，將造福未來幾代舊金山人。

舊金山聯合學區目前實行抽籤制度，學生透過提交一份按意願排序的學校名單、申請心儀學校。隨後，學區根據學位空缺分配學校，代表有部分學生可能無法進入離家最近的學校。

新入學制度獲得通過之後，學區工作人員將進行制定政策細節和策略規畫，提供教育委員會在2027年4月審議並最終批准。

史瑞慶表示，期待與家長、教育工作者及社區緊密合作，在2027年4月教委會最終通過政策之前，廣泛聽取他們的意見和反饋。此一方向將協助各個家庭利用舊金山所能提供、促進機會平等的最有力工具，也就是學區公立學校。

不過，仍有部分家庭反對這項變動，表示他們更傾向於另一種方案，即允許家庭繼續申請入讀任何學校。