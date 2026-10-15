全美最貴小鎮阿賽頓 房價中位數首破1千萬元

全美房價最貴的灣區阿賽頓成為美國首個房價中位數突破1000萬元大關的城鎮。（取自房地產網站）

AI摘要 文章摘要整理： 矽谷富裕小鎮阿賽頓重返全美最貴郵遞區號榜首，94027郵區今年前9個月房價中位數首破1000萬元，反映AI財富正持續推升頂級住宅市場。

灣區 富裕小鎮阿賽頓（Atherton）今年不但奪回了全美國房價 最昂貴郵遞區號桂冠，更進一步創造了歷史。

加州郵報（California Post）報導，這個深受科技精英和富裕人士喜愛的矽谷 袖珍小鎮，在房地產資料庫PropertyShark 13日公布的年度美國房價最貴郵遞區號排名中重登冠軍寶座。根據資料，阿賽頓在過去11年中有9年在這項排行榜中高居榜首。

更驚人的是，PropertyShark的報告指出，阿賽頓所在的94027郵區2026年頭九個月的房屋成交價中位數已突破1000萬元大關，來到1075萬元，成為美國有史以來第一個房屋成交價中位數突破1000萬元的郵區。

阿賽頓位於灣區聖馬刁縣，距離史丹福大學和Meta總部蒙洛公園市（Menlo Park）僅咫尺之遙。這座人口不到7000人的富裕小鎮深受科技企業創辦人、創投家和人工智慧新貴們的青睞。

阿賽頓是一個純住宅區，嚴格規定獨棟住宅土地最小面積為1畝，而且禁止任何形式的商業開發。此地鄉村氣息濃厚，沒有餐廳、市中心商業街或零售商店。

阿賽頓擁有獨特的稀有性、隱私和鄰近矽谷商業和科技中心的優勢，長期以來使其成為八位數和九位數金額房屋交易的磁石區。事實上，當地今年已有數筆金額超過3000萬元的房地產交易。

由於人工智慧發展帶來巨大財富，OpenAI、Anthropic和SpaceX等公司股票暴漲，讓新晉百萬富翁和億萬富翁紛紛湧入舊金山和矽谷中心地帶搶購頂級豪宅。阿賽頓知名居民包括億萬科技投資人安德森（Marc Andreessen）、WhatsApp共同創辦人庫姆（Jan Koum）和勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）。

在阿賽頓，一棟普通住宅的入門價如今已超過1000萬元，而且還在不斷上漲。