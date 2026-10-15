我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

停手三天後 澤倫斯基不忍了：將恢復攻擊俄煉油廠

前空服員曝長途飛行6大密技「換兩次衣服」才是內行

49人球星中彈案 250名警員跨州抓4嫌

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山49人隊球員懷特今年2月超級盃期間，在米慎區夜店遭槍擊，送醫接受手術後已康...
舊金山49人隊球員懷特今年2月超級盃期間，在米慎區夜店遭槍擊，送醫接受手術後已康復，並已重返球場。（取自49人官網）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山警方在全美跨州偵辦49人球員懷特遭槍擊案，逮捕4名男子並查獲大量槍械與毒品，其中2人已被正式起訴。

舊金山49人隊球員懷特（Keion White）今年2月超級盃期間，在米慎區夜店遭槍擊一案，14日有了新進展。舊金山警長劉力一（Derrick Lew）宣布，經數月調查，執法人員在加州與喬治亞州拘捕四名涉案男子，查獲多把槍械及近15磅毒品。地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，其辦公室已對其中兩人提出控罪。

這項代號為「D-Line」（防守鋒線）的行動涉及逾50張搜索令，全美超過250名執法人員協助調查。警方取得針對四名嫌犯的不得保釋逮捕令，於10月7日至9日分別執行。

舊金山警長劉力一宣布，經數月調查，執法人員在加州與喬治亞州拘捕四名涉案男子，查獲...
舊金山警長劉力一宣布，經數月調查，執法人員在加州與喬治亞州拘捕四名涉案男子，查獲多把槍械及近15磅毒品。（記者王子涵╱攝影）

據檢方援引的法庭文件，槍擊發生於2月9日超級盃賽後。懷特當時在米慎街1700號街區的Dahlia夜店樓下VIP區主持私人派對。劉力一稱，多名嫌犯當時上前與懷特對峙，部分人亮出槍枝，雙方隨後肢體衝突，懷特腿部中彈，送醫後確認沒有生命危險。

檢方指控，36歲居住在Mountain House的沃克（Gregory Walker），及另一名尚待起訴的男子涉嫌開槍，導致懷特受傷；35歲來自爾灣的格林（Curtis Green）亦攜帶槍械，涉嫌在現場亮槍。

舊金山地檢長謝安宜表示，其辦公室已對其中兩人提出控罪。（記者王子涵／攝影）
舊金山地檢長謝安宜表示，其辦公室已對其中兩人提出控罪。（記者王子涵／攝影）

謝安宜表示，沃克被控持半自動槍械攻擊，以及重罪前科者持槍、隱藏攜槍與持有上膛槍械等罪名，另涉及親自開槍及造成嚴重身體傷害的加重指控。格林則被控亮槍、隱藏攜槍及在公共場所攜帶上膛槍械，三項均為輕罪。兩人於14日下午提訊。

跨州拘捕行動於7日展開。亞特蘭大警方當天逮捕38歲的戴維斯（Marquis Davis），查獲一把非法槍械，以及820克MDMA、1026克甲基安非他命、979克古柯鹼及3842克芬太尼。

同日上午，舊金山警方與聖荷昆縣警員在士德頓拘捕36歲華盛頓（Antoine Washington），起出一把上膛槍械、逾120顆羥考酮藥丸及約6691元現金。格林同日在爾灣住處被捕；沃克則於9日在南加州遭洛杉磯警方逮捕。

沃克與格林已於12日收押舊金山縣監獄。警方表示，正與其他司法管轄區協調，將戴維斯及華盛頓帶回舊金山；兩人的具體控罪未在此次公告中列明。

精華 FAQ

  • 舊金山警方宣布，經數月調查後已在加州與喬治亞州拘捕4名涉案男子，並查獲多把槍械與近15磅毒品，其中2人已遭檢方起訴。

  • 代號「D-Line」的行動動員超過250名執法人員，合計執行逾50張搜索令，並於10月7日至9日分別在多地對4名嫌犯採取行動。

  • 沃克被控持半自動槍械攻擊等重罪；格林被控亮槍等輕罪。戴維斯與華盛頓則已被捕，警方正協調將兩人帶回舊金山，具體控罪尚未公布。

舊金山 超級盃 槍擊

上一則

OlynsAI智慧回收機遭關機撤除 主婦抱怨回收難 喪失環保意義

下一則

全美最貴小鎮阿賽頓 房價中位數首破1千萬元

延伸閱讀

舊金山Warfield劇院保安遭槍殺 女嫌犯曾涉百萬元「彩虹幫」盜竊集團

舊金山Warfield劇院保安遭槍殺 女嫌犯曾涉百萬元「彩虹幫」盜竊集團
舊金山金融區上班時間驚傳槍聲 警方搜索 1男子被捕

舊金山金融區上班時間驚傳槍聲 警方搜索 1男子被捕
搶麻將館槍擊2警 24歲男被判20年

搶麻將館槍擊2警 24歲男被判20年
5分局警民會 籲防假警員索款、珠寶掉包、搶手機

5分局警民會 籲防假警員索款、珠寶掉包、搶手機
挾持人質釀超市槍戰 致警打死平民 洛男遭判200年監禁

挾持人質釀超市槍戰 致警打死平民 洛男遭判200年監禁

熱門新聞

警方證實，他們從遇害的紐約時報主管麥肯錫（見圖）分居妻子家中查獲與案件相關的證物。（取自麥肯錫臉書）

岳父母槍殺紐時跨性主管 警從分居妻家中再搜出證物

2026-10-08 13:14
舊金山租客穆拉尼獲驚人補償金搬離公寓，但猶豫不決。（取自TikTok）

舊金山房東給3.5萬元要房客解約搬走 房客竟猶豫不決

2026-10-08 21:51
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷華女瘋找AI金龜婿 1500元婚介費只換3次約會

2026-10-14 13:54
聖誕樹造型玻璃杯引發討論。（星巴克官網）

星巴克11月推出聖誕限定商品　聖誕樹冷飲杯引發討論

2026-10-12 16:55
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷掀婚戀「淘金熱」 AI工程師成華人女性擇偶首選

2026-10-13 17:27
柏克萊華男工程師徐大衛(音)投毒華女同事獲輕判，受害者不滿，欲討回公道。（袁容提供的監視影片截圖）

華男同事投毒判1年緩刑 受害華女工程師公開錄影討公道

2026-10-12 13:05

超人氣

更多 >
華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件
工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷
自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津
外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?
辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食