屋崙前市長盛桃貪腐案 控辯律師開庭陳詞
屋崙前市長盛桃等人涉嫌以市政權力交換利益的貪腐案開審，檢方指稱其涉及合約、人事與資金安排，辯方則批評關鍵證人華雷斯不可信並否認犯罪。
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屋崙前市長盛桃等人涉嫌以市政權力交換利益的貪腐案開審，檢方指稱其涉及合約、人事與資金安排，辯方則批評關鍵證人華雷斯不可信並否認犯罪。
舊金山紀事報報導，針對屋崙前市長盛桃（Sheng Thao）、其伴侶瓊斯（Andre Jones）以及回收公司父子高管楊子忠（David Duong）和楊英雄（Andy Duong）的具有里程碑意義的涉嫌腐敗案審判，於周三（14日）在屋崙聯邦法院拉開帷幕，雙方律師在庭上進行了開庭陳詞。
在接下來的幾周，陪審團將聽取關於一項涉嫌「權錢交易」（pay-to-play）計畫的證據和證詞。
檢方稱，盛桃同意利用其市長職權，協助延長屋崙市與楊氏父子回收公司之間的合同，任命由楊氏父子選定的高級官員，並將新的稅收資金引導至該家族初創的模塊化住房公司。
作為交換，據稱楊氏父子為盛桃和瓊斯提供了多項好處，以及承諾通過「掛名職位」向瓊斯支付30萬元；其中9.5萬元已實際支付。
在此過程中，他們與政治掮客兼Fruitvale商人華雷斯（Mario Juarez）合作，後者已對受賄指控認罪，預計將成為檢方的重要證人。
聯邦檢察官法恩（Abraham Fine）在開庭陳述中直截了當地指出：「本案涉及一名將權力拿來出售的公職人員。一名將貪婪置於首位、將個人經濟利益置於本應服務的人民之上的公職人員。」
盛桃和瓊斯分別被控兩項共謀罪、一項涉及接受聯邦資金項目的受賄罪，以及三項「誠信服務」郵件欺詐和電匯欺詐罪。
楊氏父子分別被控兩項共謀罪、一項涉及接受聯邦資金項目的賄賂罪，以及三項「誠實服務」郵件欺詐和電匯欺詐罪。楊英雄外加一項作虛假陳述罪。
預計辯護方將針對檢方的主力證人華雷斯發起猛烈的攻勢。他被辯護律師描繪成一名慣犯。辯護律師表示，若沒有華雷斯的證詞，檢方幾乎沒有證據證明被告觸犯了法律。
華雷斯已對本案中作為共謀者的指控認罪，並同意協助檢方進行起訴。辯護律師預計將呈現他們所描述的、長達數十年、充滿波折的歷史：被告曾多次欺詐商業夥伴，並在遭到質問時對他們進行報復。
辯護律師駁斥了檢方關於「權錢交易」騙局的定性，並表示其委託人的行為反映了正常、光明正大的政治遊說和談判。
案件已在屋崙聯邦法院正式開庭，並由控辯雙方先行進行開庭陳詞，接下來數周陪審團將聽取證據與證詞，判斷是否構成檢方所稱的腐敗計畫。 檢方指控盛桃協助延長市府與楊氏父子公司的合約、安排對方指定官員，並把新稅收資金導向其模組化住房公司；作為交換，對方提供多項好處並承諾支付瓊斯30萬元。 辯方預計集中攻擊已認罪的華雷斯，將他描述為慣犯與不可信證人，主張沒有他的證詞檢方幾乎缺乏直接證據，並把相關行為解釋為正常的政治遊說與談判。
精華 FAQ
案件已在屋崙聯邦法院正式開庭，並由控辯雙方先行進行開庭陳詞，接下來數周陪審團將聽取證據與證詞，判斷是否構成檢方所稱的腐敗計畫。
檢方指控盛桃協助延長市府與楊氏父子公司的合約、安排對方指定官員，並把新稅收資金導向其模組化住房公司；作為交換，對方提供多項好處並承諾支付瓊斯30萬元。
辯方預計集中攻擊已認罪的華雷斯，將他描述為慣犯與不可信證人，主張沒有他的證詞檢方幾乎缺乏直接證據，並把相關行為解釋為正常的政治遊說與談判。
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