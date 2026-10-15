屋崙前市長盛桃貪腐案 控辯律師開庭陳詞

屋崙前市長盛桃涉腐敗案審判於14日在屋崙聯邦法院拉開帷幕，雙方律師在庭上進行了開庭陳詞。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 屋崙前市長盛桃等人涉嫌以市政權力交換利益的貪腐案開審，檢方指稱其涉及合約、人事與資金安排，辯方則批評關鍵證人華雷斯不可信並否認犯罪。

舊金山 紀事報報導，針對屋崙 前市長盛桃（Sheng Thao）、其伴侶瓊斯（Andre Jones）以及回收公司父子高管楊子忠（David Duong）和楊英雄（Andy Duong）的具有里程碑意義的涉嫌腐敗案審判，於周三（14日）在屋崙聯邦法院拉開帷幕，雙方律師在庭上進行了開庭陳詞。

在接下來的幾周，陪審團將聽取關於一項涉嫌「權錢交易」（pay-to-play）計畫的證據和證詞。

檢方稱，盛桃同意利用其市長職權，協助延長屋崙市與楊氏父子回收公司之間的合同，任命由楊氏父子選定的高級官員，並將新的稅收資金引導至該家族初創的模塊化住房公司。

作為交換，據稱楊氏父子為盛桃和瓊斯提供了多項好處，以及承諾通過「掛名職位」向瓊斯支付30萬元；其中9.5萬元已實際支付。

在此過程中，他們與政治掮客兼Fruitvale商人華雷斯（Mario Juarez）合作，後者已對受賄指控認罪，預計將成為檢方的重要證人。

聯邦檢察官法恩（Abraham Fine）在開庭陳述中直截了當地指出：「本案涉及一名將權力拿來出售的公職人員。一名將貪婪置於首位、將個人經濟利益置於本應服務的人民之上的公職人員。」

盛桃和瓊斯分別被控兩項共謀罪、一項涉及接受聯邦資金項目的受賄罪，以及三項「誠信服務」郵件欺詐和電匯欺詐罪。

楊氏父子分別被控兩項共謀罪、一項涉及接受聯邦資金項目的賄賂罪，以及三項「誠實服務」郵件欺詐和電匯欺詐罪。楊英雄外加一項作虛假陳述罪。

預計辯護方將針對檢方的主力證人華雷斯發起猛烈的攻勢。他被辯護律師描繪成一名慣犯。辯護律師表示，若沒有華雷斯的證詞，檢方幾乎沒有證據證明被告觸犯了法律。

華雷斯已對本案中作為共謀者的指控認罪，並同意協助檢方進行起訴。辯護律師預計將呈現他們所描述的、長達數十年、充滿波折的歷史：被告曾多次欺詐商業夥伴，並在遭到質問時對他們進行報復。

辯護律師駁斥了檢方關於「權錢交易」騙局的定性，並表示其委託人的行為反映了正常、光明正大的政治遊說和談判。