我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅艷芳骨灰失竊近3個月 香港重案組接手 家屬：別再亂猜

婚紗照也用AI生成 中國年輕人「四無婚禮」引發關注

前屋崙市長盛桃貪腐案 遴選陪審團證人

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前屋崙市長盛桃腐敗案開始遴選陪審團，預計證人作證將於下周一開始。（本報檔案照）
前屋崙市長盛桃腐敗案開始遴選陪審團，預計證人作證將於下周一開始。（本報檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

前屋崙市長盛桃貪腐案在屋崙聯邦法院展開陪審團遴選，檢辯雙方正審查候選人是否具偏見，預計下周一開始傳喚證人。

國家廣播公司灣區(NBC Bay Area)報導，數十名候選陪審員13日被傳喚至屋崙聯邦法院大樓四樓的審判室，參加針對前屋崙市長盛桃(Sheng Thao)的腐敗案審理。

聯邦檢察長已對盛桃及其長期男友瓊斯(Andre Jones)，以及楊子忠和楊英雄(David and Andy Duong)提起公訴，指控其犯有受賄、共謀和電信詐欺罪。檢方指控盛桃幫助楊氏家族的公司獲得未來的市政合同，以此換取對瓊斯的選舉支持及金錢支付。楊氏父子擁有屋崙的回收承包公司California Waste Solutions，以及一家模塊化住宅公司。

候選陪審員群體涵蓋不同年齡、性別和種族背景的人士，還包括來自多個縣的居民。許多人表示，他們此前從未擔任過陪審員，對本案也知之甚少。

「陪審團遴選過程可能很繁瑣，但這對雙方都至關重要，」法律分析師克拉克(Steven Clark)說，「如果作為律師在陪審團遴選中做得不夠好，案件甚至在開庭前就可能敗訴。」

法官羅傑斯(Yvonne Gonzalez Rogers)詢問，如果被告選擇不作證，候選陪審員能否保持公正和不偏不倚。

「法官試圖確保，如果有人援引『第五修正案』拒絕作證，這並不意味著他們有罪，而是他們依法享有的權利，」克拉克說，「因此，法官試圖預判陪審團將要審理的案件類型。」

羅傑斯還詢問了候選陪審員是否對執法部門、性別、宗教或種族存在偏見。盛桃和楊氏父子是亞裔，瓊斯是非裔。

在法官詢問結束後，雙方律師開始對這些候選陪審員進行深入質詢。

「你需要儘可能多地了解這些候選陪審員的情況，因為你有權剔除其中一些人，而你希望明智地運用這些選擇權，」克拉克說。

辯護律師詢問了盛桃被罷免公職一事是否會影響陪審員的公正性，以及他們能否對每位被告分別進行評判。克拉克表示，盛桃的公眾形象可能會使這一點變得困難。

克拉克說︰「我認為辯方希望選出一批不會將此案的『機構內幕』帶入審判的陪審員。」

預計證人作證將於下周一(19日)正式開始。

精華 FAQ

  • 此案目前進入陪審團遴選階段，數十名候選陪審員已到屋崙聯邦法院接受詢問。法官與律師正逐一篩選，確認他們能否保持公正，預計下周一才會正式開始證人作證。

  • 聯邦檢察官指控盛桃、其男友Andre Jones，以及David和Andy Duong涉及受賄、共謀和電信詐欺。檢方稱，盛桃協助楊氏家族公司取得未來市政合約，以換取對Jones的選舉支持與金錢支付。

  • 法官主要確認候選陪審員是否會因被告不作證、被罷免公職、執法印象或種族、宗教、性別等因素產生偏見。律師也藉此評估誰適合留下，避免讓外界觀感影響審判公正。

灣區 屋崙 貪腐

上一則

馬連前女警遭丈夫槍殺 同事追憶：她打破性別壁壘

下一則

裴洛西、威善高為何決裂？ 媒體揭開內幕

延伸閱讀

被控間諜華女房仲用公設律師 法官：收入太高不達標

被控間諜華女房仲用公設律師 法官：收入太高不達標
孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出
香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味
「輪到這座城市承擔責任了」 聯邦法院結束對屋崙警局23年監督

「輪到這座城市承擔責任了」 聯邦法院結束對屋崙警局23年監督
獨／華男虐14童案 檢要1億保釋金：他付得出

獨／華男虐14童案 檢要1億保釋金：他付得出

熱門新聞

警方證實，他們從遇害的紐約時報主管麥肯錫（見圖）分居妻子家中查獲與案件相關的證物。（取自麥肯錫臉書）

岳父母槍殺紐時跨性主管 警從分居妻家中再搜出證物

2026-10-08 13:14
舊金山租客穆拉尼獲驚人補償金搬離公寓，但猶豫不決。（取自TikTok）

舊金山房東給3.5萬元要房客解約搬走 房客竟猶豫不決

2026-10-08 21:51
聖誕樹造型玻璃杯引發討論。（星巴克官網）

星巴克11月推出聖誕限定商品　聖誕樹冷飲杯引發討論

2026-10-12 16:55
柏克萊華男工程師徐大衛(音)投毒華女同事獲輕判，受害者不滿，欲討回公道。（袁容提供的監視影片截圖）

華男同事投毒判1年緩刑 受害華女工程師公開錄影討公道

2026-10-12 13:05
舊金山大批新晉的人工智慧百萬富翁們對豪宅的需求正在激增，這一趨勢在半島東部和南部地區尤為明顯。（取自代理房地產公司網站）

新晉AI百萬富翁也去郊區找房 半島東部和南部豪宅需求增

2026-10-06 13:06
莫甘山男子洛佩茲涉嫌殺害妻子，並將屍體運至聖荷西醫院後被捕。（莫甘山警局提供）

灣區莫甘山男殺妻運屍醫院遭拘留 家中3幼子恐目睹慘劇

2026-10-07 02:19

超人氣

更多 >
洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」
夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...
為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難
白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統
爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐

爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐