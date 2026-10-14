前屋崙市長盛桃貪腐案 遴選陪審團證人

前屋崙市長盛桃腐敗案開始遴選陪審團，預計證人作證將於下周一開始。（本報檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 前屋崙市長盛桃貪腐案在屋崙聯邦法院展開陪審團遴選，檢辯雙方正審查候選人是否具偏見，預計下周一開始傳喚證人。

國家廣播公司灣區 (NBC Bay Area)報導，數十名候選陪審員13日被傳喚至屋崙 聯邦法院大樓四樓的審判室，參加針對前屋崙市長盛桃(Sheng Thao)的腐敗案審理。

聯邦檢察長已對盛桃及其長期男友瓊斯(Andre Jones)，以及楊子忠和楊英雄(David and Andy Duong)提起公訴，指控其犯有受賄、共謀和電信詐欺罪。檢方指控盛桃幫助楊氏家族的公司獲得未來的市政合同，以此換取對瓊斯的選舉支持及金錢支付。楊氏父子擁有屋崙的回收承包公司California Waste Solutions，以及一家模塊化住宅公司。

候選陪審員群體涵蓋不同年齡、性別和種族背景的人士，還包括來自多個縣的居民。許多人表示，他們此前從未擔任過陪審員，對本案也知之甚少。

「陪審團遴選過程可能很繁瑣，但這對雙方都至關重要，」法律分析師克拉克(Steven Clark)說，「如果作為律師在陪審團遴選中做得不夠好，案件甚至在開庭前就可能敗訴。」

法官羅傑斯(Yvonne Gonzalez Rogers)詢問，如果被告選擇不作證，候選陪審員能否保持公正和不偏不倚。

「法官試圖確保，如果有人援引『第五修正案』拒絕作證，這並不意味著他們有罪，而是他們依法享有的權利，」克拉克說，「因此，法官試圖預判陪審團將要審理的案件類型。」

羅傑斯還詢問了候選陪審員是否對執法部門、性別、宗教或種族存在偏見。盛桃和楊氏父子是亞裔，瓊斯是非裔。

在法官詢問結束後，雙方律師開始對這些候選陪審員進行深入質詢。

「你需要儘可能多地了解這些候選陪審員的情況，因為你有權剔除其中一些人，而你希望明智地運用這些選擇權，」克拉克說。

辯護律師詢問了盛桃被罷免公職一事是否會影響陪審員的公正性，以及他們能否對每位被告分別進行評判。克拉克表示，盛桃的公眾形象可能會使這一點變得困難。

克拉克說︰「我認為辯方希望選出一批不會將此案的『機構內幕』帶入審判的陪審員。」

預計證人作證將於下周一(19日)正式開始。