舊金山辦大型活動效益衝破10億元 艦隊周貢獻逾2億
舊金山今年春夏接連舉辦超級盃、世界盃、音樂節與會展等大型活動，市府估算整體經濟效益逾10億元，其中艦隊周貢獻超過2億元。
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舊金山今年春夏接連舉辦超級盃、世界盃、音樂節與會展等大型活動，市府估算整體經濟效益逾10億元，其中艦隊周貢獻超過2億元。
過去的一個春夏，舊金山接連迎來備受全美及國際矚目的體育、音樂與會展活動，從年初的超級盃、世界盃、到夏季音樂節、Pokémon、Dreamforce峰會接連不暇。隨著艦隊周（Fleet Week）日前落幕，市長辦公室於13日公布近期大型活動的經濟效益估算，合計超過10億元，其中艦隊周貢獻逾2億元，帶動旅館、餐飲及零售等行業商機。
「舉辦大型活動，整座城市都受益。」市長羅偉說，球迷入住旅館、到餐館用餐及走訪社區，能支持就業與小商家，相關稅收也可用於公共服務。
體育賽事是其中的重要來源。依市府引述的估算，今年超級盃為舊金山帶來約4.25億元經濟效益，世界盃則約2.4億元。超級盃期間，聯合廣場連續四天舉行「Big Game on the Square」活動，吸引逾1萬3000人到訪，相關常態活動已安排延續至2027年夏季。
世界盃期間，市府透過「Shop Dine World Cup SF」網站，介紹逾100家本地商戶及體驗項目，另有20場獲國際足總授權的公開觀賽活動。市府引述Visa資料指出，6月11日至7月19日賽事期間，舊金山消費額較去年同期增加約14%。
音樂活動同樣帶動人流。近期的Hardly Strictly Bluegrass音樂節，每天吸引逾六萬人前往金門公園。去年「音樂之夏」三個周末的大型演唱活動，則吸引約43萬7000人，創造逾1億9300萬元經濟活動。
會展方面，市府估計Dreamforce及寶可夢世界錦標賽各帶來約1億3000萬元經濟效益，兩項活動合計吸引逾10萬人進入市中心。
接下來，舊金山還將迎來2027年WNBA全明星賽、Vogue World，以及2028年MLB全明星賽。市經濟與勞動力發展辦公室主任陶皮爾（Anne Taupier）表示，重點是讓效益從活動場地延伸至商業街區，為本地商家帶來客流與就業機會。
市長辦公室公布的估算顯示，近期大型活動合計為舊金山帶來超過10億元經濟效益，涵蓋體育、音樂與會展等多種類型。 艦隊周估算貢獻逾2億元，主要帶動旅館入住、餐飲消費與零售買氣，也讓活動效益延伸到社區商家與相關就業。 超級盃約帶來4.25億元、世界盃約2.4億元，Dreamforce與寶可夢世界錦標賽各約1.3億元，音樂活動也創造龐大人流與消費。
精華 FAQ
市長辦公室公布的估算顯示，近期大型活動合計為舊金山帶來超過10億元經濟效益，涵蓋體育、音樂與會展等多種類型。
艦隊周估算貢獻逾2億元，主要帶動旅館入住、餐飲消費與零售買氣，也讓活動效益延伸到社區商家與相關就業。
超級盃約帶來4.25億元、世界盃約2.4億元，Dreamforce與寶可夢世界錦標賽各約1.3億元，音樂活動也創造龐大人流與消費。
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