我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅艷芳骨灰失竊近3個月 香港重案組接手 家屬：別再亂猜

婚紗照也用AI生成 中國年輕人「四無婚禮」引發關注

馬連前女警遭丈夫槍殺 同事追憶：她打破性別壁壘

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬連縣兇殺自殺案受害者安恩被譽為舊金山警察局先驅。(舊金山警局臉書)
馬連縣兇殺自殺案受害者安恩被譽為舊金山警察局先驅。(舊金山警局臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

前舊金山女警安恩遭分居丈夫槍殺身亡，24歲女兒也同遭殺害；她生前服務警界近35年，曾晉升多項要職，並以推動女性升遷與親民作風深受同僚敬重。

舊金山紀事報報導，隨著11日晚間馬連縣一起導致65歲的安恩（Ann Mannix）喪生的殺人自殺案新細節浮出水面，那些認識她的人回憶起一位雷厲風行、既打破了性別壁壘又平易近人的執法領袖。

馬連縣警長辦公室12日表示，初步調查顯示，她是被分居的丈夫、68歲的舊金山警察局退休警佐曼尼克斯（Kevin Mannix）殺害。他同時還在密爾谷（Mill Valley）以東Strawberry地區一家簡樸的木瓦屋內，開槍打死了他們24歲的女兒凱薩琳，隨後自殺身亡。

調查人員未透露可能的作案動機。但根據緊急調度錄音，一名撥打911的報警人亦似乎是經臥室窗戶逃出屋內的家庭成員，指認曼尼克斯為槍手，並稱他當時正在飲用紅酒。

安恩的一名朋友表示，她育有兩女一子，最近曾提及要離婚，但對未來似乎仍抱有積極態度。

這一噩耗在全市警隊中引起強烈反響，安恩身著警服近35年，與同事們建立了深厚的情誼。警察局長劉力一（Derrick Lew）表示，安恩「以榮譽和卓越的成就履行了職責」。

「她是一顆明星，也是一位偉大的母親」，她的哥哥科里亞（Richard Corriea）說：「她全身心投入工作，享受團隊合作與服務他人的過程。」

安恩生於1961年，是土生土長的第四代舊金山人。1979年從華盛頓高中(George Washington High School)畢業時，她在畢業紀念冊中寫道，自己或許會成為一名「著名的創傷外科醫生」。

科里亞說，他的妹妹是一名天賦異稟的運動員。她打壘球、投標槍、滑雪，但籃球是她最擅長的項目，這為她贏得了洛杉磯羅耀拉大學(Loyola Marymount)的籃球獎學金。

安恩於1986年9月作為第163期警校學員加入警察局。在早期服役期間，她負責夜班巡邏，儘管工作危險，她表示自己樂在其中。那時，她已與曼尼克斯結婚，當時後者是舊金山地檢處的一名調查員。

安恩一直為警局內的女性發聲，並助力她們晉升至關鍵領導崗位。即使升至最高職位後，安恩依然平易近人，一視同仁地對待每個人。

安恩於2003年晉升為警尉，2009年晉升為警長，2015年晉升為指揮官，2018年晉升為副局長。此後，她先後領導了行動局（field operations）和特別行動局（SWAT），直至2021年退休。

精華 FAQ

  • 警方初步調查認為，65歲的安恩遭分居丈夫、退休警佐曼尼克斯槍殺，24歲女兒也在同一事件中遇害，兇嫌隨後自殺身亡，屬於一起殺人自殺案。

  • 安恩自1986年加入警隊後，歷任警尉、警長、指揮官與副局長，曾領導行動局與特別行動局，直到2021年退休，展現長年穩定且具領導力的表現。

  • 同事稱她以榮譽和卓越成就履職，並在警界積極為女性發聲；家人則說她是明星般的人物，也是好母親，熱愛團隊合作與服務他人。

退休 舊金山

上一則

染B肝難察覺 Hep B Free籲儘早篩檢

下一則

前屋崙市長盛桃貪腐案 遴選陪審團證人

延伸閱讀

馬連縣退休警 疑槍殺妻女後自盡 妻曾任舊金山警局副局長

馬連縣退休警 疑槍殺妻女後自盡 妻曾任舊金山警局副局長
整理包／紐時主管遭岳父母槍殺 揭開命案背後的家庭戰爭

整理包／紐時主管遭岳父母槍殺 揭開命案背後的家庭戰爭
舊金山Warfield劇院保安遭槍殺 女嫌犯曾涉百萬元「彩虹幫」盜竊集團

舊金山Warfield劇院保安遭槍殺 女嫌犯曾涉百萬元「彩虹幫」盜竊集團
新州175萬豪宅變命案現場 保險業高管槍殺妻女後自戕

新州175萬豪宅變命案現場 保險業高管槍殺妻女後自戕
槍殺紐時主管女婿 華裔老婦擬提無罪抗辯

槍殺紐時主管女婿 華裔老婦擬提無罪抗辯

熱門新聞

警方證實，他們從遇害的紐約時報主管麥肯錫（見圖）分居妻子家中查獲與案件相關的證物。（取自麥肯錫臉書）

岳父母槍殺紐時跨性主管 警從分居妻家中再搜出證物

2026-10-08 13:14
舊金山租客穆拉尼獲驚人補償金搬離公寓，但猶豫不決。（取自TikTok）

舊金山房東給3.5萬元要房客解約搬走 房客竟猶豫不決

2026-10-08 21:51
聖誕樹造型玻璃杯引發討論。（星巴克官網）

星巴克11月推出聖誕限定商品　聖誕樹冷飲杯引發討論

2026-10-12 16:55
柏克萊華男工程師徐大衛(音)投毒華女同事獲輕判，受害者不滿，欲討回公道。（袁容提供的監視影片截圖）

華男同事投毒判1年緩刑 受害華女工程師公開錄影討公道

2026-10-12 13:05
舊金山大批新晉的人工智慧百萬富翁們對豪宅的需求正在激增，這一趨勢在半島東部和南部地區尤為明顯。（取自代理房地產公司網站）

新晉AI百萬富翁也去郊區找房 半島東部和南部豪宅需求增

2026-10-06 13:06
莫甘山男子洛佩茲涉嫌殺害妻子，並將屍體運至聖荷西醫院後被捕。（莫甘山警局提供）

灣區莫甘山男殺妻運屍醫院遭拘留 家中3幼子恐目睹慘劇

2026-10-07 02:19

超人氣

更多 >
洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」
夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...
為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難
白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統
爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐

爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐