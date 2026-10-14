馬連前女警遭丈夫槍殺 同事追憶：她打破性別壁壘

馬連縣兇殺自殺案受害者安恩被譽為舊金山警察局先驅。(舊金山警局臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 前舊金山女警安恩遭分居丈夫槍殺身亡，24歲女兒也同遭殺害；她生前服務警界近35年，曾晉升多項要職，並以推動女性升遷與親民作風深受同僚敬重。

舊金山 紀事報報導，隨著11日晚間馬連縣一起導致65歲的安恩（Ann Mannix）喪生的殺人自殺案新細節浮出水面，那些認識她的人回憶起一位雷厲風行、既打破了性別壁壘又平易近人的執法領袖。

馬連縣警長辦公室12日表示，初步調查顯示，她是被分居的丈夫、68歲的舊金山警察局退休 警佐曼尼克斯（Kevin Mannix）殺害。他同時還在密爾谷（Mill Valley）以東Strawberry地區一家簡樸的木瓦屋內，開槍打死了他們24歲的女兒凱薩琳，隨後自殺身亡。

調查人員未透露可能的作案動機。但根據緊急調度錄音，一名撥打911的報警人亦似乎是經臥室窗戶逃出屋內的家庭成員，指認曼尼克斯為槍手，並稱他當時正在飲用紅酒。

安恩的一名朋友表示，她育有兩女一子，最近曾提及要離婚，但對未來似乎仍抱有積極態度。

這一噩耗在全市警隊中引起強烈反響，安恩身著警服近35年，與同事們建立了深厚的情誼。警察局長劉力一（Derrick Lew）表示，安恩「以榮譽和卓越的成就履行了職責」。

「她是一顆明星，也是一位偉大的母親」，她的哥哥科里亞（Richard Corriea）說：「她全身心投入工作，享受團隊合作與服務他人的過程。」

安恩生於1961年，是土生土長的第四代舊金山人。1979年從華盛頓高中(George Washington High School)畢業時，她在畢業紀念冊中寫道，自己或許會成為一名「著名的創傷外科醫生」。

科里亞說，他的妹妹是一名天賦異稟的運動員。她打壘球、投標槍、滑雪，但籃球是她最擅長的項目，這為她贏得了洛杉磯羅耀拉大學(Loyola Marymount)的籃球獎學金。

安恩於1986年9月作為第163期警校學員加入警察局。在早期服役期間，她負責夜班巡邏，儘管工作危險，她表示自己樂在其中。那時，她已與曼尼克斯結婚，當時後者是舊金山地檢處的一名調查員。

安恩一直為警局內的女性發聲，並助力她們晉升至關鍵領導崗位。即使升至最高職位後，安恩依然平易近人，一視同仁地對待每個人。

安恩於2003年晉升為警尉，2009年晉升為警長，2015年晉升為指揮官，2018年晉升為副局長。此後，她先後領導了行動局（field operations）和特別行動局（SWAT），直至2021年退休。