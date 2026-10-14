舊金山聯合學區廢分配抽籤制 學生將自動分配到住家附近小學就讀

舊金山聯合學區預計將批准讓學生就近入學的方案，取代目前採用的分配抽籤制。(舊金山聯合學區臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山聯合學區計畫以社區就近入學取代現行抽籤制，並在保留部分選校彈性的同時，盼於2028年秋季讓幼稚園新生適用新制度。

舊金山 聯合學區 (San Francisco Unified School District)學校系統未來可能會變得更像郊區模式，學生將被自動分配到其社區內小學就讀，取代目前採用的分配抽籤制。

舊金山紀事報報導，舊金山教育委員會可能將批准制定一項以社區為基礎的入學系統，以取代學區現行學生分配抽籤機制。現行機制不僅難以預測結果，而且幾乎遭到普遍厭惡。

教委已將新系統方案縮小為兩種選擇，這兩種方案皆優先將學生分配到住所附近的學校，同時也保留學生選擇就讀市內其他學校的可能性。

第一種方案允許家庭申請學區內所有尚有剩餘學位的學校；第二種方案則將申請範圍限制在設有特色課程的學校，例如提供語言課程、特殊教育或涵蓋幼稚園至八年級(K-8)學校。

舊金山教委員會主席金菲爾(Phil Kim)表示，學區方向是推行社區學校，按照計畫，2028年秋季入學的幼稚園新生，將透過這套新系統確定就讀學校。

這種根據學區畫分自動分配學校的做法，顯示舊金山市長達數十年的擇校模式，發生重大轉變。目前，幼稚園新生的家庭需依意願對學校進行排序，然後等待分配結果；分配過程基於一套複雜的計算公式，考量因素包括是否有手足在校、住家地址等。

這種機制導致極大的不平衡：有些學校只有幾十個名額卻收到數百份申請，而有些學校的報名人數甚至不足以填滿一個幼稚園班級。

然而，改變學區的入學政策，一直是難題。儘管幾乎所有人都認為現行系統行不通，但在如何改進的問題，卻難以達成共識。

上屆教委曾於2020年通過一項基於地區畫分的新分配系統，承諾確保家庭能獲得所在區域內少數幾間學校之一的入學名額。但受疫情、行政管理混亂及預算赤字等因素影響，計畫被迫延後。

有些家庭希望就讀社區學校並認同學區發展方向；有些家庭則傾向抽籤入學模式，這種模式允許他們申請任何心儀學校，儘管它幾乎不提供任何入學保障。還有一些家庭雖然想要就讀社區學校，但前提是必須提供他們期望或需要的特定項目及資源。

無論採取哪種方案，都無法讓所有人滿意，但學區官員表示，他們的目標不僅是留住現有家庭，還要透過既可預測又彈性的招生系統，吸引更多家庭學生入學。

學區官員希望，無論最終批准哪種方案，都能讓學生就近入學，特別是在許多家庭並未選擇家門口學校的社區。其中包括人口日漸多元化的城市東南方地區，但附近學校卻未能反映多元性。