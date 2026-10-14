蔡英文灣區笑逗「胖英粉」 餐廳破例歇業接待

灣區台灣餐廳「六合夜市」10日為接待前總統蔡英文，特別於下午3點後暫停營業，門口貼出「東主有喜，暫停營業」公告。（讀者Benny提供）

AI摘要 文章摘要整理： 蔡英文結束訪美行程前在灣區走訪多家台灣店家，因與嬰兒、貓咪的逗趣互動及餐廳破例歇業接待，成為社群焦點。

台灣前總統蔡英文 12日結束訪美行程，而在灣區 走訪台灣店家的趣味花絮仍在社群平台受到關注。她10日造訪台灣餐廳「六合夜市」時，民眾特別帶著家中嬰兒前來打招呼，蔡英文見到寶寶，笑稱「怎麼會有這麼胖的infant」，逗趣互動的Threads 貼文一天累積1.3萬個讚。六合夜市當天更破例暫停營業接待蔡英文，老闆娘表示，特別準備平常菜單上沒有的酒席菜，未來也不會接受其他客人包場。

蔡英文10日下午造訪六合夜市，店家門口特別貼出「東主有喜，暫停營業」公告，宣布當日下午3時後暫停對外營業。老闆娘表示，這次特別安排酒席菜接待蔡英文一行，菜色不會列入日常菜單，未來也不會開放其他客人包場，這次接待是難得的特殊安排。

此外，蔡英文與小小支持者的互動也成為社群焦點。當時家長介紹孩子時使用英文「infant」，蔡英文看著寶寶圓潤的模樣，笑說「怎麼會有這麼胖的infant」，逗趣回應讓這名小小「胖英粉」意外成為網路焦點。

除了嫩嬰，蔡英文此次灣區行程也留下與「毛小孩」互動的畫面。她走訪小滿飯糰時，與民眾帶來的貓咪Hana互動。主人表示，Hana的媽媽遭郊狼叼走，讓牠成了流浪貓。蔡英文聽聞後，輕輕撫摸Hana說：「你好勇敢喔。」原本因現場人多、前一秒還想落跑的Hana，後來竟乖乖讓蔡英文摸了許久，讓友人笑稱：「果然貓派的能制伏貓。」

此外，她也前往iTaiwan店家，與支持者合影，並到庫比蒂諾金麥食品公司品嚐台式麵包，與灣區在地台灣商家交流。

蔡英文返台後在臉書發文：「我回台灣了。」她回顧這次訪美行程，除了在史丹福大學及胡佛研究所院享台灣經驗，也與矽谷新創團隊、創業家及在美國工作、求學的年輕世代交流。她表示，這趟旅程再次感受到台灣在世界上有許多朋友，並以「把台灣帶到世界，也把世界帶回台灣」總結此次訪問。

前總統蔡英文10日走訪灣區台灣餐廳「六合夜市」時，親切逗弄支持者帶來的嬰兒，笑稱「怎麼會有這麼胖的infant」。（讀者江小姐提供）

前總統蔡英文走訪灣區小滿飯糰時，笑著與民眾帶來的貓咪Hana互動。主人表示，原本因人多而想逃跑的Hana，後來竟乖乖讓蔡英文撫摸許久。（讀者謝小姐提供）

前總統蔡英文走訪灣區iTaiwan Foods店家，與現場支持者及大小朋友開心合影，留下訪美行程的紀念畫面。（iTaiwan提供）