馬連縣退休警 疑槍殺妻女後自盡 妻曾任舊金山警局副局長

68歲舊金山退休警佐曼尼克斯(圖)疑在家中槍殺65歲妻子、前警局副局長安恩，以及24歲女兒凱瑟琳後自盡。(取自舊金山警局)

AI摘要 文章摘要整理： 北加馬連縣一戶人家傳出槍響，68歲退休警佐疑槍殺妻女後自盡，造成3人死亡，當局正持續調查。

北加馬連縣11日發生一家三口死亡的槍擊 案。68歲舊金山退休 警佐曼尼克斯（Kevin Mannix）疑在家中槍殺65歲妻子、前警局部門副局長安恩（Ann Mannix），以及24歲女兒凱瑟琳（Katherine Elizabeth Mannix）後自盡。馬連縣縣警辦公室12日表示，初步調查顯示，案件涉嫌涉及兩宗謀殺及一宗自殺。

案發住宅位於米爾谷(Mill Valley)以東、非建制地區Strawberry社區的Strawberry Circle。當局於11日下午5時3分接獲報案，指住宅內傳出槍聲。警員數分鐘內抵達，接觸已安全逃出住宅的報案人，封鎖周邊後進入屋內，發現三人死亡。案件仍在調查，當局表示，事件未對社區構成持續威脅。

據舊金山紀事報取得的警務調度錄音，一名報案人指認曼尼克斯為槍手，稱他持手槍射擊其母親與姊妹，並表示聽到六至九聲槍響。報案人稱，自己躲在上鎖的臥室，待警員抵達時從窗戶爬出逃生。報案人還向調度員表示，曼尼克斯曾喝紅酒。

警員入屋後回報，發現三名死者，其中一名男子身旁有手槍。

槍擊案震驚附近居民。一名鄰居表示，她與女兒當時正在前院，先聽見曼尼克斯家中有人大喊，隨後一名男子跑出大門，呼喊：「請打911，他有槍！」接著便傳出槍聲。得知鄰居死於疑似殺人後自殺案，她感到悲痛。

安恩曾於2018年升任外勤行動局副局長，翌年轉而主管特別行動局。她也是舊金山警局首位加入、並領導特警隊（SWAT）的女性。曼尼克斯則在警局服務27年，於2018年退休。

舊金山警察局長劉力一（Derrick Lew）發表聲明表示，獲悉安恩、曼尼克斯及其24歲女兒死亡，令他感到「深切悲痛與難以想像的哀傷」。馬連縣警長辦公室將事件描述為殺人後自殺案，使這場悲劇更加令人難以接受。

「在我們共同努力面對這場悲劇之際，我的心與他們所有的家人、朋友及舊金山警察局同僚同在。」劉力一說，已與馬連縣警長斯卡迪納（Sheriff Scardina）聯繫，對方辦公室正持續調查案件。

劉力一同時提醒警局成員，支援隨時可得，有需要者可致電行為科學組的24小時服務電話415-837-0875。

68歲舊金山退休警佐曼尼克斯疑在家中槍殺65歲妻子、前警局副局長安恩，以及24歲女兒凱瑟琳(圖)後自盡。(取自凱瑟琳臉書)

68歲舊金山退休警佐曼尼克斯疑在家中槍殺65歲妻子、前警局副局長安恩(圖)，以及24歲女兒凱瑟琳後自盡。(取自舊金山警局)