高價教調情 柏克萊1訓練營挨批性邪教

SlutCon網站上列出的演說人、教練和教育家。(slutcon.com)

AI摘要 文章摘要整理： 柏克萊的SlutCon以高額費用教授調情與性同意，吸引多名男性參加，並透過女郎陪練與回饋機制引發「性邪教」爭議。

柏克萊 有一間叫SlutCon的訓練營，收取每人最高1.8萬元的學費，教憨厚男子如何跟女子調情，但它也遭批評為「性邪教」（sex cult）。

舊金山 標準(San Francisco Chronicle)報導，9月下旬的一個星期日下午，十位男士和兩位女士參加了一場名為「你被罵過變態（Creep）嗎？」的研討會。研討會由金髮碧眼的杜萊巴（Gretta Duleba）主持，她曾是谷歌 工程師，後來轉行成為情感諮詢師，如今又在柏克萊從事人工智慧匹配研究。

男士們不安地擺弄著鈕扣，搓著手。他們中的大多數人從未被人這樣稱呼過，但都擔心自己可能會遇到這種情況。「這可不是個好詞，」一位參與者說道，「人人都想善待他人，但有時難免會犯錯」。

杜萊巴指出，「變態」這個詞「被那些感到被侵犯的人當作武器」；有時確實如此，但通常並非如此。小組成員不確定尷尬和變態之間的界線在哪裡。有些人看到一些長相俊美的男人做了他們不能做的事卻逍遙法外，於是他們想知道，長相俊美的男人是否更容易受到寬容。最終，大家一致認為答案是肯定的。

對於那些難以讀懂他人心思的人，她稱之為「協調能力」，她建議大家做個家庭練習：觀看以人物為中心的電影，並在情緒激昂的場景中暫停。「角色們在想什麼，感受如何？」她問：「演員們是如何透過面部表情和肢體語言來展現這些的？」

這或許看起來像是意料之外的作業，但這種做法很符合SlutCon的風格：坦誠、坦率、略帶荒誕，卻又切實可行。SlutCon表面上是一個為期三天的速成課程，涵蓋調情、性同意以及與潛在伴侶互動，主要針對那些略顯笨拙的異性戀男子。它的口號是：練習，獲得回饋，精益求精。

共有111名男性和1名女性支付3000元至1萬8000元不等的費用參加了SlutCon。費用包含餐飲但不包含住宿，較高的費用可以獲得較多課程、回饋和指導。大會的一大亮點是95名「調情女郎」，她們佩戴的螢光綠色腕帶表明她們是來幫助與會者在輕鬆的環境中提升調情技巧的。

女性無需付費即可參加此活動。其中59名女性參加了六小時的調情女郎培訓，內容涵蓋如何設定界限以及如何拒絕他人，她們每人獲得了500元的報酬。