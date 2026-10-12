濃霧攪局後重返灣區天際 藍天使40分鐘飛行表演震撼全場

美國海軍藍天使飛行表演隊10日在舊金山艦隊周登場，四架戰機以緊密隊形飛越灣區上空，展現精準飛行技術。（Janet Kuo提供）

AI摘要 文章摘要整理： 美國海軍藍天使重返舊金山艦隊周上空，因天氣轉好完成約40分鐘特技表演，吸引數千人到海濱觀賞。

美國海軍藍天使飛行表演隊（Blue Angels）10日下午重返舊金山灣區 上空，在年度艦隊周（Fleet Week）帶來約40分鐘的特技飛行表演。前一天因濃霧影響未能完成演出，周六天氣好轉，藍天使戰機終於順利升空，時而以緊密隊形高速飛行，時而向不同方向散開，在藍天中留下長長煙霧軌跡，吸引數千名民眾聚集海濱觀賞，現場歡呼聲不斷。

根據CBS灣區新聞（CBS News Bay Area）報導，藍天使當天下午3時7分開始演出，至3時48分結束，表演歷時約40分鐘。飛行員駕駛藍黃相間的戰機，在舊金山灣區上空展現鑽石編隊、交錯飛行及高速轉向等動作，多架戰機以極近距離保持隊形，隨後迅速分散，讓觀眾感受精準飛行技術帶來的視覺震撼。

前一天的表演則因天公不作美，受到舊金山著名的海霧影響。周五灣區上空雲層偏低，部分地區雲層高度僅約1000至2000呎，影響飛行表演所需的能見度及安全條件，導致藍天使未能完成原定演出。周六天氣改善，讓期待已久的觀眾終於如願欣賞完整表演。

在舊金山Marina Green觀賞表演的民眾Janet Kuo表示，藍天使的演出「超精彩！」她當天下午2時30分抵達現場，等待3時登場的壓軸表演。雖然草地上聚集不少觀眾，但並不顯得擁擠，加上飛行表演在空中進行，即使人多也能看得很清楚。

她形容，看完整場表演後「愛國心爆發」，直呼「美軍超帥」。現場拍攝的照片中，多架藍天使戰機以緊密隊形飛越藍天，也有戰機向不同方向散開，在空中留下壯觀的白色煙霧軌跡。戰機飛越舊金山灣區海面時，與海上的帆船、遊艇相映成趣，構成令人震撼的畫面。

今年藍天使重返舊金山艦隊周，也具有特別意義。去年因聯邦政府停擺，藍天使未能參與艦隊周演出，今年恢復登場，讓不少期待已久的航空迷及灣區居民再次有機會欣賞美國海軍飛行表演。

藍天使戰機以整齊隊形飛越舊金山灣區，機身後方留下白色煙霧，吸引海濱民眾駐足觀賞。（Janet Kuo提供）

五架藍天使戰機在藍天中劃出弧形煙霧軌跡，展現編隊飛行的整齊與默契。（Janet Kuo提供）

六架藍天使戰機在舊金山灣區上空向不同方向散開，留下多道煙霧軌跡，呈現飛行表演的震撼場面。（Janet Kuo提供）

藍天使戰機編隊掠過舊金山灣區上空，拖出長長煙霧，海面上停泊多艘帆船及遊艇，構成艦隊周獨特景象。（Janet Kuo提供）