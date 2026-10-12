優勝美地半圓頂 一年一度清理遊客遺落物 哪些東西最多？

優勝美地國家公園的半圓頂（Half Dome）。（谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 優勝美地半圓頂每年由護林員與志工繩降清理遊客遺落物，今年以水瓶、手機與登山裝備最多，年度整治行動共清出1萬0090磅垃圾。

攀登優勝美地 國家公園半圓頂（Half Dome）的遊客，旅途上掉落的物品會掉到某幾個地點，哪些失物是最常被清理出的？

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，每年有數萬人嘗試攀登半圓頂陡峭的纜繩路線，他們攜帶的物品若不慎從口袋或背包滑落，便會順著陡峭的花崗岩滑下，堆積在下方岩架的某些熱點區域。每年秋季該公園旅遊旺季過後，護林員和志工團隊都會前往半圓頂，使用繩索和裝備進行繩降，尋找並清除遊客不小心遺落的東西。

該公園攀岩主管金恩（Cameron King）指出，今年，由荒野護林員希洛維茨（Matt Schilowitz）和攀岩管理員阿諾德（Daxton Arnold）帶領的六人小組，找到許多遺落的水瓶、破損的GoPro自拍手機架和損壞的手機、錢包和珠寶、登山杖和帽子，並將它們取了出來。他們總共清除了約30磅的垃圾。

過去，他們曾找到數百磅的遺失衣物和健行裝備，甚至三年前在岩石中發現了兩枚訂婚戒指。「由於進入該地區的唯一方法是通過繩索，我們在那裡發現了大量的東西，」他說。「如果我們發現任何有價值的東西，我們一定會記錄下來並盡力找到其所有者或將其帶到失物招領處。」

半圓頂清理計畫，是該國家公園一年一度的大型垃圾清理活動「優勝美地整治行動」（Yosemite Facelift）的一小部分。這項為期五天的活動吸引了數千名志工參與，他們分散在公園各處，盡可能清理垃圾。

優勝美地攀岩協會主席耶格（Ken Yager）指出，今年的半圓頂清理活動於9月下旬舉行，共清理出1萬0090磅垃圾，是歷屆「優勝美地整治行動」中垃圾重量最小的一次。耶格所在的優勝美地攀岩協會已連續20多年舉辦這項清理活動。以往的清理活動中，最多曾找到超過1萬9000磅的垃圾。