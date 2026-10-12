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加州新法 禁AI獨立執行醫療任務 須確保由專業人員判斷決策

舊金山訊
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加州一項新法律將禁止醫院和診所使用人工智慧（AI）獨立執行需要專業執照的醫療任務...
加州一項新法律將禁止醫院和診所使用人工智慧（AI）獨立執行需要專業執照的醫療任務，例如開處方或安排檢查。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

加州通過AB 1979，要求醫療機構不得讓AI獨立處理醫師或護士專屬任務，並確保人類臨床專業人員保有最終決策權。

加州一項新法律將禁止醫院和診所使用人工智慧（AI）獨立執行需要專業執照的醫療任務，例如開處方或安排檢查。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，加州州長紐森最近簽署的AB 1979號法案將於2027年1月1日生效。法案要求醫療機構採取合理措施，確保持證專業人員在使用AI工具輔助患者照護時能夠獨立做出判斷。臨床醫師可以使用這些工具來輔助決策。

「AI正在迅速融入醫療保健系統，並重塑我們與醫療保健的互動體驗，」法案提案人、州眾議員米婭·邦塔（Mia Bonta）在聲明中表示，「為了保護患者安全、保持專業人員的積極性以及維護醫療保健的完整性，不能僅僅依賴人工智能來更快、更便宜地完成工作。」

加州護士協會主席沃（Michelle Gutierrez Vo）表示，護理師普遍擔心醫院管理者正在用AI產生工具或基於演算法的設備取代他們的工作，這將損害病人的利益。

「這種情況正在發生。而雇主們會否認這一點，」她說， 「雇主們正在將AI技術引入原本由護士和醫師執行的工作流程中，而這些工作在醫療保健領域理應由他們來完成。」

全國醫療保健工作者聯盟（National Union of Healthcare Workers）於7月向州和聯邦當局對凱瑟醫療集團提起申訴，指控這家非營利醫療保健巨頭實施了一種演算法，來評估尋求心理健康服務的患者在沒有持證臨床醫師監督的情況下，就「提出了特定級別的護理建議」。

在電子郵件中，凱瑟醫療集團發言人哈靈頓（Elissa Harrington）沒有回應關於工會投訴、心理健康篩檢工具的底層技術或諮詢護理師工具的置評請求。

她寫道：「在凱瑟醫療集團，技術、AI和其他先進工具不會替我們做護理決策。臨床醫師才會做出決策。AI和預測工具旨在輔助臨床醫師和護理團隊，而不是取代他們的判斷。」

目前尚不清楚該法案是否禁止醫院或診所目前使用AI。邦塔的發言人麥格里維（Daniel McGreevy）和加州護士協會發言人迪亞沃洛（Lucy Diavolo）沒有提供任何實例。

加州醫院協會發言人西蒙（David Simon）表示，法案保留了醫師和護士使用有益於患者的AI工具的權利，「臨床醫師應該保留對患者護理決策的最終決定權。人工智能應該成為臨床醫師的輔助工具，幫助繼續進行深思熟慮、循序漸進的改進，從而改善加州居民的健康狀況。」

醫院協會和代表五萬名醫師的加州醫學協會對該法律持中立態度。醫師團體先前一直反對法案的早期版本，認為這些版本會廣泛禁止在醫療領域使用AI工具，直到米婭·邦塔縮小了措辭範圍。

雖然護理人員批評了凱瑟醫療集團實施的演算法篩檢和警報系統，但他們大多沒有批評基於AI的醫療技術。例如，戴維斯加大醫療系統正在應用最新進展來指導外科醫師進行脊椎手術，並快速識別診斷掃描中的疾病。

同時，醫師也愈來愈多地向生成式AI工具尋求建議。

臨床決策支援工具尤其受歡迎，例如Open Evidence，它可以總結大量研究並推薦可能的診斷。另一款名為Abridge的工具可以監聽病患與醫師的就診過程並產生記錄。醫師也可以像使用聊天機器人一樣使用它來詢問有關患者護理的問題。

AB 1979法案仍然允許將AI工具用於文件記錄和溝通，包括一些發送給患者的自動訊息，醫院必須採取措施，確保人類保留為患者做出護理決策的權力。

提案人州眾議員米婭·邦塔表示，為了保護患者安全、保持專業人員的積極性以及維護醫療...
提案人州眾議員米婭·邦塔表示，為了保護患者安全、保持專業人員的積極性以及維護醫療保健的完整性，不能僅僅依賴人工智能來更快、更便宜地完成工作。（美聯社）

精華 FAQ

  • 法案禁止醫院和診所讓AI獨立執行需要專業執照的醫療任務，例如開處方、安排檢查等；AI可以協助，但不能直接取代持證人員作決定。

  • AB 1979將於2027年1月1日生效，醫療機構必須採取合理措施，確保持證專業人員在使用AI工具時，仍能獨立判斷並掌握患者照護決策。

  • 護士團體擔心AI取代人力、損害病人權益；醫院與醫師團體則多認為AI可作為輔助工具，應保留臨床醫師的最終決定權，整體態度偏向支持或中立。

加州 人工智慧 紐森

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