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連鎖餐館多收小費？結帳別只看百分比

記者朱敏梓／綜合報導
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美國連鎖牛排館顧客質疑付款設備建議的小費金額，業者表示按稅後、折扣前金額計算。（...
美國連鎖牛排館顧客質疑付款設備建議的小費金額，業者表示按稅後、折扣前金額計算。（取自Texas Roadhouse）

AI摘要

文章摘要整理：

一名顧客發現Texas Roadhouse桌邊付款設備的20%小費金額高於以實付帳單計算的結果，業者則表示小費是按稅後、折扣前金額估算，未必等於結帳金額的20%。

美國連鎖牛排館Texas Roadhouse一顧客近日發布影片，指出帳單顯示66.66元，付款設備建議的20%小費卻為16.28元，引發討論。若直接以66.66元計算，20%約為13.33元，比螢幕建議金額少2.95元。

Gamepur報導，TikTok帳號「whiskeyandviolence」的顧客，拍下桌上付款設備的畫面，質疑自己的數學是否出了問題。畫面列出小費選項，其中20%對應16.28元；若將這筆小費與66.66元相比，實際比率約為24.4%，高於選項標示的20%。

Texas Roadhouse回應，桌上付款設備已有標示，建議小費按「稅後、任何折扣扣除前」的金額計算，這種方式可能影響顧客在螢幕看到的建議數字。業者並表示，小費不是強制，顧客可依接受的服務決定是否支付。

差別就在於，螢幕的小費百分比，未必以顧客最後支付的餐費為基礎。按照業者說明，餐點若使用優惠，結帳金額會降低，但建議小費仍按折扣前的含稅金額計算。如此一來，設備標示的20%，換算成折扣後帳單的比率，就可能高於20%。

以這起事件的數字來看，16.28元若是20%小費，對應的計算基礎應為81.4元，而非66.66元。兩個基準相差14.74元。

Gamepur報導，目前並不清楚這名顧客是否使用折扣，也無法僅憑影片中的帳單與小費金額，確認設備採用的完整計算基礎。因此，業者所述的方式，可以解釋為何建議小費可能高於實付金額的20%，但尚不足以確認這筆帳單的差額究竟如何產生，也不能直接認定餐廳算錯或刻意多收。

Kiosk Marketplace指出，顧客可以自行輸入小費金額，若發現建議比率與帳單對不上，可在完成付款前請餐廳人員解釋。對消費者而言，結帳時除查看15%、20%等選項，也需留意旁邊的實際金額，以及設備標示的計算方式，確認小費究竟按稅前或稅後、折扣前或折扣後金額計算。

精華 FAQ

  • 顧客看到帳單66.66元，卻被建議支付16.28元的20%小費，換算後約24.4%，明顯高於標示比例，因此引發是否多算的討論。

  • 業者說明，小費可能是按稅後、任何折扣扣除前的金額計算，而不是依顧客最後實付金額估算，所以螢幕上的20%不一定等於帳單金額的20%。

  • 可先查看小費旁的實際金額與計算方式，確認是按稅前、稅後、折扣前或折扣後計算；若有疑問，應在付款前請店員說明，或自行輸入小費金額。

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