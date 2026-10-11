我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

美國中餐不是貴就是難吃？華人改在家煮飯 網曝備餐秘訣

蔡英文訪南灣店家 民眾秀「辣台妹」示愛

記者王湘涵╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
矽谷科技青年座談全體大合照。（主辦單位提供）
矽谷科技青年座談全體大合照。（主辦單位提供）

AI摘要

文章摘要整理：

蔡英文在矽谷連訪新創基地與青年座談，國慶日更走進南灣台灣人店家互動，並強調AI應以人為本、台灣可透過新創與世界合作。

前總統蔡英文近日訪問矽谷，連續兩天與台灣新創團隊及科技青年交流，討論人工智慧、人才發展及台灣產業的國際布局。8日參訪Startup Island TAIWAN矽谷新創基地，9日出席矽谷科技青年座談，10日雙十國慶當天則走訪南灣台灣人經營的店家，為在美打拚的台灣人加油打氣。

雙十國慶當天，蔡英文10日特別走訪南灣台灣人經營的店家，為在美打拚的台灣人加油打氣。有民眾在小滿飯糰巧遇蔡英文，並拍下她與貓咪互動的畫面。

另有民眾特別製作「辣台妹」海報，上面寫著「小英我愛你」，向蔡英文表達喜愛與支持，並請她親筆簽名。相較於前兩日討論產業發展，蔡英文在國慶當天走入店家，與民眾近距離互動，也為這趟矽谷行程增添輕鬆的一面。

9日的矽谷科技青年座談則呈現不同於正式演講的輕鬆氣氛。蔡英文在駐舊金山台北經濟文化辦事處與青年交流時，有人詢問她是否考慮創業，她幽默回應，自己已經創了很大的業，「做了總統啊」。

當被問及是否會與AI聊天時，蔡英文強調人際互動的重要性，認為人與人之間的交流仍然重要。她以朋友相聚、喝啤酒聊天為例，說明面對面交流的價值。她也笑稱，過去站在廣場上長時間演講的方式，現在已經不流行了。

蔡英文也喜歡透過社群媒體分享心得，她指出，台灣人來到矽谷，不只是思考這裡有什麼值得台灣學習，也可以反過來問：「台灣有什麼，是這個世界需要的？」

她表示，台灣擁有優秀工程人才、完整的製造與供應鏈體系，也在半導體、人工智慧及醫療等領域累積許多能力，這些優勢有機會透過新創轉化為新產品、新服務，成為台灣與世界合作的新方式。

蔡英文強調，台灣與矽谷的連結是雙向的。許多在矽谷的台灣人，一方面熟悉台灣，另一方面也每天在第一線觀察科技、產業、人才及資金的變化。她很高興看到台灣年輕人在世界上找到自己的位置，也期待他們未來能將更多國際經驗、資源及機會帶回台灣。

蔡英文8日參訪位於巴洛阿圖、由國家發展委員會支持的Startup Island TAIWAN矽谷新創基地，與台灣新創創辦人及當地創業社群交流，討論人工智慧發展、海外人才連結及青年創業等議題。談到AI與人類判斷之間的關係，她表示：「工具應該服務人，而不是讓人受到人工智慧的控制。」強調科技發展仍應回到人的需求與判斷。

對於海外台灣人創辦的企業是否也能被視為「台灣新創」，蔡英文表示：「在台灣發展出來的，或者由台灣人發展出來的，都可以算是台灣的新創。」她也認為，健康的公民社會應自然發展，讓各種倡議由社會內部自發成長。

蔡英文10日走訪南灣台灣人店家時，遇見民眾抱著貓咪上前互動。她面帶笑容，伸手輕觸...
蔡英文10日走訪南灣台灣人店家時，遇見民眾抱著貓咪上前互動。她面帶笑容，伸手輕觸貓咪，展現貓派魅力。（民眾提供）

蔡英文10日雙十國慶當天走訪南灣台灣人店家，現場民眾拿著印有蔡英文卡通肖像的海報...
蔡英文10日雙十國慶當天走訪南灣台灣人店家，現場民眾拿著印有蔡英文卡通肖像的海報，請她親筆簽名。（民眾提供）

蔡英文（左三）參訪Startup Island TAIWAN矽谷新創基地，與基地...
蔡英文（左三）參訪Startup Island TAIWAN矽谷新創基地，與基地總監蘇祐立（左二）、駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔（右三）及基地營運團隊合影。（主辦單位提供）

前總統蔡英文9日在駐舊金山台北經濟文化辦事處出席矽谷科技青年座談，與當地青年交流...
前總統蔡英文9日在駐舊金山台北經濟文化辦事處出席矽谷科技青年座談，與當地青年交流科技發展、創業及人才等議題。（主辦單位提供）

9日矽谷科技青年座談現場，以「TAIWAN」發光字樣搭配花藝及特色餐點布置，展現...
9日矽谷科技青年座談現場，以「TAIWAN」發光字樣搭配花藝及特色餐點布置，展現台灣元素。（主辦單位提供）

蔡英文駐足觀看Startup Island TAIWAN矽谷新創基地展示的照片牆...
蔡英文駐足觀看Startup Island TAIWAN矽谷新創基地展示的照片牆，與Q版的自己合影。（翻攝自蔡英文臉書）

矽谷科技青年座談現場特別準備小英車輪餅，為交流活動增添趣味。（主辦單位提供）
矽谷科技青年座談現場特別準備小英車輪餅，為交流活動增添趣味。（主辦單位提供）

民眾特別製作「辣台妹」卡通肖像海報，上面寫著「歡迎辣台妹」、「小英我愛你」，蔡英...
民眾特別製作「辣台妹」卡通肖像海報，上面寫著「歡迎辣台妹」、「小英我愛你」，蔡英文留下親筆簽名。（民眾提供）

前總統蔡英文8日參訪位於巴洛阿圖的Startup Island TAIWAN矽谷...
前總統蔡英文8日參訪位於巴洛阿圖的Startup Island TAIWAN矽谷新創基地，與台灣新創創辦人及當地創業社群交流，並與現場參與者合影。（主辦單位提供）

精華 FAQ

  • 她走訪南灣由台灣人經營的店家，也到店內與民眾互動，主要是為在美打拚的台灣人加油打氣，並讓矽谷行程增添較輕鬆親民的一面。

  • 有民眾特別製作寫著「小英我愛你」的「辣台妹」海報，請蔡英文親筆簽名；也有人在小滿飯糰巧遇她，拍下她與貓咪互動的畫面。

  • 她認為工具應服務人，而不是讓人被AI控制；同時指出台灣具備工程人才、製造供應鏈與半導體等優勢，可透過新創轉化為產品，與世界形成雙向合作。

矽谷 蔡英文

上一則

羅偉：舊金山曾因擁抱極左派意識形態而「迷失方向」

延伸閱讀

前總統蔡英文到訪舊金山灣區 逾200位僑胞熱烈歡迎

前總統蔡英文到訪舊金山灣區 逾200位僑胞熱烈歡迎
訪美會裴洛西 蔡英文：台美一起打造更安全印太地區

訪美會裴洛西 蔡英文：台美一起打造更安全印太地區
蔡英文國慶南灣趴趴走 訪金麥品嚐台式麵包

蔡英文國慶南灣趴趴走 訪金麥品嚐台式麵包
蔡英文社群分享灣區行點滴 190多萬人瀏覽

蔡英文社群分享灣區行點滴 190多萬人瀏覽
蔡英文現身舊金山國慶酒會 首度有卸任元首參與 僑胞又驚又喜

蔡英文現身舊金山國慶酒會 首度有卸任元首參與 僑胞又驚又喜

熱門新聞

警方證實，他們從遇害的紐約時報主管麥肯錫（見圖）分居妻子家中查獲與案件相關的證物。（取自麥肯錫臉書）

岳父母槍殺紐時跨性主管 警從分居妻家中再搜出證物

2026-10-08 13:14
舊金山租客穆拉尼獲驚人補償金搬離公寓，但猶豫不決。（取自TikTok）

舊金山房東給3.5萬元要房客解約搬走 房客竟猶豫不決

2026-10-08 21:51
舊金山大批新晉的人工智慧百萬富翁們對豪宅的需求正在激增，這一趨勢在半島東部和南部地區尤為明顯。（取自代理房地產公司網站）

新晉AI百萬富翁也去郊區找房 半島東部和南部豪宅需求增

2026-10-06 13:06
莫甘山男子洛佩茲涉嫌殺害妻子，並將屍體運至聖荷西醫院後被捕。（莫甘山警局提供）

灣區莫甘山男殺妻運屍醫院遭拘留 家中3幼子恐目睹慘劇

2026-10-07 02:19
根據Berkeley Scanner報導，布萊恩和亞裔妻子米雪兒結婚超過30年。兩人共同經營服裝品牌Bryn Walker，在柏克萊及麻州均設有門市。 （Google Maps）

女裝品牌CEO投資失利 疑槍殺亞裔妻後自戕

2026-10-05 02:19
設計軟體製造商「Figma」執行長費爾德(Dylan Field)去年以高達8.64億美元薪酬總額，成為灣區收入最高的企業主管。(圖取自Figma官網)

灣區最高薪主管年收8.64億美元 現金僅占0.08%

2026-10-09 02:17

超人氣

更多 >
狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷
紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣
馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框

馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框
沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響
美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事