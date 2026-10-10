我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓大邱商業大樓天花板突坍塌 66人驚險逃生 38人受傷

泰勒絲豪宅築圍欄爆爭議 鄰居酸「她明年可能就搬走了」

優衣庫Market Street旗艦店開幕 推舊金山限定款

記者王湘涵王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
優衣庫（UNIQLO）舊金山Market Street旗艦店9日開幕，推出結合蜂...
優衣庫（UNIQLO）舊金山Market Street旗艦店9日開幕，推出結合蜂蜜熊街頭藝術、Muni復古纜車、在地美食及學生創作的限定T恤與帆布袋。（翻攝自UNIQLO官網）

AI摘要

文章摘要整理：

優衣庫在舊金山Market Street重啟旗艦店，推出與在地藝術家及機構合作的限定商品，並以福袋、贈品、太鼓演出和嘉年華吸引開幕人潮。

日本服飾品牌優衣庫（UNIQLO）9日正式重返舊金山市中心，在Market Street開設全新旗艦店，並推出結合舊金山街頭藝術、交通文化及在地創作的限定商品。從穿著「I ♥ SF」毛衣的蜂蜜熊、復古纜車，到充滿童趣的城市插畫，舊金山代表性元素躍上T恤與帆布袋。開幕周末推出免費福袋、購物贈品及日本太鼓表演，並舉辦免費街頭嘉年華。

根據優衣庫官網，這次Market Street限定系列與四組在地藝術家及機構合作，包括舊金山街頭藝術家fnnch、插畫家Lauren Martin、舊金山市交通局旗下Muni大眾運輸系統，以及Ruth Asawa藝術學校。

街頭藝術家fnnch以蜂蜜熊系列聞名，色彩鮮明、造型簡潔的熊形圖案，經常出現在舊金山街頭及建築外牆。這次限定設計中，蜂蜜熊穿上印有「I ♥ SF」字樣的毛衣，將街頭藝術帶入日常穿搭。

Muni系列以舊金山大眾運輸文化為靈感，將復古纜車圖案融入設計。纜車是舊金山歷史悠久的交通象徵，透過簡潔的圖像及復古風格，呈現城市獨有的交通文化。

插畫家Lauren Martin的作品以輕鬆、活潑的畫風呈現舊金山生活。限定設計結合食物及城市日常元素，以鮮明色彩和帶有幽默感的圖案，增添日常穿搭的趣味。

另一組合作對象是舊金山Ruth Asawa藝術學校，將學生創作帶入限定系列。作品以繽紛色彩與自由構圖呈現不同的藝術風格，也讓年輕創作者透過服飾及生活用品展示創作。

限定圖案透過店內UTme!客製化服務提供，消費者可挑選喜愛的設計，製作個人化T恤或帆布袋。這些圖案專為Market Street門市推出，採限時供應，售完為止。新店另設有RE.UNIQLO Studio，提供衣物修補及客製刺繡服務，這項服務僅在全美部分指定門市提供。

10月9日至11日開幕周末，每天前500名排隊顧客可免費獲得Knot Bag福袋，內含UNIQLO小禮物、Pocky餅乾、Dandelion Chocolate巧克力及Boudin Bakery點心等，無須消費，送完為止。店內消費滿99元，還可免費獲得旅行收納盒，每天限量500份；每天前500名完成消費的顧客（不限金額），另可獲得價值15美元的Philz Coffee早餐兌換券。

開幕活動也結合日本傳統文化，舊金山太鼓道場於10月9日至11日在店內演出，每日四場。9日另有免費街頭嘉年華，安排音樂、文化藝術、社區互動及贈品，無須購物即可參加。

精華 FAQ

  • 限定系列結合蜂蜜熊、復古纜車、城市插畫與學生創作，並與fnnch、Lauren Martin、Muni及Ruth Asawa藝術學校合作，呈現舊金山特色。

  • 店內可透過UTme!挑選限定圖案製作個人化T恤或帆布袋，另設RE.UNIQLO Studio，提供衣物修補與客製刺繡服務，僅部分美國門市有此配置。

  • 10月9日至11日每天前500名可領Knot Bag福袋；滿99元送旅行收納盒；前500名完成消費者可得15美元Philz Coffee券，並有太鼓表演與免費街頭嘉年華。

舊金山 蜂蜜 UNIQLO

上一則

知名房產公司經理 卻買不起舊金山房子

下一則

蔡英文社群分享灣區行點滴 190多萬人瀏覽

延伸閱讀

萬華法拉盛店-得獎名單+萌娃香餑餑接力凡前往購物 免費香氣公仔送寶貝 送完為止

萬華法拉盛店-得獎名單+萌娃香餑餑接力凡前往購物 免費香氣公仔送寶貝 送完為止
貴婦超市Erewhon長駐洛杉磯縣藝術美術館 推限定奶昔

貴婦超市Erewhon長駐洛杉磯縣藝術美術館 推限定奶昔
舊金山歌劇院甩賣戲服最低5元起 禮服、軍裝都有

舊金山歌劇院甩賣戲服最低5元起 禮服、軍裝都有
10月萬聖節狂歡 160處街道封街 活動規模歷來最大

10月萬聖節狂歡 160處街道封街 活動規模歷來最大

藍天使進駐艦隊周 舊金山連4天震耳欲聾

藍天使進駐艦隊周 舊金山連4天震耳欲聾

熱門新聞

警方證實，他們從遇害的紐約時報主管麥肯錫（見圖）分居妻子家中查獲與案件相關的證物。（取自麥肯錫臉書）

岳父母槍殺紐時跨性主管 警從分居妻家中再搜出證物

2026-10-08 13:14
部分顧客直言，他們真正希望回歸的是疫情前販售的細長直條版本，而非扭紋款式。（記者王子涵/攝影）

好市多人氣甜點限時回歸 老顧客不買帳

2026-10-02 02:13
舊金山租客穆拉尼獲驚人補償金搬離公寓，但猶豫不決。（取自TikTok）

舊金山房東給3.5萬元要房客解約搬走 房客竟猶豫不決

2026-10-08 21:51
舊金山大批新晉的人工智慧百萬富翁們對豪宅的需求正在激增，這一趨勢在半島東部和南部地區尤為明顯。（取自代理房地產公司網站）

新晉AI百萬富翁也去郊區找房 半島東部和南部豪宅需求增

2026-10-06 13:06
莫甘山男子洛佩茲涉嫌殺害妻子，並將屍體運至聖荷西醫院後被捕。（莫甘山警局提供）

灣區莫甘山男殺妻運屍醫院遭拘留 家中3幼子恐目睹慘劇

2026-10-07 02:19
根據Berkeley Scanner報導，布萊恩和亞裔妻子米雪兒結婚超過30年。兩人共同經營服裝品牌Bryn Walker，在柏克萊及麻州均設有門市。 （Google Maps）

女裝品牌CEO投資失利 疑槍殺亞裔妻後自戕

2026-10-05 02:19

超人氣

更多 >
泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮
這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活
安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票
到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解
微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應

微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應