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舊金山灣能見度差 「藍天使」周五表演縮短 預計周六日再演出

編譯組／綜合報導
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因大霧影響，周五舊金山艦隊周表演期間，「藍天使」飛行表演隊中途暫停演出。（本報檔...
因大霧影響，周五舊金山艦隊周表演期間，「藍天使」飛行表演隊中途暫停演出。（本報檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

受舊金山灣低雲、濃霧與強風影響，藍天使周五艦隊周表演被迫縮短，周六日雖仍預計演出，但天氣變化可能再度干擾。

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，由於舊金山灣上空低雲密布、能見度差，導致飛行條件複雜，「藍天使」（Blue Angels）飛行隊在周五（9日）航空展進行到一半時暫停了「艦隊周」（Fleet Week）的表演。

這支海軍飛行隊於下午3時50分左右以傳統的低空編隊開始表演，但隨後中斷表演以進行氣象偵察，飛行員們正在評估當前條件是否允許他們安全繼續飛行。

下午4時過後，戰機繼續進行飛越表演，但飛行隊未能完成全部表演內容，觀眾看到的只是有限的表演，而非標誌性的翻滾、滾轉和高空特技動作。飛越表演於下午4時15分前結束。

大霧導致「藍天使」原定於下午3時的亮相推遲，此前下午早些時候，舊金山及灣區上空的雲層高度估計僅為1000至2000英尺。

頑固的海霧消散速度比早先預報的要慢，金門大橋（Golden Gate Bridge）周邊的低雲和能見度不佳也威脅到其他航空表演，部分民用飛行表演因此被取消。

雲層高度和能見度決定了「藍天使」飛行隊能夠安全執行哪些特技動作。據該飛行隊介紹，完整的特技表演需要雲底高度至少達到8000英尺；若雲底高度較低，飛行員將不得不限制特技動作的範圍。

濱海區（Waterfront）也相當寒冷，受風力影響，體感溫度僅為50多華氏度。

10日天空可能更加晴朗，海灣上空的能見度將有所改善，但更強的風力可能會帶來新的挑戰。預報顯示，從上午晚些時候到下午早些時候，陣風風速將達到30英里/小時或更高，這可能會使飛行條件變得複雜。

美國國家氣象局（National Weather Service）預計周日（11日）風力將有所減弱，但屆時將有一股「更冷的空氣團」到來。

「藍天使」飛行表演隊計畫於周六和周日下午3時進行表演，此前將由其他軍事飛行隊以及美聯航（United Airlines）的波音777客機進行展示。

本次航空展計畫每天中午12時至下午4時舉行，持續至周日。但若有任何變化，可上艦隊周臉書查詢最新動態：https://www.facebook.com/FleetWeekSF/。

精華 FAQ

  • 主因是舊金山灣上空低雲密布、能見度不佳，飛行條件變得複雜。飛行隊因此先暫停表演並進行氣象偵察，最後只完成部分飛越內容。

  • 他們約在下午3時50分左右開始低空編隊表演，之後中斷進行評估；下午4時過後恢復部分飛越，並在下午4時15分前結束。

  • 目前藍天使仍計畫周六、周日下午3時演出，但周六可能有陣風達30英里/小時以上，周日雖風勢減弱，卻會迎來更冷空氣團，仍可能影響飛行安全。

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