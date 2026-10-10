蔡英文社群分享灣區行點滴 190多萬人瀏覽

前總統蔡英文訪美國矽谷，8日結束史丹福大學與美國前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）、胡佛研究院資深研究員戴雅門（Larry Diamond）的對談，主題圍繞民主、韌性及全球安全。（翻攝自蔡英文Threads）

AI摘要 文章摘要整理： 蔡英文訪美在史丹福闡述台灣的製造實力與韌性，強調台灣是全球安全與科技合作不可或缺的夥伴，並以社群分享行程引發大量關注。

前總統蔡英文 訪美國矽谷 ，8日結束史丹福大學 與美國前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）、胡佛研究院資深研究員戴雅門（Larry Diamond）的對談，主題圍繞民主、韌性及全球安全。蔡英文在演講中強調，「台灣有韌性、有能力是世界不可或缺的夥伴」。此會議為閉門會議，會後蔡英文在社群媒體Threads上發布與萊斯的合影，吸引了190多萬人瀏覽，逾18萬人按讚。

蔡英文8日結束最後一個公開行程，是由胡佛研究院「台灣在印太地區」（TIPR）計畫與學生組織Stanford in Government共同主辦，主題圍繞民主、韌性及全球安全。結束後，她便分享與萊斯的合影，並寫著：「這位就是萊斯，美國歷史上第一位非裔、女性國務卿。」

會後蔡英文團隊分享影片。蔡英文在演講中提到，她跟美國的朋友說，他們在國際新聞上面看到的台灣並不是全貌，台灣是少數有能力，真正增加製造產能幫忙解決供應問題的民主國家，而不只是需要安全支援的國家，以無人機為例，台灣產業很有能力發揮領域，全世界沒有太多民主國家，能夠提供台灣擁有的能力，有些領域甚至很難找到替代者。

蔡英文演講時表示，台灣有先進的製造能力，有長期累積的製程經驗，有工程人才，有非常完整的電子產業供應鏈，台灣也有能力把複雜的設計變成真正的產品，而且可以做得穩定、快速，又能大量生產，所以未來我們應該一起做把彼此最擅長的能力，結合起來，一起建立我們共同安全所需要的產業和技術能力，因此如果我們要讓科技、產業和安全都更有韌性，台灣不只是重要的合作夥伴，更是不可或缺的夥伴。

蔡英文訪美過程，每天幾乎都上網在社群媒體中記錄點點滴滴。她寫著：「你們都說我是在報備，但是我一點都不覺得，我是在報備，我是對於我所愛，充滿分享慾。」她寫：「我想跟所愛的台灣、所愛的人，分享我在美國出訪，所經歷的一切、結交的朋友。報備，是因為不得不說；分享，是因為想一起擁有。所以這幾天，我會繼續跟大家分享，把我看到的世界帶回來，也把台灣帶到更多人的面前。」

前總統蔡英文訪美過程，每天幾乎都上網在社群媒體中紀錄點點滴滴。（翻攝自蔡英文Threads）

前總統蔡英文在社群媒體Threads上發布與前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）合影，吸引了190多萬人瀏覽，逾18萬人按讚。（翻攝自蔡英文Threads）