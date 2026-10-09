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耗電又耗水 舊金山暫停批准新建資料中心45天

記者王子涵／舊金山報導
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圖為舊金山市議員華頌善表示，隨著人工智能(AI)產業快速發展，市府需要更多時間研...
圖為舊金山市議員華頌善表示，隨著人工智能(AI)產業快速發展，市府需要更多時間研究並制定長期監管規則。（記者王子涵／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山因AI帶動資料中心需求暴增，先行暫停核准45天，研究更清楚的定義與審批標準，以降低對電力、水資源及社區環境的衝擊。

舊金山市議會6日一致通過緊急法令，暫停批准新建或擴建資料中心(data center)45天，成為灣區首個採取此類臨時禁令的地方政府。提案人、市議員華頌善（Shamann Walton）表示，隨著人工智能(AI)產業快速發展，資料中心對電力、水資源及周邊社區的影響日益受到關注，市府需要更多時間研究並制定長期監管規則。

華頌善指出，舊金山現行規畫法規對「資料中心」的定義並不清晰，市府甚至難以準確掌握目前全市共有多少座相關設施。現行規定多將這類場所歸類為「網路服務交換」設施，但相關分類制定於人工智能資料中心大規模興起之前，已難以反映如今的規模與能源需求。

近年生成式人工智能快速發展，大型資料中心需要大量伺服器及高效能晶片運算，不僅耗電量高，冷卻設備也可能消耗大量水資源。華頌善表示，全美部分資料中心所在地已出現噪音、用水、空氣品質等爭議，舊金山不應在缺乏完整規範的情況下繼續批准新項目。

華頌善特別提到在其選區第10區Paul Avenue的一項資料中心計畫，早於2016年便依當時規定取得批准。但華頌善認為，當年的審批標準已不足以應對目前大型資料中心帶來的影響，社區參與和資訊透明度也有改善空間。

目前舊金山部分資料中心集中在灣景區—獵人角（Bayview-Hunters Point）及南市場區（SoMa）。華頌善指出，灣景區等地過去已承擔較多工業設施及環境污染，因此在考慮新增大型資料中心時，也應評估對附近居民造成的累積影響。

這項禁令並不影響一般企業設置供自身營運使用的伺服器。市議會通過的修正內容指出，限制主要針對以處理、儲存或傳輸外部客戶數據為主要業務的大型資料中心。

45天暫停期內，舊金山市府將研究如何重新定義資料中心，並評估未來是否需要就能源使用、用水、噪音、空氣品質及選址等制定更嚴格的審批標準。

精華 FAQ

  • 市府認為AI產業快速成長下，資料中心的耗電、用水與噪音等影響加劇，但現行法規定義不清、審查標準也不足，因此先暫停45天以便重新研究並制定長期規則。

  • 限制對象是以處理、儲存或傳輸外部客戶數據為主要業務的大型資料中心；若是一般企業只為自身營運設置的伺服器，則不在此次禁令範圍內。

  • 市府將重新定義資料中心，並評估未來是否要對能源使用、用水、噪音、空氣品質與選址條件設更嚴格的審批標準，以因應大型設施可能帶來的累積影響。

灣區 人工智能 舊金山

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