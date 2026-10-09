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退伍「綠扁帽」花蓮震災見台灣韌性 促蔡英文史丹福之行

記者王湘涵／巴洛阿圖報導
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史丹福大學DEFCON共同主席Gordon Kim（右）親自寫信邀請前總統蔡英文...
史丹福大學DEFCON共同主席Gordon Kim（右）親自寫信邀請前總統蔡英文（左）出席會議演講，並於7日演講結束後主持座談，與蔡英文交流台灣國防、科技及國際安全等議題。（Gordon Kim提供）

AI摘要

文章摘要整理：

曾在台灣參與花蓮震災支援的退伍綠扁帽軍人Gordon Kim，因敬佩蔡英文的危機處理與台灣韌性，主動邀她赴史丹福DEFCON演講並主持座談。

前總統蔡英文7日登上史丹福大學DEFCON會議講台，談論台灣在全球科技與國際安全中的角色，這場演講起因全來自一名美國陸軍特種部隊「綠扁帽」退伍軍人的主動邀請。現就讀史丹福大學商學研究所MBA的Gordon Kim，曾於2024年在台灣參與支援花蓮地震應變相關事務，對蔡英文當時的危機處理方式留下深刻印象。

Gordon Kim是韓裔美國人，也是史丹福DEFCON四位共同主席之一，預計2027年取得MBA學位。他接受本報專訪時表示，2024年在台灣工作期間，曾協助美國在台協會（AIT）支援花蓮地震應變工作，觀察到蔡英文如何指揮政府各部會迅速回應災情，並將資源調配至最需要的地方。

蔡英文在危機中動員政府及社會資源的能力，讓他看見台灣面對挑戰時的應變方式，也成為日後邀請蔡英文參與DEFCON的重要原因。Gordon希望蔡英文出席DEFCON並分享自身經驗，激勵下一代美國領袖投入公共服務，為國家安全及全球穩定作出貢獻。他表示，自己親自寫信到蔡英文辦公室，提出演講邀請。

除了邀請蔡英文，Gordon也是DEFCON的學生籌辦者之一，他坦言，最大挑戰是在維持活動品質與聲譽的同時兼顧課業。整個籌備團隊都是全職學生，學業仍是首要任務，但會議需要投入大量時間與心力，才能讓來自各地的參與者有所收穫。

前總統蔡英文（前排左三）7日在隨行人員與學生陪同下，於史丹福大學出席DEFCON...
前總統蔡英文（前排左三）7日在隨行人員與學生陪同下，於史丹福大學出席DEFCON會議並發表演說。（記者王湘涵/攝影）

史丹福國家安全創新領域學者Joe Felter日前在社群平台指出，今年DEFCON報名人數超過1000人，之後因名額限制停止接受報名。他特別點名Gordon等學生領袖，肯定團隊的策畫及執行。

蔡英文演講結束後，Gordon親自主持座談，與她討論台積電海外擴廠、台灣國防及先進製造業等議題。他表示，蔡英文的魅力與智慧都在預期之中，真正讓他意外的是她如此容易交談。

儘管清楚知道眼前坐著的是一位前總統，但蔡英文讓對話顯得平靜、自然且親切。他認為，這是來自她的溫暖、包容與優雅，也是他在主持座談時親身感受到的特質。

談及台灣對自己的意義，Gordon表示，美國與盟友及夥伴的合作，是維持國際安全的重要基礎。他曾親身感受台灣人民的溫暖與韌性，也因此對台灣有著特殊情感。台灣身處維護民主制度需要非凡決心的區域，仍是民主的堅定捍衛者，令他深感敬佩，也讓他更加堅信支持與保護台灣的重要性。

史丹福大學DEFCON共同主席Gordon Kim（左一）曾於2024年在台灣參...
史丹福大學DEFCON共同主席Gordon Kim（左一）曾於2024年在台灣參與支援花蓮地震應變相關工作，對蔡英文當時的危機處理留下深刻印象，並親自寫信邀請她出席今年DEFCON演講。圖為他主持台灣民主與新興科技專題座談活動海報。（翻攝自DEFCON）

精華 FAQ

  • 促成這場演講的是史丹福大學MBA學生、前美國陸軍特種部隊「綠扁帽」退伍軍人Gordon Kim。他曾在台灣協助AIT支援花蓮震災，因而主動寫信邀請蔡英文出席。

  • 他在2024年台灣工作期間，親眼看到蔡英文迅速指揮政府各部會投入花蓮震災應變，將資源送到最需要的地方，讓他感受到台灣面對危機時的韌性與動員能力。

  • 演講後由Gordon主持座談，雙方談到台積電海外擴廠、台灣國防，以及先進製造業等議題。他也表示，蔡英文不僅有魅力與智慧，交談起來更平靜親切。

蔡英文 史丹福大學 地震

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