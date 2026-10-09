我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「飛越比佛利」男星離世 享壽76歲 曾是好萊塢公開愛滋病情第1人

亞州女候選人遭打暈性侵 男子施暴後疑嗆「民主黨婊子」

蔡英文開逛金山國慶攤位 喜收最愛「香菜」巧克力

記者江碩涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Formosa Chocolate送給蔡英文一盒特製的手工巧克力，其中一個具有香...
Formosa Chocolate送給蔡英文一盒特製的手工巧克力，其中一個具有香菜風味，蔡英文被問說最喜歡香菜的嗎，她說對，並露出靦腆的微笑。（記者江碩涵／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蔡英文出席舊金山灣區國慶酒會，逛台灣攤位收下香菜巧克力，並在社群分享演說與英文單字，持續與粉絲互動。

前總統蔡英文10月7日現身舊金山灣區國慶酒會，令僑胞們又驚又喜。她致詞完，便被僑胞們團團圍住合影，享受到滿滿的熱情。國慶酒會外場也有許多台灣廠商攤位，吸引了許多目光。蔡英文逛

了四個攤位，包含Mochiholic甜甜圈、Formosa Chocolate巧克力、雲海嚴選柑仔店以及iTaiwan Foods。

其中Formosa Chocolate送給蔡英文一盒特製的手工巧克力，其中一個具有香菜風味，蔡英文被問說最喜歡香菜的嗎，她說對，並露出靦腆的微笑。

雲海嚴選柑仔店則送蔡英文英文版的農民曆，並請她試吃鳳梨乾、芭樂乾、蓮霧乾。（記者...
雲海嚴選柑仔店則送蔡英文英文版的農民曆，並請她試吃鳳梨乾、芭樂乾、蓮霧乾。（記者江碩涵／攝影）

雲海嚴選柑仔店則送蔡英文英文版的農民曆，並請她試吃鳳梨乾、芭樂乾、蓮霧乾，這些都是來自台灣的水果，相當具有台灣意象，蔡英文吃了蓮霧乾以後說味道很濃。iTaiwan Foods則是進口代理許多台灣食品，並介紹設計師設計的台灣意象資料夾，以及各種年菜。

每年舊金山灣區國慶酒會場外都相當熱鬧，除了上述攤位外，康寶食品、段純貞牛肉麵、美而美早餐、河畔果文創、雨滴咖啡、噶瑪蘭威士忌、中華航空、長榮航空、星宇航空等也都有設攤。

前總統蔡英文10月7日現身舊金山灣區國慶酒會，令僑胞們又驚又喜。她致詞完，便被僑...
前總統蔡英文10月7日現身舊金山灣區國慶酒會，令僑胞們又驚又喜。她致詞完，便被僑胞們團團圍住合影，享受到滿滿的熱情。（記者江碩涵／攝影）

蔡英文這趟舊金山灣區之旅，沿途也一直在社群媒體上打卡、報告行程，讓許多粉絲在留言區跟著「喊燒」。最新一則發文是8日清晨，上面寫著：「舊金山早上5時56分，我起床了。英文演說的影片也上傳完畢，跟各位實實分享。老實說，這裡面的英文是有點難的，但是有中文字幕，後面還有幾支，再跟你們分享。」

接著她寫了以下幾個單字：「1. Resilience 韌性、2. Deterrence 嚇阻、3. Cybersecurity 資訊安全、4. Capacity 產能、5. Indispensable 不可或缺的。」儼然化身為英文小老師。

蔡英文這趟舊金山灣區之旅，沿途也一直在社群媒體上打卡、報告行程，讓許多粉絲在留言...
蔡英文這趟舊金山灣區之旅，沿途也一直在社群媒體上打卡、報告行程，讓許多粉絲在留言區跟著「喊燒」。（記者江碩涵／攝影）

她在舊金山灣區8日的演說由胡佛研究所「台灣在印太地區」（TIPR）計畫與史丹福大學學生組織 Stanford in Government共同主辦，前美國國務卿萊斯（Condoleezza Rice）開場引言。

精華 FAQ

  • 她致詞後立刻被僑胞團團圍住合影，現場氣氛熱烈；之後又逛台灣廠商攤位，與攤主交流、試吃商品，展現親和力，也讓不少僑胞感到驚喜。

  • 她逛了Mochiholic甜甜圈、Formosa Chocolate、雲海嚴選柑仔店和iTaiwan Foods。其中特製巧克力中有香菜口味，她被問到時說喜歡香菜，還露出靦腆微笑。

  • 她上傳英文演說影片，並列出Resilience、Deterrence等單字，說明內容雖然較難但有中文字幕，藉此分享行程，也像在為粉絲整理英文重點。

巧克力 蔡英文 舊金山

上一則

灣區最高薪主管年收8.64億美元 現金僅占0.08%

下一則

中共高官最愛白人代孕 75萬中國寶寶成美公民

延伸閱讀

前總統蔡英文參與舊金山國慶酒會 首度有卸任元首參與 僑胞驚艷

前總統蔡英文參與舊金山國慶酒會 首度有卸任元首參與 僑胞驚艷
前總統蔡英文訪舊金山灣區 化身英文小老師教大家單字

前總統蔡英文訪舊金山灣區 化身英文小老師教大家單字
前總統蔡英文到訪舊金山灣區 逾200位僑胞熱烈歡迎

前總統蔡英文到訪舊金山灣區 逾200位僑胞熱烈歡迎
前總統蔡英文抵舊金山 社群報平安秀出「美國易燃物」

前總統蔡英文抵舊金山 社群報平安秀出「美國易燃物」
卸任總統後首來美 蔡英文會裴洛西贈絲巾 社群報平安曬「易燃物」

卸任總統後首來美 蔡英文會裴洛西贈絲巾 社群報平安曬「易燃物」

熱門新聞

史丹福大學華裔有機化學家林松置身於實驗室。(照片來源：麥克阿瑟基金會)

史丹福華裔化學家獲天才獎 這舉動差點錯過80萬獎金

2026-10-01 15:13
部分顧客直言，他們真正希望回歸的是疫情前販售的細長直條版本，而非扭紋款式。（記者王子涵/攝影）

好市多人氣甜點限時回歸 老顧客不買帳

2026-10-02 02:13
警方證實，他們從遇害的紐約時報主管麥肯錫（見圖）分居妻子家中查獲與案件相關的證物。（取自麥肯錫臉書）

岳父母槍殺紐時跨性主管 警從分居妻家中再搜出證物

2026-10-08 13:14
Trader Joe's今年再發新配色，除去年已有的黑色、紫色等款式外，還加入亮眼的萊姆綠新配色。（取自Trader Joe's官網）

Trader Joe's萬聖節帆布包返場 民眾大排長龍

2026-10-01 20:32
舊金山大批新晉的人工智慧百萬富翁們對豪宅的需求正在激增，這一趨勢在半島東部和南部地區尤為明顯。（取自代理房地產公司網站）

新晉AI百萬富翁也去郊區找房 半島東部和南部豪宅需求增

2026-10-06 13:06
舊金山租客穆拉尼獲驚人補償金搬離公寓，但猶豫不決。（取自TikTok）

舊金山房東給3.5萬元要房客解約搬走 房客竟猶豫不決

2026-10-08 21:51

超人氣

更多 >
解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…
華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄
日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句
昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光
跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友