蔡英文開逛金山國慶攤位 喜收最愛「香菜」巧克力

Formosa Chocolate送給蔡英文一盒特製的手工巧克力，其中一個具有香菜風味，蔡英文被問說最喜歡香菜的嗎，她說對，並露出靦腆的微笑。（記者江碩涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 蔡英文出席舊金山灣區國慶酒會，逛台灣攤位收下香菜巧克力，並在社群分享演說與英文單字，持續與粉絲互動。

前總統蔡英文 10月7日現身舊金山 灣區國慶酒會，令僑胞們又驚又喜。她致詞完，便被僑胞們團團圍住合影，享受到滿滿的熱情。國慶酒會外場也有許多台灣廠商攤位，吸引了許多目光。蔡英文逛

了四個攤位，包含Mochiholic甜甜圈、Formosa Chocolate巧克力 、雲海嚴選柑仔店以及iTaiwan Foods。

其中Formosa Chocolate送給蔡英文一盒特製的手工巧克力，其中一個具有香菜風味，蔡英文被問說最喜歡香菜的嗎，她說對，並露出靦腆的微笑。

雲海嚴選柑仔店則送蔡英文英文版的農民曆，並請她試吃鳳梨乾、芭樂乾、蓮霧乾。（記者江碩涵／攝影）

雲海嚴選柑仔店則送蔡英文英文版的農民曆，並請她試吃鳳梨乾、芭樂乾、蓮霧乾，這些都是來自台灣的水果，相當具有台灣意象，蔡英文吃了蓮霧乾以後說味道很濃。iTaiwan Foods則是進口代理許多台灣食品，並介紹設計師設計的台灣意象資料夾，以及各種年菜。

每年舊金山灣區國慶酒會場外都相當熱鬧，除了上述攤位外，康寶食品、段純貞牛肉麵、美而美早餐、河畔果文創、雨滴咖啡、噶瑪蘭威士忌、中華航空、長榮航空、星宇航空等也都有設攤。

前總統蔡英文10月7日現身舊金山灣區國慶酒會，令僑胞們又驚又喜。她致詞完，便被僑胞們團團圍住合影，享受到滿滿的熱情。（記者江碩涵／攝影）

蔡英文這趟舊金山灣區之旅，沿途也一直在社群媒體上打卡、報告行程，讓許多粉絲在留言區跟著「喊燒」。最新一則發文是8日清晨，上面寫著：「舊金山早上5時56分，我起床了。英文演說的影片也上傳完畢，跟各位實實分享。老實說，這裡面的英文是有點難的，但是有中文字幕，後面還有幾支，再跟你們分享。」

接著她寫了以下幾個單字：「1. Resilience 韌性、2. Deterrence 嚇阻、3. Cybersecurity 資訊安全、4. Capacity 產能、5. Indispensable 不可或缺的。」儼然化身為英文小老師。

蔡英文這趟舊金山灣區之旅，沿途也一直在社群媒體上打卡、報告行程，讓許多粉絲在留言區跟著「喊燒」。（記者江碩涵／攝影）

她在舊金山灣區8日的演說由胡佛研究所「台灣在印太地區」（TIPR）計畫與史丹福大學學生組織 Stanford in Government共同主辦，前美國國務卿萊斯（Condoleezza Rice）開場引言。