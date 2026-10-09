蔡英文現身舊金山國慶酒會 首度有卸任元首參與 僑胞又驚又喜

駐舊金山台北經濟文化辦事處7日舉行國慶酒會，前總統蔡英文驚喜現身，這是首度卸任元首參與舊金山灣區的國慶酒會活動，令僑胞們又驚又喜。（記者王湘涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 前總統蔡英文驚喜出席舊金山國慶酒會，感謝美國支持與僑胞貢獻；駐處與美國政要則讚台灣民主韌性、科技實力及台美夥伴關係。

駐舊金山 台北經濟文化辦事處7日舉行國慶酒會，前總統蔡英文 驚喜現身，這是首度卸任元首參與舊金山灣區 的國慶酒會活動，令僑胞們又驚又喜。蔡英文在台上表示，感謝美國朋友長期以來對台灣的支持與友誼，並向灣區僑胞表示，這些年台灣一步一步走進世界，感謝海外台灣人一直用自己的方式幫台灣交朋友。

駐舊金山經文辦事處7日在佛斯特市（Foster City）的Crowne Plaza舉辦國慶酒會，駐舊金山辦事處長伍志翔夫婦、地方主流政要及僑領齊聚。（記者江碩涵／攝影）

駐舊金山經文辦事處7日在佛斯特市（Foster City）的Crowne Plaza舉辦國慶酒會。駐舊金山辦事處長伍志翔夫婦、地方主流政要及僑領齊聚。在政要們致詞完、切完蛋糕後，蔡英文現身，帶給僑胞們驚喜。

蔡英文表示，看到這麼多的鄉親感覺很溫暖，相信不少鄉親很早就到美國打拚，也有些人是最近才在這裡落腳；有人開餐廳、有人在科技界服務，有人教書，也有人投入公共服務，大家在這裡努力、奮鬥、成家立業，也走進社區、回饋社區。

蔡英文說：「因為有你們，美國朋友認識的台灣，不會只有晶片跟珍珠奶茶，也會感受到我們台灣人的熱情、善良，還有滿滿的人情味。」她表示，這些年台灣一步一步走進世界，在海外的台灣人，也一直用自己的方式幫台灣交朋友，讓更多人認識台灣。

蔡英文向海外僑胞致謝並說，今年來到舊金山，跟大家一起慶祝國慶，她特別要跟大家說，謝謝大家，雖然她已經卸下總統的職務，但是每次出國，看到大家，還是很想代表台灣、代表家鄉，謝謝大家一直惦記著台灣，也一直為台灣努力。

伍志翔致詞表示，今年對台灣與美國而言，都具有特殊意義，30年前台灣舉行首次總統直選，當時，飛彈劃過台灣海峽，企圖恐嚇台灣人民，但台灣並未退縮，30年後的今天，台灣的民主比以往任何時候都更加強大且更具韌性。

駐舊金山經文辦事處7日在佛斯特市（Foster City）的Crowne Plaza舉辦國慶酒會，駐舊金山辦事處長伍志翔夫婦、地方主流政要及僑領齊聚。（記者江碩涵／攝影）

他表示，今年美國迎來建國250周年，兩個民主政體各有不同、也有著不同的故事，但共享一個根本的信念：「自由從非憑空而來，民主也絕非理所當然」。他說，台灣是一個可以信賴的夥伴。沒有任何地方比矽谷更能清楚看見這樣的夥伴關係。台灣在先進半導體、AI伺服器以及全球科技供應鏈中扮演不可或缺角色。

伍志翔說，台灣深知民主必須擁有足夠的實力與韌性來捍衛自己，台灣正致力強化國防與社會韌性，並與美國及其他民主夥伴緊密合作，共同維護台海的和平與穩定。

長期支持台灣的加州民主黨籍參議員柯提斯（Dave Cortese）出席祝賀，並大力肯定台灣的貢獻。他說，如果沒有與台灣的這份深厚關係，加州就不可能成為世界第四大經濟體，並承諾加州議會將竭盡所能地來維護加州與台灣之間的夥伴關係。

駐舊金山經文辦事處7日在佛斯特市（Foster City）的Crowne Plaza舉辦國慶酒會。（記者江碩涵／攝影）